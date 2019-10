Tamaziɣt tzemmer ad tesselmed tussnawin imira

Mubarik Belqasem

(مقال بالأمازيغية: الأمازيغية تستطيع أن تدرّس العلوم الآن)

Aṭṭas en tarwa en Murakuc imezzɣen (defend) tutlayt Tamaziɣt es wawal, maca drus dey-sen yeswingimen niɣ yessawalen ɣef uselmed en tussnawin ed tengawin tiɣerbazanin es tutlayt Tamaziɣt deg yiɣerbazen en Murakuc.

Deg useggʷas en 2019 (sin igiman ed mraw-ed-tẓa) yeḍḍoqqez-dd weskasi ed wemsawal di Murakuc ɣef “tutlayt en uselmed”. Tarwa en Tefṛansist mezzɣen tutlayt Tafṛansist. Tarwa en Tserɣint mezzɣen tutlayt Taserɣint (Taɛrabt). Akk manaya d-ameẓlan (logical) aha nettwala et zeg waggʷaj, wer yerrunkes wermas nnes.

Hi tarwa en Tmaziɣt?

Mayen mezɣen deg weskasi nni en “tutlayt en uselmed”?

Mezɣen Tamaziɣt? Uhu.

Nitni mezɣen (aha sul mezzɣen) aselmed es tutlayt Tafṛansist!

Tarwa en Tmaziɣt dewlen di 2019 ttexsen ad yettwasefṛansis unagraw aslemdan Amurakucan es timmad nnes.

Deg wansa ad mezɣen Tamaziɣt ed uselmed en tussnawin es Tmaziɣt dewlen tarwa en Tmaziɣt mezzɣen Tafṛansist ed uselmed es Tefṛansist.

Mayemmi? Maɣar? Max?

Sen imentilen imeqqṛanen:

- Amentil amezwaru d-Tifinaɣ.

- Amentil wiss sen d-asbeddi en Userɣen (Asɛerreb) en Murakuc ed Tamazɣa.

Asekkil en Tifinaɣ wer izemmer yijjen di Murakuc ad zey-s yari niɣ ad iɣeṛ (kkes ijen woṭṭon d-ameẓẓyan aṭṭas en yinalmaden ed yimeɣnasen). Aha asekkil en Tifinaɣ ad yeqqim ammu (ɣikad) di tmerwin iseggusa d-yettasen. Es manaya iy swinegmen yimeɣnasen en Tmaziɣt is tutlayt Tamaziɣt wer tzemmer (wer teẓḍar) ad tesselmed tussnawin ed tengawin tiɣerbazanin di Murakuc imira. Nnan ac ad nesselmed es Tefṛansist.

Xsen (ran) ad yettwasefṛansis uselmed Amurakucan (ed Murakuc es timmad nnes) ujar zeg wettwasefṛansis nnes yellan yad!

Amentil wiss sen: Xsen yimeɣnasen en Tmaziɣt di Murakuc ad sbedden Aserɣen (Asɛerreb) en useřmed ed tmetti ed tudert tunbizt es Tefṛansist.

Awanak (Elmexzen) Amurakucan simant nnes yexs (ira) ad yesselmed tangawin tussnanin es Tefṛansist ḥuma (afad), yenna ak, ad yessawen zeg weswir ed tfulki en uselmed ussnan Amurakucan aha afad ad yezmer unalmad Amurakucan ad yadef (ad yekcem) di tussna (science) ed tdamsa (economy) tatrart en tallit nneɣ. Maca awal a d-uzgil (wrong). Neccin akk nneɣ nessen is tutlayt en tussna ed tdamsa tagramurant (international) d-Tinglizt.

Tafṛansist d-ict tutlayt d-tameẓẓyant waha am Tserɣint niɣ Taseppanyut niɣ Talimant niɣ Tamaziɣt niɣ Taberdeqqizt.

Deg omaḍal tella yict tutlayt tamaḍlant (global): Tinglizt.

Akk tutlayin nniḍen d-timenḍanin (regional).

Analmad Amurakucan ilemmden Tafṛansist aha es Tefṛansist netta ilemmed ict tutlayt tamenḍant ay et yettejjan d-ameḍfar aha d-analkam (client) en Fṛansa waha.

Mri ɣa yelmed unalmad tussnawin es Tmaziɣt iwa ad yili es wudrus (at least) yessen ad yemmuzel (ad yexdem) es tutlayt en tmurt nnes aha yezmer ad yessemɣeṛ taneflit (development) tadamsant tadigant (local) di tmurt nnes Murakuc.

Malla texsed (iɣ trit) ad tassalyed aha ad tessawned zeg weswir en uselmed Amurakucan ussnan aha adamsan iwa selmed Tinglizt i tarwa en Murakuc!

Mayemmi Tafṛansist?

Mayemmi ttexsen yiwdan nni ad teqqim Tefṛansist di Murakuc aliḍ (always) aha sṛakkʷařen (sseṛwalen) Tinglizt ɣer wadimal (future) amaggʷaj?

Mayemmi nitni ttagin ad inin ad nessufeɣ Tafṛansist zi Murakuc?

Minzi (acku):

- Nitni d-iwessura wer ssinen Tinglizt (niɣ ssnen tet drus), sul tteddaren deg yiseggusa en 1960 ed 1970 aha ssnen Tafṛansist waha (hilli), uca xsen ad jjen imeẓẓyanen ed yinalmaden en Murakuc saddu Tefṛansist am nitni.

- Nitni llant ɣer-sen tnafutin (interests) tudmawanin (personal) niɣ toẓrifin (financial) deg uɣimi en Tefṛansist di Murakuc am d-tutlayt tafellayt aha tamezwarut en uselmed ed tedbelt (administration) ed usissen (media).

- Awanak (Eřmexzen) Amurakucan yeqqen ɣer Fṛansa uca yexs ad yeqqim iḍeffar itt di tutlayt ed mana nneḍni.

Ansa (place) en tutlayt Taserɣint (Taɛrabt) wer ineffel aṭṭas waxxa yemmerni i Tefṛansist wugar en tengawin en uselmed deg uɣerbaz, minzi tutlayt Taserɣint di Murakuc ṭṭfen (omẓen) dey-s Yislamanen (Islamists) ed Yimselmen. Aha nzemmer ad nini is tutlayt Taserɣint (Taɛrabt) d-tawejdit tiss sḍist en wajjed en Lislam.

Tutlayt ay ɣa yeqqimen war kra d-Tamaziɣt.

Maca tidett tella is tutlayt Tamaziɣt tzemmer ad tesseřmed akk tussnawin ed tengawin tiɣerbazanin imira / řexxu / řuxa / dɣi / ɣilad.

Aha asekkil ay izemmaren (yeẓḍaren) ad yejj Tamaziɣt ad tedwel deɣya d-tutlayt en uselmed en tussnawin aha d-tutlayt tadeblant di Murakuc d-asekkil Alatin:

ABCČDḌEƐFGǦƔHḤIJKL

MNOQRŘṚSṢTṬUWXYZẒ

Akk Amurakucan (every Moroccan) izemmer ad iɣeṛ isekkilen a.

Es yisekkilen a, akk Amurakucan ad yezmer ad iɣeṛ Tamaziɣt ay zey-sen yuran.

Asekkil en Tifinaɣ yettwakṛeḍ (was imposed) ɣef Tmaziɣt deg useggʷas en 2003 (sin igiman ed cṛaḍ) deg IRCAM es yijen umentil asertan, urid ussnan niɣ akadimyan.

Deg westay en usekkil ay yegga (yesker) IRCAM di 2003 yettwasti usekkil en uselmed en Tmaziɣt di sent en tsarayin:

- Tasarayt tamezwarut (first round): Asekkil en Tifinaɣ (14 isufuten). Asekkil Alatin (13 isufuten). Asekkil Aserɣin (5 isufuten).

- Tasarayt tiss sent: Asekkil en Tifinaɣ (24 isufuten). Asekkil Alatin (8 isufuten). Asekkil Aserɣin (0).

Amen tettwalam, mraw (10) en yimessufen sneflen isufuten nsen jar (inger) tsarayt tamezwarut ed tsarayt tiss sent. Wenni ilan imenzayen (principles) ussnanen aha akdimayanen wer yessenfal asufu nnes di kra en tusdidin (timinutin). Amassan adettan wer yessenfal iẓri (opinion) ussnan nnes es yimentilen ar-ussnanen (non-scientific) niɣ isertanen (political), netta ad yeṭṭef (ad yameẓ) deg yiẓri ussnan amezwaru nnes.

Amussu Adelsan Amaziɣ (M.D.M.) yenna aliḍ (ar 31 Yennayer 2003) is yuccel ad tettwaselmed Tmaziɣt es usekkil Alatin amaḍlan ameɣradan.

Aha imassanen en tutlayt Tamaziɣt nnan aliḍ (always) uřa d-nitni is aselmed en Tmaziɣt yuccel ad yili es usekkil Alatin.

Tutlayt Tamaziɣt assa tbedd, tegres, tuzeɣ.

Mayemmi?

Wer yeqqim yijjen yettari zey-s (kkes ca imedyazen ed yimariren imudrusen) minzi asekkil en Tifinaɣ yessizeɣ Tamaziɣt, yarri tet d-ijen “folklore” yuzɣen.

Imawaḍen (the youth) en Murakuc ttarin aha qqaṛen akkayen (everything) es usekkil Alatin, iwa wi yeṭṭfen asekkil Alatin di Murakuc? D-Tafṛansist!

Tasertit tutlayant (language policy) tamaynut en 2019 di Murakuc tettwagg i tnafut (the benefit) en Tefṛansist ed Tserɣint (Taɛrabt).

Tamaziɣt d-tanfurt (foreign) di tsertit a.

Es manaya ɣa tili Tefṛansist ugar ed wugar di Murakuc deg yiseggʷasen dd-yettasen d-tutlayt en yimeẓẓyanen ed yimawaḍen, d-tutlayt en tussna (science) ed westug (commerce), aha d-tutlayt en tatrara (modernity).

Tinglizt ad teqqim di Murakuc d-tutlayt en “tufut en tufut” (the elite of the elite).

Taserɣint (Taɛrabt) ad teṭṭef (ad tameẓ) ansa nnes di tmezyida minzi nettat d-tutlayt en usumed (en tẓallit). Altu, Taserɣint di Murakuc ɣer-s ijen wansa d-ameqqṛan deg usissen (media) ed yineɣmisen (news), deg uselmed adasilan (fundamental education), aha deg uselmed asdawiyan ar-ussnan (non-scientific).

Tamaziɣt (es tsertit a en Tifinaɣ) ad teqqim d-tutlayt en yiwessura ed yimedyazen en třibizyun ed yimariren (poets) ed “folklore”.

D-wa d-mani yessakkʷaḍ (yesselkam) Usefṛansis en Murakuc ed usufeɣ en Tmaziɣt zeg uselmed en tengawin ed tussnawin deg uɣerbaz, ed usizeɣ en Tmaziɣt es Tifinaɣ.

Wenni yexsen (wenna iran) ad yessufeɣ tutlayt Tamaziɣt zeg uselmed en tengawin ed tussnawin d-wenni yettexsen ad yejj Tamaziɣt d-tutlayt iwessura teqqim-dd i yiwessura waha.

Aha nekni nessen is tutlayt Tamaziɣt teggur tmeẓẓey aha asiwel nnes yeggur yettnusru (is diminishing) ugar ed wugar deg yiɣeṛman ed temnaḍin en Murakuc, yeffus ed ẓelmeḍ, di ugafa ed wenẓol.

Tutlayt Tamaziɣt assa yemsar as am wenni yettwasufɣen zeg wannar en yirar en tcamma oḍar uca qqaṛen as yinni et yessufɣen: Wer tteggʷed! Wer tteggʷed! Ad tegged iswan (goals)! Ad tegged iswan (goals)!

Mamec ɣa tegg Tmaziɣt iswan malla tessufɣed tet zeg yirar di ugadaz utlayan (language market) di Murakuc uca tkerfed tet es yisekraf en Tifinaɣ?!

Malla nexs (iɣ nra) i Tmaziɣt ad teqqim d-tutlayt yaddaren di Murakuc, yuccel aneɣ (we must):

1 – Ad tet nari es usekkil Alatin imira / řexxu / řuxa / dɣi / ɣilad.

2 – Ad nessenta deg uselmed en tussnawin ed tengawin tiɣerbazanin es tutlayt Tamaziɣt imira / řexxu / řuxa / dɣi / ɣilad.

Aṣorif amezwaru deg uselmed en tussnawin ed tengawin tiɣerbazanin es Tmaziɣt d-asuɣel / asmegred (translation) ɣer Tmaziɣt en warraten (idlisen) iɣerbazanen en tussnawin ed tengawin yellan d-tina:

- Takatussna (mathematics).

- Armud ussnan (scientific activity).

- Asegmi aẓoriyan (artistic education).

- Tagamassna / Tussna en ugama (physics).

- Takrura (chemistry).

- Takalussna / Tussna en wakal (geology).

- Tudrussna / Tussna en tudert (biology).

- Amezruy (history).

- Takalirawt (geography).

- Asegmi Amuran (national education).

- Tafelsuft (philosophy).

- Asegmi Islaman (Islamic education).

- Asegmi ujjid (religious education).

- Aẓawan (music).

- Ifukkusen en omessiḍen (computer skills)

- Asuɣel / Asmegred (translation).

Tutlayt Tamaziɣt tzemmer (teẓḍar) ad tesselmed akk tussnawin imira deg yiɣerbazen imenzuten (primary) aha ismutganen (preparatory) aha isinanen (secondary).

Tamaziɣt tla aṭṭas (kigan, cigan, bahra) en yimawalen yeccoṛen es yiwalen ussnanen ed yismawen en tɣawsiwin. Es manaya tezmer Tmaziɣt imira (řexxu / řuxa / dɣi / ɣilad) ad tesselmed tussnawin i yinalmaden.

Aṣorif amezwaru d-asmegred en warraten (idlisen) iɣerbazanen ɣer Tmaziɣt es tira Tilatinin afad ad zemren yinalmaden Imurakucanen ad ten ɣaṛen deɣya. Asmegred (translation) en yidlisen en uɣerbaz zemmaren ad et ggen 40 niɣ 50 en yimaruten yessnen Tamaziɣt deg wezyen useggʷas.

Inni imezzɣen Tafṛansist ttun Tamaziɣt nitni d-tarwa en Tefṛansist urid d-tarwa en Tmaziɣt.

[email protected]