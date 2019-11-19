ابتسامة العثماني

خلفادير هشام*

المعلوم أن مكانة البرلمان ووظيفته تكمن في التعبير عن انشغالات الأمة وعرضها على رئيس الحكومة وحكومته قصد صياغتها في شكل سياسات تمكن من حل المشاكل وضمان عدم تكرارها.

هذه أحد الوظائف الأساسية التي تضطلع بها مختلف البرلمانات سواء تعلق الأمر بدول ديمقراطية أو دول تعرف تكريس الديمقراطية أو دول تشهد تحولا أو انتقالا ديمقراطيا.

يروج في مواقع التواصل الاجتماعي أحد التسجيلات المتعلقة بجلسة برلمانية يتدخل فيها أحد نواب الأمة معاتبا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مذكرا إياه بالوعود التي قطعتها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي عجزت الحكومة عن تحقيقها...

المثير هنا هو تدخل النائب البرلماني الذي قابله رئيس الحكومة بابتسامة عريضة جاءت في غير سياقها. فالأخلاقيات البرلمانية تتنافى مع هذا الفعل سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. تذكير نائب الأمة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه المغاربة وابتسامة رئيس الحكومة التي تنم ربما عن ثقة في النفس أو عن استهتار أو استفزاز لممثل الأمة أو غير ذلك، قد تكون أيضا انعكاسا لتصورات رئيس الحكومة بشأن المؤسسة البرلمانية.

البرلمان كمؤسسة دستورية يفترض أن تعبر عن جوهر الديمقراطية حيث تكرس (أي المؤسسة) مشاركة المواطنين في تدبير الشأن الوطني، ما يستوجب من رئيس الحكومة الانتباه وإبداء نوع من الجدية، خصوصا إذا تعلق الأمر بمناقشة قضايا تتصل بخدمات تقدمها الدولة لفائدة المواطنين، فالابتسامة لن تقدم الوصفة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية!