24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
- مخرجة يهودية تتصدى لمعاناة مسلمي أمريكا عبر فيلم وثائقي جديد
- اختفاء أدوية لعلاج أمراض مزمنة يروج مبيعات "السوق السوداء"
بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)
روسيا تعرض على المغرب أنظمة مواجهة خطر "طائرات الدْرون" (4.67)
- البُوليساريو تتهم "المينورسو" بعدم الحياد وتُهدد بإشعال الصحراء - (70)
- "أنَا مَاشِي بْهِيمَة" تُشعل البرلمان .. وبوانو: بلافريج يبحث عن "البوز" - (63)
- "الأسود" يلملمون جراح موريتانيا ويدُكون شباك بوروندي بثلاثية - (55)
- مرشح للرئاسيات الجزائرية: علاقة الشعب بالجيش "أكثر من روحية" - (52)
- "حيت أنا راجل" .. "هاشتاغ" أممي لمحاربة تعنيف النساء بالمغرب - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسالة حب إلى الخليل
إلى روح خليل لمريزق
نجل الدكتور مصطفى لمريزق
سَتَبْكِي عَلَيْكَ الْعَذَارَى، خَلِيلُ
سَيَبْكِي الشَّبَابُ، الرِّجَالُ، الْكُهُولُ
سَتَبْكِي الطُّيُورُ، الزُّهُورُ، الْعُطُورُ
سَتَبْكِي الْجِبَالُ، النَّخِيلُ، الُحُقُولُ
سَتَغْدُو دِيَارُ فَرَنْسَا يَبَابًا
رَحِيلٌ، وَدَاٌع، وحُزْنٌ هَطُولُ
وكُلُّ الِّرفَاقِ سَيَنْتَحِبُونَ
سَتَشْقَى قُلُوبٌ، تُجَنُّ عُقُولُ
سَتَبْكِي الْقَصِيدَةُ فَقْدَكَ دَوْمًا
وَدَمْعُ الْقَصِيدَةِ بَحْرٌ طَوِيلُ
وَجِرْسُ الْقَصِيدَةِ مِنْكَ تَدَلَّى
لُحُونًا، إِلَيْهَا القُلُوبُ تَمِيلُ
تَرَكْتَ الْفُؤَادَ وحِيًدا شَريداً
وأَنْتَ أَنَاهُ، وأَنْتَ الدَّلِيلُ
رَكِبْتَ بُرَاقَ الرَّحِيلِ سَرِيعًا
أَصَابَ بُرَاقَ الرَّحِيلِ الذُّهُولُ
وَكُنْتَ لِهَذِي الْحَيَاةِ تُغَنِّي
وبَعدَكَ صَادَ الحَياةَ الذُّبولُ
وَكُنْتَ إِذَا غِبْتَ عَنِّي أُعَانِي
إِذَا زُرْتَنِي كُلُّ همِّي يَزُولُ
وَكُنْتُ أرَاكَ بِقُرْبِي مَلَاكَا
أَرَانِي الْمُرِيدَ، وأَنْتَ الرَّسُولُ
رَحَلْتَ خَلِيلي بِدُونِ سَلَامٍ
سَلَامٌ عَلَيْكَ، خَلِيلِي النَّبيلُ
رَحَلْتَ خَلِيلي بِدُونِ كَلَامٍ
فَمَاذَا عَسَاهُ الكَلَامُ يَقُولُ ...؟
فَتَبَّتْ يَدُ الْمَوْتِ إِنْ هِيَ مُدَّتْ
إِلَيْكَ خِلِيلِي الْبَهِيُّ الْجَمِيلُ...!