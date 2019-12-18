حول قرار حجب صنف الكاريكاتير من الجائزة الوطنية للصحافة

عبد الغني الدهدوه

كما هو معلوم لدى الجميع، فقد تم حجب صنف الكاريكاتير من الجائزة الوطنية للصحافة المغربية هذا العام، أي في السنة نفسها التي أضيف خلالها هذا الجنس الإبداعي للجائزة، الأمر الذي خلف ردود أفعال متباينة داخل الوسط الإعلامي، بل ووصفه الصحافي المعروف طلحة جبريل بـ البداية المخيبة للآمال...!

وبما أنني أحد المعنيين بهذا الموضوع، باعتباري رساما للكاريكاتير بصيغة احترافية منذ ما ينيف عن عشر سنوات، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، منها كوني رئيسا للجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، ومؤسسا ومنسقا عاما لملتقى شفشاون للكاريكاتير والإعلام، الذي وصل إلى دورته العاشرة، ارتأيت أن أوضح موقفي الشخصي والذي يشاركني فيه العديد من زملائي الرسامين ويتلخص في الآتي:

لقد كنا منذ سنوات خلت ننادي ـ سواء كرسامين أفرادا أو عبر توصيات كانت تتبلور من خلال أنشطة فنية وإعلامية نقوم بها هنا وهناك ـ بإشراك هذا الجنس الفني والصحافي في الجائزة، وغايتنا كانت دائما هي تطوير هذا الفن ببلادنا وتشجيع رساميه، وقد وعدنا الوزير السابق مصطفى الخلفي بإشراكه، وفعل القرار بعده عمليا الوزير السابق محمد الأعرج، وأصبح بالتالي هذا الفن يشكل الصنف العاشر في الجائزة.

وبديهي أن يستقبل الميدان الإعلامي وجل المنشغلين بالصحافة والإعلام هذا الخبر بارتياح كبير آنذاك، خصوصا وأن الكاريكاتير ظل خلال عقود موضع جدل لا ينتهي بين المهتمين بقطاع الإعلام والسياسيين، وذلك لأسباب معروفة، تعود بالأساس إلى ضيق صدر حرية التعبير التي كانت سائدة في زمن سابق بشكل أكبر..

غير أن ما أسفر عنه قرار لجنة تحكيم الجائزة لهذه السنة ويتعلق أساسا بحجب صنف الكاريكاتير عن هذه الدورة من الجائزة، ومهما كان هذا القرار موضوعيا وربما ضروريا...! فقد ألقى ـمع ذلك ـ بظلال كثيفة من الشك من جديد حول موضوع الكاريكاتير وعلاقته بكل ما هو رسمي، وللأمانة فقد كنت على المستوى الشخصي أنتظر هذا القرار أو ما يشبهه من لجنة التحكيم، ذلك أن إلحاق الكاريكاتير بالجائزة لم يكن مدروسا ومهيأ له بما يكفي، كي تستوعبه معايير الجائزة المعمول بها منذ نشأتها، وتم إشراكه بطريقة عفوية جنبا إلى جنب مع الأصناف الصحافية الأخرى دون تدارس وضعه، وحالته المتفردة التي تجعل منه مادة صحافية ليست كباقي المواد الأخرى شكلا ومضمونا وحتى على مستوى واقع ممارسيه أيضا..

وكنا نمني النفس في الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير أن نجري لقاء مع الوزير السابق محمد الأعرج بعيد قرار الإشراك، بهدف توضيح بعض الحيثيات ـ كممارسين ـ ولم لا، تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تيسر المشاركات في الجائزة، وتخلق بالتالي غنى أكبر ومنافسة أوسع في هذا الصنف من الجائزة، ولكن ـ مع شديد الأسف ـ تعذر علينا لقاء السيد الوزير، وظلت الأمور على ما هي عليه، لنصل في النهاية إلى هذا القرار المؤسف..

إن للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية معايير وشروطا معروفة توضع أمام المرشحين فيها ونلخصها في الآتي ذكره:

ـ أن يكون المرشح مزاولا لمهنة صحافي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون حاملا لبطاقة الصحافة لتلك السنة التي سيترشح فيها للجائزة، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، وأن يتقدم المرشح بعمل واحد فقط! بالإضافة طبعا إلى شروط أخرى لا داعي لذكرها هنا، لأنها لا تشكل أي عائق أمام رسام الكاريكاتير الذي يود الترشح للجائزة.

هذه الشروط وضعت سابقا، أي قبل أن يتم إلحاق مادة الكاريكاتير، وكان الأجدى أن يتم تليينها أمام المرشحين في صنف الكاريكاتير خصيصا، إذا كان الهدف الأسمى هو تطوير هذا الجنس الإبداعي ببلادنا وتشجيع مبدعيه، وإنجاح بالتالي صنف الكاريكاتير في الجائزة.

ومساهمة منا في هذا النقاش لحل هذه المشكلة، وحتى لا يتكرر قرار الحجب مرة أخرى، ولربما يصل الأمر مستقبلا إلى إلغاء صنف الكاريكاتير من الجائزة لا قدر الله: نقترح بهذا الخصوص حلا ناجعا ومعمولا به في أكبر الجوائز العالمية مثل: جائزة الصحافة العربية أو الجائزة العالمية للصحافة بالبرتغال، بحيث يتم التركيز والتدقيق في المادة التي شارك بها المترشح ومدى استجابتها للمعايير الصحافية والفنية، عوض التركيز على شخص المترشح ووضعه المهني، ويمكن بهذا الصدد حصر هذا الإجراء على هذا الصنف في الجائزة لفرادة هذا الصنف وتمايزه عن باقي الأصناف الأخرى، والله ولي التوفيق.