أي روتين يومي نريد؟؟؟

لطيفة حمانو

انتشر الروتين اليومي المغربي انتشار النار في الهشيم وعجت به مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كان الروتين اليومي ممارسة نسائية بحتة فإن الذكور أيضا أنتجوا فيديوهات ساخرة عنه بغية تحقيق نسب مشاهدة عالية وبالتالي الاستفادة من الأرباح التي يغدقها "اليوتيوب" والتي هي في مغربنا الحبيب تكون دائما من نصيب القنوات التافهة التي لا تقدم للمتلقي شيئا سوى الرداءة. بينما القنوات التي تقدم محتويات مفيدة لا يلتفت إليها إلا القليل. لقد ربح التافهون الحرب فعلا وسيطروا على عالمنا وباتوا يحكمونه هكذا صرح الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه نظام التفاهة.

لن أدخل في التفاصيل المقدمة في الروتين اليومي لأني لا أهتم بها لكني أريد بالمقابل معرفة الروتين اليومي لعدة أشخاص أهتم لحالهم نريد معرفة الروتين اليومي لتلاميذنا الذين يذهبون لمدارسهم تحت جنح الظلام بسبب ساعة فرضت ظلما وعدوانا من طرف حكومة خيبت آمالنا.

تلاميذنا الحائرون بين قيم المدرسة قيم الأسرة وبين ما تروجه منصات التواصل الاجتماعي من سخافة وابتذال.

نريد معرفة الروتين اليومي لمرضى السرطان ومعاناتهم مع الألم وارتفاع تكاليف العلاج.

نريد معرفة الروتين اليومي للمرضى الفقراء الذين لا يجدون ما يدفعون عندما يلجون مستشفيات المملكة التي تفتقد للأطر والأدوية والأقسى من هذا أنها تفتقد للإنسانية مع تقديرنا لكل الشرفاء.

نريد معرفة الروتين اليومي للأمهات المطلقات والأرامل وسعيهن المرير لكسب لقمة عيش حلال في مجتمع متجبر لا يقدم مساعدة للمرأة إلا لو كان له مصلحة من ورائها إلا من رحم ربي. نريد معرفة الروتين اليومي للمياومين الذين يكسبون قوتهم بعرق الجبين والذين لا يجدون ما ينفقون إن لم يجدوا عملا أو أصابهم مرض.

نريد معرفة الروتين اليومي لأطفال المغرب المنسي ونساء المغرب المنسي اللواتي يفتقرن إلى أبسط شروط العيش الكريم.

نريد معرفة الروتين اليومي للمعطلين الذين كدوا وجدوا للظفر بشهادة لا تتلاءم مع سوق الشغل وإن تلاءمت فالفرص محدودة.

نريد معرفة الروتين اليومي للعاطلين عن العمل الذين ينتظرون فرصة العبور إلى الضفة الأخرى بطريقة شرعية أو عن طريق ركوب قوارب الموت في وقت تملص فيه وزير التشغيل من مسؤولية الحكومة في هذه المعضلة قائلا: إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير فرص الشغل للعاطلين!!!

نريد معرفة الروتين اليومي للمشردين والمهمشين ولمدمني المخدرات وضياعهم وانحرافهم ومعاناة أسرهم

أيها القراء الأعزاء:

لا تتهموني بالعدمية والظلامية وأنني لا أرى إلا النصف الفارغ من الكأس أقسم لكم أنني متفائلة ولولا تفاؤلي لما خرجت عن صمتي لأكتب. إنني أحب الفرح والرفاهية أيضا لهذا أريد أن أعرف الروتين اليومي لوزرائنا الأفاضل، أريد أن أعرف كيف وأين يقضون إجازاتهم وعطلهم الأسبوعية وكيف يقضون يومهم في مكاتبهم المكيفة وكيف يتدرب بعضهم على الابتسامة المكراء ليردوا بها على غبن المواطن المقهور.

نريد معرفة الروتين اليومي للبرلمانيين الذين وثق فيهم الشعب والذين صوتوا ضد رفع ميزانية التعليم والصحة والتجؤوا لوزير المالية لتفعيل الفصل 77من الدستور لإعفائهم من مراجعة معاشاتهم السمينة مع احترامنا لنواب الأمة الذين سيسجل التاريخ مواقفهم بمداد من ذهب.

نريد معرفة الروتين اليومي لأبناء هذا الوطن رغم المشاكل والإكراهات يعملون بصدق، يحاولون إحداث تغيير إيجابي ولو بسيط في محيطهم، يحاولون أن يشعلوا شموع الأمل بدل أن يلعنوا الظلام.