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من أجل تصنيف "إيض إيناير"

من أجل تصنيف "إيض إيناير"
مصطفى الرياحي*
الاثنين 06 يناير 2020 - 15:44

في كل سنة يعود الشد والرد بين الحركة الأمازغية والحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية حول موضوع اعتماد "إيض إيناير" أو "الحاڭوزة" عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، وفي كل مرة يتحجج هذا الحزب بكذا أو كذا فتارة" راكبا وتارة ماشيا كعادته.

فاقد الشيء لا يعطيه فكيف لهذا الحزب المؤدلج من كل جوانبه أن يُسقط اللجام"؟

هو الذي أصلا عارض الأمازغية يوما قبل اليوم الأول وشَوَّشَ عليها طيلة ولايته التي أتوقع أنها ستدوم أكثر من ما أحب

ما هو الحل إذن؟

سنويا تصنف منظمة اليونسكو الأممية ما يسمى "إرث ثقافي إنساني غير مادي" فهكذا صنفت عدة أعياد وعادات وقصص وسجلت كما ذكرت.

فعلى الحركة الأمازغية إذن أن تفتح عريضة على نطاق واسع تضُمٌّ كلا من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ليغدو "إيض إيناير" عيدا يحتفل به في كل شمال إفريقيا وبعدها تقدم ملفها للمنظمة سابقة الذكر و"مريضنا ما عندو باس" وتترك المنظمة تستفسر الحكومة.

أُذكر أن مطلب الحركة من صميم حقوق الإنسان وهوية الدولة كما أقر الدستور.

*أكاديمية إكس مارسيليا

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