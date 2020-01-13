حَڭَّز الله ونَمْرَز أيامكم وسنة مغربية سعيدة

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كُتّاب وآراء
حَڭَّز الله ونَمْرَز أيامكم وسنة مغربية سعيدة
جل الأعياد عبر العالم تخلد انتصارات حربية أو عقيدية وما نحو ذلك إلا النزر اليسير ومنهم عيد "حاكوزة" أو "إيض يناير".
حاكوزة تطبع علاقة الإنسان بينه وبين الأرض، بينه وبين السماء والزامكان وبالمناسبة تقدم القرابين عبارة عن ديك أو دجاجة مصحوبة بالبيض أو "تاكلا" مصحوبة بالعسل، زيت أركان وفواكه الخريف.
يحتفل شعب "الأنكا" بجنوب أمريكا بـ"الپاتشا ماما" أو "أمنا الأرض" بالطقوس نفسها وأيضا النمروز الفرعوني والنمروز الفارسي.
تمت عولمت عيد الأرض بتاريخ 22 أبريل بمبادرة من مستشار أمريكي سنة .1970
ربط "يناير" بتاريخ ما موضوع جدل يشوش على إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا مؤدى عنه وفي تقديري بدأ "يناير" مع اكتشاف الزراعة يعني قبل سبع ألف سنة أو أكثر.
على كل فلقد أصبح عيد "يناير" قضية رأي عام وآخر الكلام يرجع للشعب ومدى تشبثه بهذا الفرح.
يحتفل المغاربة بـ"البوناني" عيد الإفرنج ويقدمون القرابين عبارة عن خمور عتيقة، يتبادلون الهدايا والمتمنيات يعني يحتفلون بأعياد غير أعيادهم ولا يحتفلون بأعياد أجدادهم وذواتهم المغربية أليس هذا تحقير للذات المغربية؟
سنة سعيدة لمدرستي هسبريس الشامخة وطاقمها، لأصدقائي المعلقين ولكل مغاربة الداخل والخارج وأضرب لكم موعدا في السنة القادمة إن شاء الله وأنتم في عطلة مؤدى عنها.