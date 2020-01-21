"كفاءتي فرصتي"..حصيلة السنة

مصطفى الرياحي

المشهود له بالكفاءة العالية

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، قال وزير الصحة، جوابا عن سؤال حول معاناة المواطنين من تأخر مواعيد الفحص بالمستشفيات العمومية: "إنّ انتظار المواعيد في المستشفيات يدوم عامين في دول أخرى".

أمنيتي:

"أن نرحلك أنت وكفاءتك إلى دول أخرى".

الغنى الفاحش

جاء على لسان وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي: "من يجني 20 درهما (أقل من 2 دولار) في المغرب ليس فقيرا"، معتمدة في ذلك على ما تقدمه المندوبية السامية للتخطيط في تحديدها لمفهوم الفقر بالمغرب.

متمنياتي:

"ارجعي لنا الفائض من "رْيالات" تقاعدك وأكثر الصلاة والصوم".

استقالة الوزير لحسن الداودي

استقال الرجل من منصبه كوزير لـ"الحكامة"، ولا أحد اهتم بأمره، تركوه المسكين في مكتبه إلى أن قرروا أن كفاءته فيها نظر وعوضوه تعويضا، بالله عن ماذا؟ الله أعلم.

متمنياتي:

"التحق يا "حكيم" بجمهور الرجاء البيضاوي وغنّي في بلادي ظلموني".

التهديد بالاستقالة

كم مرة هدد "وزير حقوقك" يا مغربي بالاستقالة؟ دلوني من فضلكم ما هي وظيفة هذا الوزير؟ وليخرج أي مغربي دافع عنه هذا الرجل في العلن ويرميني بالبصل، من الحجم الصغير من فضلكم.

متمنياتي:

"الأفعال بالنيات، وكأنك فعلت، لكن لتطمئن قلوبنا وقلبك استقل".

بنكيران

تبرأ عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة المغرب السابق، من حكومة رفيق دربه في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، سعد الدين العثماني، وأشاد بإصلاحه وضعية المراحيض المدرسية والأمر بتنظيفها.

"أنا معك يا طويل العمر، أذللت التماسيح في عقر ديارها".

صديق بنكيران أو الإيجابيات التي حققتها الحكومة

قال رئيس الحكومة، سعد العثماني، إن هناك من «يسوّد» الوضع بالمغرب دون أن يذكر الإيجابيات التي حققتها الحكومة، مضيفاً أن "دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، زاره في بيته وأكد له أن الوضع في المغرب أفضل من فرنسا.

أكيد مؤكد.

سي العثماني، لنا جيش من الوزراء يشكون البطالة، لماذا لم تقترح على السيد "فيلبان" توزيرهم عندهم لتحسين وضعهم، وربما قد تصل فرنسا مستوى بلادنا في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والعدل والحرية.

أهديك أغنية:

يلا تنام يلا تنام لا ذبح له طير الحمام

روح يا حمام لا تصدق بضحك ع "الشعب" لينام

دعوت على عمرٍو فمات فسرّني

فعاشرت أقوامًا بكيت على عمرو