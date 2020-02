من يحارب الأغنية الأمازيغية؟ ولماذا؟

مصطفى الرياحي

الأمازيغية مِلك لكل المغاربة بدون استثناء - الملك محمد السادس

تعالوا نتعرف عن العدو

نيني يا مو مو

حتى يطيب عشانا

ولما طاب عشانا

يطيب عشا جيرنا

أتتذكر؟

إنها موسيقى شلحية خماسية السلم متجذرة في كينونتك ولن تنساها أبدا ما دمت حيا

هذا ما انتبهت إليه فطريا مجموعة ناس الغيوان التاريخية وجيل جيلالة وأبدعتا أغانيهم الخالدة مثل "ملي قطعت الواد" أو "ذيب الغابة" إلخ بنفس السلم في صيغته الڭناوية، سلم خماسي طبيعي كامل متكامل مشفي العليل، يتيح العفوية، الارتجال والحرية بعيدا عن الاصطناع، الزخرفة، الرياء بعيدا عن النفور يعبر عن الصدق والبساطة اتخذت منه الأمم نشيدا وطنيا مثل

...ال"كي ميڭِ يو" الياباني أو اسكوتلنديا

يستخدم السلم الخماسي في الأغاني والترانيم الموسيقية في العديد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا ومن بينها: ألبانيا، ودول البلقان جزيرة بالي(اندونيسيا)

اسكتلندا اليونان اليابان جزيرة جاوة (اندونيسيا)جزر البحر الكاريبي كورينيا المجر منغوليا تنزانيا

فيتنام الصين السودان الصومال

جيبوتي جنوب مصر (النوبة)

الأطلس الصغير

والأطلس الكبير

(المغرب)

إريتريا إثيوبيا

الصورة تكشف عن السلم الخماسي في إحدى صيغته

لاحظ أن الدرجة الثالثة والسابعة لا وجود لها

تقريبا كل أغاني الأطفال في كل أنحاء العالم تتم بهذا السلم العجيب حسب دراسات أكاديمية

أهي موسيقى الطفولة أو طفولة الموسيقى كما تسائل أحدهم، لا إنها فقط موسيقى الإنسان في بساطته

لا تشوبها شوائب الموسيقى "العالمة" المفبركة في مختبرات الإغريق، لا جدر مربع ولا أس 12، أو ربع نوتة مثل الموسيقى العربية والتركية ولا ثلث نوتة مثل حال الموسيقى الإيرانية بعد تجديدها قبل قرنين، موسيقى "ربي" بالفطرة والمجان لكل إنسان

يتغنى بها الطفل، الفلاح الحداد والنجار، غناء الرحى وهي تشكي.

الحرب ورحاها

قليل من يعلم أن فرنسا الجاكوبية أو قبلها بقليل (ابتداء من 1635م) شنت حرب هوجاء على السلم الخماسي (بسبب لغة التهويدات الجهوية) باعتباره عائقا لتوحيد اللغة الفرنسية" المجيدة" التي مثل الحق، تعلى ولا يعلى عليها! وسحقته سحقا (الرابط الأول، بحث أكاديمي)

من أغاني الغرب الأمريكي الشهيرة بنفس السلم

Oh Suzanna

Celtic Woman - Amazing Grace

Pink Floyd - Another Brick In The Wall

تعرفنا بقدر المستطاع عن "العدو" فمن إذن يتربص بالموسيقى الشلحية؟

القارئ اللبيب يدري من هي القبيلة، أليس كذلك؟ من يتربص بها هو من قال "الشينوية" ومن نكت عن الشلوح ومن قال "بشحال كيفطر السوسي كاع" ومن يذيع في الإذاعة أغاني الرياس بصبيب الضباب في الصحراء الكبرى ومن يقبلها قبلة الموت ومن يسترزق من فلوس دافع الضرائب المغربي ومن وصف رقصة أحواش برقصة الكلاب وكل هؤلاء لم يتم متابعتهم قضائيا، ولنفس الأسباب كفرنسا لكي تكتشف مدى قوة هذا السلم فانتقل إلى وسترى عجبا.

خلاصة:

الموسيقى المغربية الأصيلة التي عمرت آلاف السنين وبدون منازع هي الموسيقى الأطلسية ولو كره الكارهون وأذنابهم. يجاهدون في الأمازغية جهاد عين مثل ما فعلت فرنسا بلغاتها الأصلية وها فرنسا تتراجع وتفتح أبواب جامعاتها بكل ترحاب للهجات الجهوية بل للأمازغية نفسها إذ توجد باكالوريا أمازغية وكرسي أيضا الشيء الذي لا يوجد في بلادنا يا وزير حقوق الإنسان.