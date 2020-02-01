الشباب والنفور من العمل السياسي .. محاولة للفهم

سميحة لعصب

يدرك الفاعل السياسي جيدا أن فئة مهمة من فئات المجتمع تنفر من العمل السياسي، وهذه الفئة هي الشباب، لكن هل حاولت الأحزاب السياسية المغربية طرح السؤال الجدي حول ما السبب أو ما الأسباب الحقيقية الواقعية الكامنة وراء هذا النفور المتواصل للشباب من العمل السياسي؟

لا يمكن أن نجد جوابا جازما لهذا السؤال لأن خطابات الأحزاب السياسية توحي أن الشباب أولويتها وأنها تهتم بمشاكلها وحاجياتها، وأنها تبدل مجهودات لمحاولة إقناع الشباب للالتحاق بركب الشباب الممارس للسياسة، لكن هل هذه الخطابات تقنع الشباب وتجعلهم يعيدون النظر في رؤيتهم وآليات تفكيرهم ونظرتهم للفاعل السياسي والفعل السياسي عامة؟

جواب هذا السؤال واضح لأن نسبة العزوف مستمرة وبالتالي نفهم أن خطاب الأحزاب وآليات بحثهم لإقناع الشباب لم تعط أي تغيير في هذا المستوى، لأن عقليات الشباب ومنطق تفكيرهم تجاوز المشاريع الانتخابية الكلاسيكية للأحزاب السياسية التي لا تهتم بهم في نظرهم إلا عند حلول موسم الانتخابات وتعتبرهم خزانا انتخابيا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة فقط، وهذا لا يعني أن نكون مجحفين في حق بعض الإطارات السياسية والمنظمات الشبابية المعروفة والتي لها تاريخ سياسي يعلمه الكل والتي تعتبر تكوين وتأطير الشباب أولويتها و نجدها تعمل على ذلك بشكل مستمر ودائم طوال السنة، لكنها تظل استثناءات لا يقاس عليها لأن القاعدة عكس ذلك؛ خصوصا إذا استحضرنا أن المشهد السياسي المغربي يتألف من أكثر من ثلاثين حزبا(سياسيا).

وفي ظل كل هذا عندما نتوجه بالسؤال نحو الشباب لمعرفة سبب النفور نجدهم يقدمون عدة أسباب تجعلهم يرفضون فكرة المشاركة أو الاندماج في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي يحمل معه الكثير من رسائل الإحباط المتبادلة بين الشباب ويوطد ويقوي كل آليات التفكير العدمي والسلبي التي تغذي درجة النفور وتزيد من نسبة الرفض والامتعاض عند الشاب والشابة.

فالشباب لم يعد يميز بين الأحزاب الوطنية و"المقاولات السياسية" لكي يحسن الاختيار، شبابنا لم يعد يهتم بالماضي والتاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، هذه الحلقات ترتبط بحلقة أكثر تعقيدا وهي حلقة التربية والتعليم التي تتطلب نقاشا عميقا لا يمكن أن نخوض فيه في هذا المقال لأن النقاش فيه سيطول.

فبذكر واستحضار هذه العوامل والأسباب هل يمكن أن نرجع انعدام الثقة بين الفاعل السياسي عامة وفئة الشباب التي تعتبر مشتلا لا ينضب للفكر والتجديد والابتكار والإبداع إلى عامل غياب الدور التأطيري للأحزاب السياسية أم للصورة النمطية الموحدة التي تمت صناعتها وتسويقها منذ سنوات عن الأحزاب الوطنية نظرا "لغاية في نفس يعقوب" في تلك المرحلة السياسية من تاريخ المغرب.

دون أن نغفل عاملا مهما لعب دورا خطيرا مساهما من خلاله في ترسيخ فكرة العدمية والنفور من العمل السياسي وهو الواجهات الإعلامية للبلاد، بحيث أن كل فكرة ينشرها الإعلام عن الريع السياسي وعن غياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، وعن تفشي المحسوبية والزبونية ونشر فكرة النمط والقالب الواحد لكل الأحزاب السياسية وأن لا اختلاف بينها إلا من حيث المصالح، سواء كانت هذه الأفكار صحيحة أم كاذبة فهي تساهم في إبعاد الشباب عن ممارسة العمل السياسي والاصطفاف داخل الأحزاب السياسية، وبالتالي تؤجل عملية صناعة النخب السياسية وتجعل الفرز الحقيقي غير تام وناقص، لأن الإيمان بضرورة تجديد النخب والانخراط في الأحزاب السياسية والمساهمة في التغيير يحتاج تحفيزا وإقناعا متواصلا يساهم فيه كل الفاعلين من داخل الدولة باعتبارها جهازا يحتوي الكل.

لكن لا يمكن أن نقول إن شبابنا غير مسيس لأن غياب الثقة وفكرة النفور من الأحزاب السياسية تحولت بشكل سريع وجذري إلى ثقة كاملة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت هي النافذة الإلكترونية الافتراضية التي يطل منها شبابنا بمطالبهم.. استيائهم غضبهم.. تذمرهم.. وانتقاداتهم للسياسات العمومية.

هذه الوسائط الجديدة توفر لهم في اعتبراهم هامش حرية أكبر و أحيانا تخلصهم من قيود المواقف التي قد تفرضها عليهم فكرة الانتماء لحزب سياسي معين، و بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن فئة عريضة غير مسيسة أو غير مهتمة بالشأن السياسي في ظل ما نراه اليوم بل هو رفض لفكرة الانتماء للكيان السياسي مهما كانت مرجعيته و أفكاره، و ما نجنيه كنتيجة حتمية للعزوف السياسي هو العزوف الانتخابي و رفض ممارسة الحق في التصويت.في شكل يشبه الإعلان عن رفض دور الوساطة الذي من المفروض أن تقوم به الأحزاب السياسية و منح المهمة لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن هنا يمكن ان نفهم ونعي حجم المشكل و خطورته،بحيث أن الحل الذي يمكن أن يكون وسيلة للحد من هذه الإشكالية و هو أن يعاد النظر في البطش الذي طال الأحزاب الوطنية و جعلها متساوية مع الوافدين الجدد على المشهد السياسي،لأن إعادة الثقة للمواطن في الأحزاب الوطنية هي العملية التي سنتمكن من خلالها بالقيام بالفرز الحقيقي بين الفاعلين السياسيين و أن نضع كل حزب الموضع الذي يستحقه و المكانة التي تليق به مجتمعيا، و كذلك وجب بشكل حتمي على الأحزاب السياسية أن تغذي خطابها بنقاش التشبيب الفعلي و ليس الشكلي المنمق،و أن يفسح المجال للطاقات الشابة و للنخب الوطنية..وما دون ذلك ستظل الضبابية سيدة المشهد و لن نخرج من دوامة النفور و القلق السياسي الذي سيلاحق الأجيال القادمة. نفكر في الأمر بصوت مرتفع لأنه يشكل انشغالا مجتمعيا شاملا وليس فئويا..عبرنا عنه كتابة لأن الفكرة تحتاج إلى لغة للتعبير عنها ومن ضعفت لغته ضعف تفكيره و تعبيره..فاللغة شرط أساسي لفهم الظواهر الإنسانية و تحليلها بما يليق بها.