في جينيالوجيا السياسة

عماد الورياشي

إذا كانت السياسة هي تدبير الشؤون العامة، فوجودها قديم وسابق على تسميتها، بتعبير آخر ولادتها أقدم من اسمها، إنها ولدت يوم ولد الإنسان لكونها محايثة له لما كان اجتماعيا بالفطرة على حد قول أرسطو ويميل الى تنظيم نفسه جماعيا حرصا على مصلحته.

لكن أوج السياسة سيكون بظهور الدولة والحضارة، أي إنها حاضرة حضور الحضارات الغابرة في الزمن، من حيث هي تدبير لشؤون البلاد والمواطنين، أو بتعبير آرندت هي "تسيير للشأن العام".

سؤالنا هنا هو: إذا كانت السياسة قديمة، فهل حافظت على شكلها وطريقة ممارستها الأصلية، أم عرفت تغيرا جذريا في الشكل والممارسة؟ بمعنى أدق: هل خروج السياسة من البلاط والقصور إلى العلن والعموم قديم قدم ولادتها؟

من البديهي أن الدولة تسير بالسياسة، وعليه، فلا حديث عن الدولة دون الحديث عن السياسة، والعكس صحيح كذلك، إذ هما وجهان لعملة واحدة. الفرق التاريخي فقط هو أنه في البداية كانت السياسة والنقاشات السياسية.. وكل ماله علاقة بالشؤون الداخلية والخارجية للبلاد: يتم تداولها داخل دوائر مغلقة وخاصة (قصر الإمبراطور، القصر الملكي، بلاط الأمراء بمعية نبلاء وعلماء ورجال الأعمال...)

لكن في وقت من الأوقات، شاءت الأقدار أن تخرج تلك النقاشات من السر إلى العلن، من كواليس البلاط وردهات القصور إلى أضواء الساحة العمومية، من بين أيدي الأمير وحاشيته و خاصة الخاصة إلى أيدي الجمهور وعموم الشعب.. وجاء ذلك ـ بالضبط ـ على يد الحضارة اليونانية التي أخرجت السياسة من السر إلى العلن عبر ابتكارها لساحة عمومية سمّتها AGORA. لتغدو " الآكورا" بذلك إذن لحظة تاريخية، غيرت مجرى تاريخ الإنسانية بشكل أو بآخر، لاسيما الثقافي منه والسياسي.

هي لحظة تاريخية بداية لأن ساحة النقاش العمومية تلك، تناقش أمور الدولة ومستجدات الحقل السياسي جهارا نهارا ولا صوت فيها يعلو على صوت الحوار ومقارعة الحجة بالحجة، من هنا سيصبح الحق مع الذي يستطيع البرهنة والإقناع فقط.

قلنا لحظة تاريخية لأنها تبلورت كما هو معروف داخل سياق "المدينة -الدولة" POLIS الذي منه أصلا اشتقت كلمة politique فالمدينة الدولة تصور يوناني للدولة الحديثة آنذاك ومحاولة لابتكار نمط جديد لحياة المواطنين مختلف نوعا ما لما كانت عليه الحياة إبان الحضارات السابقة من خلال توفير فضاء عام اجتماعي وسياسي وثقافي يتيح للمواطنين الاستفادة من مؤسسات خلقتها المدينة-الدولة من قبيل المسرح والبرلمان والمحكمة والآغورا... وغيرها من الأماكن العمومية التي سمحت للمواطن بالتدخل في الشأن العام واختيار من يحكمه والتأثير في محيطه الخارجي.

إنها لحظة تاريخية، لأن خروج السياسة من السر إلى العلن: أتاح للشعب Démos إمكانية الاطلاع على أسرار الشؤون العامة للدولة Res Publica وتفاصيلها، ومن ثم المناقشة والمشاركة في صياغة القرارات واتخاذ التدابير.. أي الحكم Kratia بواسطة نواب يختارهم الشعب عبر الانتخابات.

وبالتالي يصبح من يمثلون الشعب هم من يعبرون عن إرادته ويحكمون باسمه وتلك هي ما ستسمى بالديمقراطية Démo/cratia أي الشعب Démos يحكم Kratia نفسه بنفسه، ومنذ ذاك العهد دخلت أوربا وبعدها العالم بأسره في آلية سيطرت على الحقل السياسي لأمد طويل، ولا تزال. آلية عرفت تختزل في: "حكم الشعب نفسه بنفسه".

هي لحظة تاريخية كذلك، لأنها عرفت ولادة نمط جديد من التفكير مخالف للفكر الأسطوري الخرافي الذي كان سائدا من ذي قبل، نمط سعى للتخلص من تفسير الظواهر بالسحر والترهات التي لحقت التفكير الإنساني جراء تغييب العقل، هدف هذا النمط الجديد هو تفسير الظواهر الطبيعية والتحكم فيها بطريقة علمية قوامها العقل والمنطق، نمط يبتغي صداقة الحكمة ونهج طريق العلم، نمط سمي ب:" محبة الحكمة " أي Philo محبة و Sophia الحكمة، نمط كان يضم في البداية جميع العلوم، الطبيعية منها وغير الطبيعية. وهو ما سيترجمه العرب لاحقا ب: "فلسفة" (رغم أن الترجمة أضاعت المعنى، شتان بين قولك حب الحكمة أو صداقة الحكمة وقولك فلسفة).

إلى جانب ازدهار نوع من التجارة الفكرية أو لنقل الكلامية/الجدالية من خلال السوفسطائين Sophistes الذين تتلخص مهمتهم/ مهنتهم في التعليم مقابل أجر مادي، تعليم كل من يتطلع لتطوير قدرات النقاش والجدال وهزيمة المحاور، خصوصا رجال السياسة وكل من يريد خوض غمار الانتخابات، لان الإقناع يصير سلاح المرشح، لتكون السفسطة بذلك: معركة جدال ومناظرة ليست مبنية بالضرورة على البرهان والحجة بقدر ما هي مبنية على العواطف والمغالطات والتحايل والإيقاع بالخصم كيفما اتفق.

فماذا جنينا من خروج السياسة من السر إلى العلن يا ترى؟

عندما خرجت السياسة من السر إلى العلن تمخض عن ذلك ولادة الديمقراطية والفلسفة والسفسطة وجملة من العلوم التي تطورت اليوم.

عندما خرجت السياسة من السر إلى العلن لم يعد المواطن مجرد مفعول به، يخضع لما يفعل الآخرون دون علمه دون رغبته دون رأيه، بل أصبح المواطن فاعلا يتكلم ويشارك في سياسة وطنه الداخلية والخارجية.

عندما خرجت السياسة من السر إلى العلن أصبح المواطن حرا مسؤولا عن اختيارات وتوجهات بلده في شتى الميادين ولم يعد الشأن العام أمرا لا يعنيه. بل أصبحت له جملة من الحقوق السياسية ضمن منظومة حقوق الإنسان.