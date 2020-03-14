العلوم الإسلامية بين "الزمان البحثي" والانتماء إلى زمان الباحث

إسماعيل الحسني

الأستاذ الدكتور أحمد عبادي محاضر مفوه، وعالم خبير بميادين اشتغاله، ساقني القدر الإلهي لكي أعرفه عن قرب ويعرفني عن قرب أيضا، أعرف إخلاصه وصدقه، وأعرف جيدا إمكاناته البيانية وغير البيانية التي تنبئ عن تمكن الرجل من مقتضيات ما يقول ومن مستلزمات ما يطرحه من وجهات نظر يسندها ويعضدها بأرقام. لقد حضرت واستمعت وافدت من محاضرته حول السياق الراهن للعلوم الإسلامية والتي قدمها في كلية الآداب مراكش في السنة الفارطة. وجدته حفظه الله حريصا على التنبيه على أرقام مهمة تدل دلالات قوية وعميقة على واقع البحث في هذه العلوم. ومن هذه الأرقام ما جاء في كلمته أمام المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء بتاريخ 7مارس 2020م. يتعلق الأمر بالبحث في العلوم الإسلامية، إذ عدد الأطروحات في هذا المجال المترامي الأطراف كما قال:" لا يقل سنويا عن 40 ألف أطروحة، وهوما يعادل 40 ألف سنة من البحث لو تضافرت على شكل لبنات".

لا يعنيني هنا القيمة التوثيقية لهذا الرقم، كما لا يهمني مستوى ونوع انبناء استخلاصه على دراسات رصينة واضحة في منطلقاتها وقوية في أدواتها ودالة في شواهدها وتطبيقاتها. إن ما يهمني من هذا الرقم هو الدلالة العلمية التي يكتنزها التنبيه "العبادي" عليه لأنه يقتضي أن تلتقطه آذان واعية ومؤسسات علمية ذات مصداقية لأن البحث، كما أشرت في دراسة سالفة مسألة أتهيبها تماما كما تهيب هذا الذي ارتكب أول جريمة وقعت في تاريخ البشرية، وهوما يحكيه القرآن الكريم في قوله تعالى: " فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه ".

البحث - - مسألة نتعلمها وقد نتعلمها ممن نعده أضعف منا من البشر أومن الحيوان كما في هذه الآية الكريمة ولهذا لا يسعني إلا أن أقول مع الإمام ابن عاشور رحمه الله: " كم في هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق"

إن فكرة الزمان البحثي للعلوم الإسلامية والتي يدعو إليها أخي وزميلي الأستاذ أحمد عبادي فكرة مهمة ونافعة للباحثين في هذه العلوم، ولكن العبرة فيها لا تكمن في ما يعكس واقع الباحثين فيها. العبرة تكمن في أن نحلل هذا الواقع كما هو، وليست العبرة أن نقفز على إكراهاته ومطباته وعوائقه المتنوعة. المقصد من البحث هو بالدرجة الأولى مقصد كيفي منهجي يروم الإبداع وابتكار، وهوما تنص عليه الآية الكريمة: " ليريه كيف يواري سوأة أخيه"، نعم هذا مقصد منهجي، ولكن واقع الباحثين في العلوم الإسلامية محكوم باعتبارات موضوعية وذاتية تكبلهم عن تحقيق هذا المقصد وتعوقهم عن استشرافه بتحقيق تراكمات يمكن أن تفضي بهم إلى تحقيق نقلات نوعية في هذا البناء العرمرم المسمى "العلوم الإسلامية"

البحث في الأرض، بما فيه البحث في ما تحقق وتراكم طوال تاريخ العلوم الإسلامية لا ينجزه الباحث في المطلق من الزمان، وإنما المفروض أن يبنيه هذا الباحث ويشكله بعقلية وبذهنية وبروح علمية متناغمة مع زمانه. أقصد أن يستثمر الزمان البحثي، انطلاقا مما تحقق في سقفه المعرفي هولا انطلاقا فحسب مما تحقق وتراكم في الأزمنة الغابرة لعلماء الإسلام. ليس المقصود بالزمان البحثي الجانب الكمي الذي قد نستفرغ جهدنا في أدائه، وإنما المقصود بالزمان البحثي أيضا الجانب النوعي فيه والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بزمان الباحث نفسه في وقت محدد وفي مكان محدد وفي هيئة مجتمعية وإنتاجية محددة.... بدون هذا الجانب النوعي سنعيد صورة مشوهة عن علومنا الإسلامية كما كتبت في ماضينا. المطلوب منا باعتبارنا باحثين في هذا الذي يسمى بالعلوم الإسلامية أن ننتسب إلى زماننا نحن: زمان القرن الحادي والعشرين.، بإشكالاته وقضاياه التي بلغت مراتب من التعقيد لم نكن نتصورها إلى حدود العقود الأخيرة من القرن العشرين.

الحق أن ما نحتاجه ليس فحسب ملأ أذهاننا بمعلومات الماضي وعلومه، الاكتفاء بذلك قد حولنا إلى كائنات فلكلورية تحسن الخطاب البليغ والفصيح وتنجع في التعبير الرشيق، ولكنها قد لا تحسن بناء الفكر العلمي الدقيق والعميق والنافع في زماننا الراهن. ما نحتاجه في هذا الزمان بالإضافة إلى الحفظ والاستظهار والاستحضار هو تكوين ملكات متمكنة من علوم زمانها حتى تخدم، كما فعل الأوائل من علماء الإسلام المبدعين ما يقصده الإسلام منهم اعتقادا وفكرا وعملا وتدبيرا.

نحن في الإسلام المفروض أن ننشغل بزماننا الراهن وبلحظتنا الحاضرة انشغالا مقترنا بوعي زماني وتاريخي مخصوص، سواء كانت اللحظة الراهنة مغنما كسبناه أو مغرما اكتسبناه. وانشغالنا بزماننا الراهن من الناحية المعرفية والمجتمعية لا يعني بأي حال من الأحوال استغناءنا عن الوعي بماضينا وبمستقبلنا. نعم نحن نرجع إلى ماضينا، ولكن لا نرجع إليه إلا بقدر ما يفيد لحظتنا الراهنة، وما يفيد لحظتنا الراهنة هومن أجل تحقيق الإفادة من أسباب سدادنا وتفوقنا، والاعتبار بأسباب فشلنا وانتكاساتنا، ومن ثم لا نحزن عن ما فات لأنه مات. كما أننا نستشرف المستقبل، ولكن لا نغتم به لأننا لا نتطلع إليه إلا بقدر ما يمكننا من التبصر بمآلات واقعنا فنهيىء التصاميم التي تحد من دائرة توقعاتنا السلبية، ومن ثم لا نخاف من غيوبه لأننا لا نتوقف عن تكييفها بحسب معطيات لحظتنا. يفكر الباحثون في زماننا الراهن مثلا في ما يسمى بالبنوك " الإسلامية " أو “التشاركية" وفي بنية المسائل المالية والتجارية والاقتصادية والسياسية انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي ومقاصده، نعم هذا هو المطلوب، لكن يجب أن يتحقق في فكرهم هذا ارتباط واضح واتساق دقيق مع القوانين "العلمية" لزماننا الراهن والتي تتحكم وتفسر أعمال وإشكالات هذه المجالات، والتي أصبحت من باب السماء فوقنا كما قال القدماء منا.