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كُتّاب وآراء
كلنا معنيون بمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19
لمواجهة هذه الجائحة علينا القيام بما يلي:
- كلنا معنيون بغسل اليدين بالماء والصابون دون لمس الوجه حماية للذات وللآخرين.
- كلنا معنيون بالاقتصاد في استهلاك الماء حتى لا يؤدي ذلك إلى خلق أزمة في المياه مستقبلا.
- كلنا معنيون بأن يعتبر المرء نفسه مريضا، وأن لا يلمس أي شخص آخر، وأن يترك المسافة بينه وبين الآخر حتى لا يعديه.
- كل منا معني بأن يقتني من المواد الغذائية، ومن المتطلبات الضرورية ما يفي بحاجته حتى لا يضر بغيره.
- كل من يقوم ببيع المواد الغذائية مدعو إلى عدم الزيادة في الأثمنة حتى لا يضر بالآخرين.
- كل من يقوم بتقديم خدمة متل أصحاب وسائل النقل كسيارات الأجرة وغيرها، معني بعدم الزيادة في الأثمنة.
- كلنا معنيون بالتضامن مع رجال الصحة الذين يقومون بتضحيات كبيرة من أجلنا والذين نقدم لهم تحية تقدير وإجلال على ذلك.
- كلنا معنيون بالمساهمة في الصندوق الخاص بجائحة كورونا لدعم المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
- كلنا معنيون بأن نتعاون مع رجال السلطة الذين يقومون بمجهودات كبيرة يستحقون عليها كل التقدير والاحترام.
- كلنا معنيون بأن لا نقوم برمي الأزبال في غير أماكنها ونحيي أيضا المجهودات التي يقوم بها رجال النظافة.