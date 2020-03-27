كلنا معنيون بمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19

عبد الرحيم الرماح

لمواجهة هذه الجائحة علينا القيام بما يلي:

- كلنا معنيون بغسل اليدين بالماء والصابون دون لمس الوجه حماية للذات وللآخرين.

- كلنا معنيون بالاقتصاد في استهلاك الماء حتى لا يؤدي ذلك إلى خلق أزمة في المياه مستقبلا.

- كلنا معنيون بأن يعتبر المرء نفسه مريضا، وأن لا يلمس أي شخص آخر، وأن يترك المسافة بينه وبين الآخر حتى لا يعديه.

- كل منا معني بأن يقتني من المواد الغذائية، ومن المتطلبات الضرورية ما يفي بحاجته حتى لا يضر بغيره.

- كل من يقوم ببيع المواد الغذائية مدعو إلى عدم الزيادة في الأثمنة حتى لا يضر بالآخرين.

- كل من يقوم بتقديم خدمة متل أصحاب وسائل النقل كسيارات الأجرة وغيرها، معني بعدم الزيادة في الأثمنة.

- كلنا معنيون بالتضامن مع رجال الصحة الذين يقومون بتضحيات كبيرة من أجلنا والذين نقدم لهم تحية تقدير وإجلال على ذلك.

- كلنا معنيون بالمساهمة في الصندوق الخاص بجائحة كورونا لدعم المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

- كلنا معنيون بأن نتعاون مع رجال السلطة الذين يقومون بمجهودات كبيرة يستحقون عليها كل التقدير والاحترام.

- كلنا معنيون بأن لا نقوم برمي الأزبال في غير أماكنها ونحيي أيضا المجهودات التي يقوم بها رجال النظافة.