النيو ليبرالية تلجأ إلى طقوس التضحية البشرية

بنعيش محمد

لقد عرفت جميع مناطق الكوكب تقريبًا، في ماضيها السابق، ممارسة التضحية البشرية في مرحلة ما. نتحدث هنا، على سبيل المثال، على مذابح طقوس الأزتيك التي تهدف إلى درء التهديد الدوري لنهاية العالم، رجال الخوص من الكلت (التماثيل الخشبية الكبيرة المليئة بالناس التي يتم حرقها)، والممارسة الهندوسية لساتي حيث الأرملة تشعل النار في نفسها في محرقة جنازة زوجها والمذبحة الفخرية للعبيد والسجناء عند وفاة ملوك غرب إفريقيا. بشكل عام، تنطوي التضحية البشرية على قتل طقوسي استرضائي: قتل يهدف إلى إرضاء الآلهة "وبالتالي اتقاء غضبها، أو الوفاء بالنذور، أو الشكر على النعم، أو توسل الغفران، أو فقط لمباركة الماشية أو المزروعات أو العائلة.»

تعتبر الديانات الإبراهيمية مثل اليهودية والمسيحية والإسلام أن الله أمر إبراهيم بالتضحية بابنه لاختبار طاعة إبراهيم لوصاياه. لإثبات طاعته، دهب إبراهيم ليضحي بابنه. ومع ذلك، أمر الله إبراهيم أن يضحي بكبش بدلاً من ابنه. ونتيجة لذلك، فقد حظرت الأديان التوحيدية الثلاثة التضحية البشرية في حين أدرجتها في فهم تطورها.

تم القضاء على التضحية البشرية في العالم المعاصر بفضل نشطاء حقوق الحيوان الذين يسعون إلى تمديد حظر التضحية البشرية إلى عقوبة الإعدام والحياة الحيوانية على التوالي

النيو ليبرالية وعودة ظهور الأضحية البشرية القديمة؟

غالبًا ما يتلاقى بعض الاقتصاديين النيو ليبراليين وخطاباتهم، على ما يبدو للإجابة بالإيجاب. على سؤال: هل يجب أن نضحي بالبشر من أجل إله الرأسمالية?

يجادل البعض بأن التضحية البشرية يمكن أن تعمل على استعادة توازن المجتمع أو استقراره أو الحفاظ عليه من التفكك. إن رفع الحظر الصحي المفروض في ولاية معينة، وتخفيف تدابير الحركة، وتعويض الضحايا يتم شرحه بانتظام وفق خطاب ومنطق التضحية البشرية

في مواجهة صدمة فيروس "كورونا" التي هزت أسواق الأسهم العالمية، وفرضت الحاجة إلى عمليات إنقاذ ضخمة للدولة، أرادت النيو ليبرالية الاستبدادية إحياء طقوس التضحية البشرية القديمة، وهذه المرة من خلال التضحية بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف جهاز المناعة.

يجادل العديد من الاقتصاديين المحافظين النيو ليبراليين، بدون أدلة اقتصادية قوية ومتسقة، أن التداعيات الاقتصادية لإبطاء انتشار الفيروس "كورونا" ستكون أسوأ من الآثار السلبية للوباء ويمكن أن تكون باهظة الثمن، فقط لإنقاذ حياة بضعة ملايين من أكثر جيراننا ضعفاً.

وصف بريت هيوم هذه النظرية بأنها "وجهة نظر معقولة تمامًا" مفادها أن الأمريكيين المسنين سيكونون على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الاقتصاد، وقال حاكم ولاية تكساس دان باتريك إنه كان "مؤيدا بشدة" لإلغاء التوصيات الخاصة بالمحافظة على "المسافة الاجتماعية" من أجل مساعدة الاقتصاد.

كما قال مايك ليفيت، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في إدارة جورج دبليو بوش، إن المعركة ضد الفيروس تحولت إلى "صراع محلي فائق" وأن المجتمعات قد تحتاج إلى التكيف بشكل دوري مع ظهور الأزمة.

كما دهب ستيف هيلتون، أحد مؤيدي ترامب والمعروف بـ"الشعبوي الإيجابي"، بأن الآثار الاقتصادية لإجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستلحق الأذى بالأمريكيين أكثر من فيروس "كورونا" حتى أنه اتهم الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بأنه أفرط كثيرا في رد الفعل تجاه الوباء. "أنت تعرف هذه العبارة الشهيرة،" هل العلاج أسوأ من المرض؟ وأضاف أن وقف الإنتاج الاقتصادي التام سيقتل الناس أكثر من الفيروس.

وقال الاقتصادي في جامعة شيكاغو، كيسي موليجان، الذي عمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز إن إغلاق النشاط الاقتصادي لإبطاء الفيروس سيكون أكثر ضررا من عدم القيام بأي شيء. نفعله على الإطلاق. إنه يفضل نوعًا من الترجيح بين التكاليف الاقتصادية وفوائد إنقاذ الأرواح.

قال ترامب بطريقة غاضبة وحازمة أن "بلادنا لم تبن لتغلق" وتعهد بعدم السماح "للعلاج أن يكون أسوأ من المشكلة. وأضاف أ: "إن وسائط الإعلام العرجاء هي القوة المهيمنة في محاولة إبقاء بلدي مغلقًا لأطول فترة ممكنة على أمل أن يضر ذلك بنجاحي الانتخابي". "يريد الأشخاص الحقيقيون العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن. سنكون أقوى من أي وقت مضى ".

في الماضي القريب، أعطت الحكومة أيضًا ثمنًا للحياة البشرية الأمريكية لتعويض الضحايا بعد الكوارث التي ضربت أمريكا، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر والتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010.

قال كينيث فاينبرج، الذي أدار أموال الضحايا الناتجة عن هذه الأحداث، إن الصيغة التي تستخدمها المحاكم الوطنية كانت بسيطة: ما الذي سيكسبه الضحية خلال حياته العملية، إذا لم تكن المأساة هي التي جلبته تكلفة الحياة؟ وقال بالإضافة إلى ذلك «هذه عملية حسابية بسيطة إلى حد ما". ولكن فيما يتعلق بالوباء الحالي، إن حساب التأثير ليس بهذه البساطة، هناك تعويضات إضافية عن الألم والمعاناة والضيق العاطفي."

في ظل هذه الظروف الكئيبة والحرجة، نحن أمام المجهول لاستخدام نوع معين من تحليل التكلفة والفائدة المحسوبة بدم بارد والذي تم استخدامه لتقييم تأثير سياسات مثل الطرق الفدرالية وجودة الهواء.

بطبيعة الحال، فإن اللجوء إلى ما قبل الحداثة لمواجهة أزمات الحداثة ليس بالجديد. من نواح كثيرة تعد الإشارات إلى الألفاظ القديمة والدعوات البدائية هي إيماءات نموذجية حديثة. الأمور أكثر تعقيدًا من حقيقة أن النيو ليبرالية نفسها ليس لها أساس، بمعنى حدث واحد أو سبب جذري. على العكس من ذلك، أن للنيو ليبرالية أسس متعددة ومتعارضة. إنها تجسد الوزن التراكمي الموروث من الاستكشاف والاستعمار والإمبريالية والحروب والقتل الجماعي...

يقدم هذا الظرف الحالي للقوى الحية والنبيلة فرصة ذهبية لتحويل هذه اللحظة البربرية وغير الأخلاقية واللاإنسانية التي تتسم بها النيو ليبرالية إلى حركة تقدمية وإنسانية تستمد إلهامها من التراث الغني والواسع لنضالات وتضحيات الشعوب، في تعبئة التأثيرات الشعبية وخلق "إرادة جماعية لتعميق مُثُل التضامن والعدالة والتماسك الاجتماعي والمجالي.

يجب اقتراح بديل متماسك. بالنسبة للديمقراطيين وأحرار هذا العالم بالمعنى الواسع، يجب أن تكون المهمة المركزية تطوير برنامج اقتصادي تضامني وإنساني، كمحاولة واعية لتصور نظام جديد، يتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين, بوقف هذه الطقوس البشرية القربانية قبل أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها عالميًا بكل ما تحمله من نتائج مدمرة اجتماعياً واقتصادياً.