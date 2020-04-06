التحدي في زمن البلاء والوباء

عبد العزيز خربوش الإفراني

أتحدى كل محنة بالصبر والصبر دليله الإيمان بالقدر والإيمان يدعو للابتسامة وهي في وجه أخيك صدقة تبعث فيه الأمل وتدعوه للتفاؤل: تفاءلوا بالخير تجدوه.

تحد وأعن على كل عمل تخفف به عن مريض وصحيح يكاد يهلك، فالناس ليسوا على إيمان وقوة واحدة للتحمل، واعلم بأن كثرة الهموم يضر بالقلب على العموم.

قد يحصل الشفاء بالدواء. إن وافق المزاج بالسواء وهذا أمر معلوم طبيا.

تحد نفسك واسمع وأطع وكن حلس بيتك وتعلم الالتزام بالنظافة التي هي من دعائم دين النقاء والصفاء.

تحد وانتقد بالتي هي أحسن وانصح وليكن قصدك الإصلاح وتقديم الخير لأسرتك، لمجتمعك، للبشرية كلها موقنا بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

لا تستصغر أي مبادرة وترى كل ما عندك هو الأصح...

تحد نفسك كل يوم راجعها واسألها ماذا قدمت لمجتمعك؟

التحدي لا بد له من العمل ولا تكفي الكتابة في العوالم الافتراضية لا بد من العمل بكل معانيه وقل اعملوا...

تتحدى الأمة نفسها: فما أنزل الله داء وإلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله

على أمتنا إعداد العدة في كل الميادين كما كان أسلافها الذين أخرجوا كثيرا من دول العالم من ظلمات الجهل والتخلف بالعلم والابتكارات في كل الميادين لا بد من التعاون ولا فرق هنا بين ما ينتجه المسلم وغير المسلم والحكمة ضال المؤمن، ولكل تخصصه وميدانه.

تحد نفسك واقرأ عن أمجاد أمتك، تعلم من التاريخ الصحيح لتضيء لك الطريق... اجن الثمار وخل العود للنار

تحد نفسك ببيتك، كون أسرتك أدبهم، علم أولادك وذريتك أرشدهم للعلم بكل أصنافه حسب رغباتهم، للطب، للتعليم. للصناعة.. لكل شيء تراه الآن ينقص أمتك ومجتمعك،

تحد نفسك أيها المعلم والأستاذ وجه تلاميذك علمه وأعنهم في مستقبلهم لتجاوز الأزمة...

تتحدى الدولة نفسها والأحزاب والهيئات بكل أصنافها في ما تراه ينقص مجتمعها، لتعدل، لتبني، لتتعاون مع المجتمع على بناء حضارة لا يظلم فيها أحد

يتحدى أصحاب الثروات أنفسهم وأموالهم التي لن تنفعهم يوما من الأيام، كفى كنزا للذهب والفضة.. لماذا تحرمون أنفسكم ومجتمعكم خيرها

تحد فلديك طاقة استخدمها فيما ينفك وينفع مجتمعك كن طبيبا كن ممرضا كن معلما للخير كن مستثمرا كن...

يتحدى المجتمع نفسه وواقعه بكل ما ينفعه بالتي هي أحسن، فما كان الرفق في شيء إلا زانه...

تحد نفسك وشحها أعن المحتاج والمسكين وابن السبيل، نفس كرب إخوانك جيرانك عائلتك أقرب الناس إليك قدم لنفسك ما ينفعك في دنياك وتجده ذخرا ونجاة لك

يتحدى الفقير نفسه ولا يستسلم لفقره فكم من فقير أصبح غنيا وذا مال بجهده واجتهاده وعمله فنعوذ بالله من العجز والكسل.

أخيرا التحدي هو تحدي النفس لتجاوز الأمر الجلل ابتلاء وبلاء "كورونا" وكما قيل اشتدي أزمة تنفرجي.