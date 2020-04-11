"صعود باقي العالم"؟

الزكري عبد الرؤوف

فرضت الجائحة على سكان المعمور، ونخبه خاصة، طرح سلوك وتصرفات القادة للمناقشة والدرس، وتأثير كل ذلك على حياتنا، بما تحدثه من خلخلة لأنماط العيش وقوانين الاجتماع. والمآلات التي تسوق صوبها كوكبنا، في ظل الضغط المتنامي على موارده، ومقومات الحياة على بساطه. التي وصلت إلى حد تهديد بقاء الإنسان، ونسف حضارته، إن لم يستشعر مسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية. لأن "العالم العولمي ليس للانبساط وراحة البال". (باول سامولسون / نوبل 2005). فحياتنا أصبحت رهينة لظواهر مخلة بالتوازن الإيكولوجي في البر والبحر، ورأسمالية جشعة، تؤبد بؤس الكثير، وتزيد من رفاهية القلة المتنفذة، وتوجد من أسباب التوتر، أكثر مما تخلق من أسباب الهناء. فحق اعتبار إفرازات عصر "العولمة خطرا وليس نعمة" (ساركوزي).

حتمية التغيير في ظل سوء التدبير:

لكل هذا وغيره، فإن التغيير مطلب إنساني، وواجب حضاري، لاستمرار الحرث والنسل. وقد أجمعت نخب عالمية، على أن تغييرات جوهرية ستطال النظام والعلاقات الدولية، وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب. ومن بشائرها الأولى، انزياح الولايات المتحدة الأمريكية عن قيادته، لتغليبها مصالحها، وافتقارها للكفاءة (كوري شاك). بعدما تربعت على عرش قيادته لأكثر من سبعة عقود. وهذا المآل، كان موضع تنبؤات سابقة على الوباء، نتيجة الفشل الذي منيت به في إدارة الكثير من الملفات على المستوى العالمي. لكن فشلها في الاستعداد لهذا الوباء، وعدم تمكين العالم من المعلومات لتقليل الخسائر، كانت بمثابة القشة التي كسرت ظهر الليبرالية الرأسمالية، التي أفرزت تفاوتات اجتماعية: تمثلت في اتساع الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه الذين ما فتئوا يتزايدون، بشكل مستفز للشعوب، ومثير لانتباه الزعماء. مما جعل بعضهم، يتحدث عن "ضرورة الدخول في نقاش حول الأجر العادل" (أنجيلا ميركل). كلام يرجع إلى عشر سنوات خلت، حيث يشهد أكثر من خبير، على أن "ما تمت عولمته حاليا هو بكل تأكيد، الفقر والظلم الاجتماعي، والرشوة والاستلاب الثقافي" (المهدي المنجرة). فالدولة ككيان سياسي واجتماعي، سمحت للاقتصاد بأن يحدد لها مجال تدخلها. واستسلمت لمنطق السوق الذي فرضته مدرسة شيكاغو، التي رسمت "الصورة الدقيقة للبرالي المحدث، الذي لا يعرف الرحمة، ولا يكن العطف للضعفاء. فهم لا يرفضون الدولة القوية فقط، بل يطالبون بضرورة أن تصبح الدولة بلا أهمية أصلا" (أولريش شيفر). هذه الدولة التي أنهكت تحت ضغط الشركات العابرة للقارات حينا، وحينا آخر، بالاحتلال وشراء عقول وأقلام نخب العالم الثالث (المهدي المنجرة). ولا يتم الرجوع إلى الدولة، إلا حين وقوع الأزمات، إيمانا بأهمية تدخلها لوضع حد للكساد (كينز). حدث هذا في أكثر من محطة، آخرها أزمة 2008، بضخ الأموال وتأميم بعض المصارف ومؤسسات أخرى. والتي نجت منها أوروبا الشمالية، بفضل اقتصادها ونظامها الاجتماعي، حيث للدولة فيه نصيب.

هل استنفذت الليبرالية مبررات وجودها؟

"إن الإنسان في الحالات التي يفتقر إلى الضوابط، وفي غياب الدولة، فإنه يتصرف وفق ديمومته، وفق قانون حفظ البقاء" (توماس هوبز). ومن نتائج هذا القانون، الصراعات العسكرية في أكثر من ساحة، تنازعا على توسيع المجال الحيوي، واستنزافا للموارد، وتعميقا للنزعات القومية. وفي غياب التناول الإنساني، وحضور هاجس تحصين الذات ضد كل ما من شأنه أن يضايقها في الامتيازات التي تنعم بها، تنامى اليمين المتطرف، وبرزت النزعة الفردية الغربية بشكل جلي، في التعامل مع الجائحة. حيث لجأت كل دولة إلى سلوك أحادي، ضاربة بعرض الحائط كل التقاليد والأعراف وأشكال التنسيق دوليا وإقليميا، التي دأبت على نهجها سابقا، في منظمات وهيئات ذات صبغة حقوقية أو إنسانية أو غيرها.

إن النزعة الفردية، وأنانية الليبرالية المتوحشة، ليست وليد اللحظة، بل كانت موضوع بحث ومناقشة من طرف العديد من المفكرين، منبهين إلى عوامل إخفاقها. فالسوق المحررة من القيود، تسحب من المرء الشعور بالأمان والاطمئنان. ودعوة غيرهارد شرودر: "ثمة حاجة ماسة لخلق نظام يفي بمتطلبات العدالة"، في منتدى دافوس سنة1998، كان معبرا عن شعور، أخرج الكثير من الفعاليات الدولية للاحتجاج، في كل محطة يجتمع فيها ربابنة سفينة العولمة، لرسم حدود للأسواق، غير مبالين بحق "رعاية المنافسة العادلة والعدالة الاجتماعية". ولم تفعل الأزمة الحالية، إلا على "تسريع حركة التاريخ وتكثيف تحولاته". فقد هوى هذا الوباء بمؤشرات الأسواق العالمية، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إلا في الأزمات التاريخية الكبرى مثل الكساد العظيم (1929 و2008). وهو ما حذر منه بيل غيتس منذ أربع سنوات: "العالم غير مستعد للوباء القادم". ويتوقع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، أن ما سيحدث، أسوء بكثير مما حدث.

هل يهزم استبداد الشرق غطرسة الغرب؟

لقد "أدى كل وباء كبير على مدى الألف سنة الماضية، إلى تغييرات أساسية في نظام سياسة الأمم، وفي الثقافة التي تكمن وراء النظام" (إدوارد لوسي). فقد أضعف الطاعون الإمبراطورية الرومانية. كما أن الطاعون الأسود، كان إيذانا بنهاية العصور الوسطى في أوروبا، وبداية عصر النهضة.

إن صيحة بيل كلينتون سنة 1998: "نحن قادة العالم بلا منازع"، قد جرفتها مياه وادي كورونا، عندما أغلقت حدودها أمام الاتحاد الأوروبي دون تنسيق. مما أدى بدوله إلى التعامل مع الوباء كل بطريقته، الشيء الذي أفقد التعاون معناه (ماتيو رينزي). مع الإشادة بالتعامل الصيني الاستبدادي مع الوباء، والإنساني مع دول العالم، حيث باتت مساعداتها تصل إلى كل القارات، الذي قوبل بالحفاوة أولا، وبالتشكيك ثانيا، وبالتنافس والجشع ثالثا.

وبروز الصين على المشهد العالمي سابق على ظهور الوباء، بشرائهم بنوك في لندن ونيويورك. كما اشترى الروس في ألمانيا مصانع السفن، والهند مصانع الصلب في فرنسا ومصانع السيارات في بريطانيا. لكنه تعزز وتقوى وخصوصا الصيني والروسي في ظل انتشار الوباء. وهو ما أطلق عليه الصحفي الأمريكي فريد زكريا: "صعود باقي العالم"، فالغرب باستعلائه هو العُمدة، وغيره فُضلة بلغة النحويين، وكلنا يتذكر تلك العناوين المدرسية من قبيل: "أمريكا والعالم". فالتفوق العسكري، والنمو الاقتصادي، لا نجد له مثيلا على مستوى المنظومة الصحية، فلم تعد أمريكا "بالدولة التي لا غنى عنها" (مادلين أولبرايت). ذلك أن "ضعف الإنسان حقيقة وجودية كامنة فيه بشكل أصيل لا طارئ» (ستيفن بيكر). وهو ما نسيه الإنسان الأمريكي، فكان منبع بؤسه. يقول بيل غيتس: "نستثمر المبالغ الضخمة في الردع النووي، ولا نستثمر بالقدر ذاته، في مواجهة الأوبئة". التي تفاجئنا بين كل عصر وعصر، ثائرة لتواصل حصد الأرواح، وتسمح بتداول الحضارات. "فحقبة الجشع، يجب أن يتبعها عصر الاعتدال، وحقبة الإسراف الأهوج، يجب أن يتبعها عصر الواقعية والتصرف الحصيف والمبادئ الأخلاقية" (أولريش شيفر).