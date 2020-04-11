ما أبهى لو اكتملت كل التدابير بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي

علي الصدقي

الأزمة الحالية التي تمر منها بلادنا والتي أسفرت ولا شك عن نوع من التوافق والإجماع حول الموقف نفسه، وهو بدل أقصى الجهود لتطويق خطر يهدد مجتمعنا بأكمله، هو بمثابة فرصة تاريخية كان على السلطات العمومية ببلادنا استثمارها، من أجل استعادة الثقة بين الدولة وباقي مكونات المجتمع واعتبارها فرصة مميزة من أجل رمّ الصفوف وبثّ نفسٍ جديدٍ في الحياة السياسية في وطننا، الذي ولا شك في حاجة ماسّةٍ لتجميع وتوحيد كل الصفوف والطاقات، في مثل هذه الظروف التي تسقط فيها كل الأقنعة وتبرز همم دون أخرى.

لقد أبانت هذه الظروف على أن هناك من أبناء وبنات بلدنا من أهملنا شأنهم ولم توفيهم الدولة مقدار ما يستحقونه من عناية، إنهم وبكل تأكيدٍ كل المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا اللعينة، من موظفي وموظفات الصحة والطب العسكري والوقاية المدنية والساهرين على أمننا وأمن بلدنا من قوات الأمن والجيش، دون أن ننسى نساء ورجال التربية والتكوين الباذلين أقصى مجهوداتهم لتعليم أبنائنا عن بعدٍ في ظروف صعبة ودعامات رقمية جلُّها من إبداعاتهم الخاصة.

لقد كادت جائحة كورونا أن تؤدي إلى نتائج وخيمة في بلادنا لولا المجهودات القيمة، التي تم اتخاذها منذ التباشير الأولى لهذه العدوى وهو ما أثار استحسان مجموعة من الدول والمنظمات، وشاءت الطبيعة أن تضع العالم أمام محك حتميةٍ تاريخيةٍ دفعت بعدة دول إلى المبادرة في استخلاص الدروس، كل منها حسب ما قد يؤهلها ويمكنها من أن تنهض مرفوعة الرأس من أزمة كادت أن تعصف بكل كيانها.

إنها ولا شك فرصة تاريخية وسياق عالمي على المسؤولين ببلادنا أن يعضوا عليها بالنواجد، وذلك باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الديمقراطية وطي صفحة أوقعت خدوشا على سمعة المغرب، واتخذتها المنظمات الدولية وبعض البلدان ورقة تشهرها في وجه بلادنا، كلما تعلق الأمر بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنها بالتأكيد قضية معتقلي الرأي والتي تهم فئة من أبناء المغرب، لا شك وأنهم يعيشون نفس الحيرة التي يعيشها بقية المغاربة أمام هذه الجائحة اللعينة. أليس حريّا ببلادنا استثمار هذا السياق التاريخي الذي شاءت الطبيعة أن يتساوى أمام خطورته كل أبناء المعمور، وأن تكون أيضا سباقة على مستوى اتخاذ هذه المبادرة والتي من شأنها إذكاء وتعزيز المجهودات والمبادرات الأخرى المتخذة لمواجهة آثار هذا الفيروس.

إن قضية معتقلي الرأي هي الغيمة التي تحجب شمس المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجالات أخرى، وهي بمثابة نقطة زيت ساخن في عين بلد بأكمله، تعطي انطباعا سلبيا لمسار وسمعة بلادنا على مستوى المحافل الدولية، فما أبهى إذن وما أرقى لو بادر المغرب الى إطلاق سراح كافة معتقلي، الرأي وطيّ هذه الصفحة التي أضحت بمثابة شوكة يجب استئصالها لتنفرج غيومٌ طالت وتلبّدت في سماء بلادنا.