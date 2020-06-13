كورونا يعيد بوصلة النقاش إلى الصواب

عثمان الهرموشي

مما لا شكً فيه أن وباء كورونا كان سببا في الوقوف وقفة تأمل في ما يخص أولوياتنا كبلد، وهذا شيء محمود في حد ذاته رغم الآثار الصعبة التي سيخلفها الوباء على مستوى مجموعةً من المجالات الحيوية، ويبقى هذا الامتحان العسير دافعا لكي نأخذ الدروس اللازمة والعبر الكافية من أجل تغيير جذري في طريقة التفكير والبرمجة والتخطيط للمستقبل.

إن هذا التخطيط المستقبلي يبدأ بتهييء أنفسنا للتصدي لمثل هذه الأزمات وجعلنا في مأمن من كل تبعية هو شيء وجب أن يكون إطارا لكل السياسات العمومية والبرامج القطاعية مع إعادة الرأسمال البشري إلى جوهر هذه المخططات.

ومن هنا يمكن القول إن وباء كورونا أعاد بوصلة النقاش إلى الصواب، حيث مكننا من تجاوز مرحلة كان فيها النقاش فارغ المحتوى، في حين أننا في المرحلة حالية أدركنا ضرورة فتح النقاش حول مواضيع في صلب اهتمامات المواطن المغربي، وما يتطلبه الأمر من جدية يستفيد منها الجميع، وهذا ما لاحظناه جميعا من خلال عدد النقاشات الافتراضية التي نظمت على مدى فترة الطوارئ الصحية، وأهمية المواضيع المتناولة ضمنها من طرف جميع الفاعلين.

إن هذا الوباء مكننا أيضا من إدراك ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه، من معلم مربي الأجيال، إلى مهني الصحة راعي صحة المواطن، والقاضي ضامن العدالة، ومسؤول السلطة العمومية ضامن السلامة، وغيرهم.. وذلك لإعادة الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه لكي نهيئ الأرضية المناسبة لبناء المستقبل وضمان نجاح مرحلة ما بعد كورونا.

كل المؤشرات تقول اليوم إن ما بعد كورونا، لا يمكننا الجزم بما سيخلف من الآثار على بلدنا، وذلك راجع لعدم معرفتنا متى سينتهي هذا الوباء، لكن المؤكد أن الآثار لن تكون جيدة على العموم إن لم تكن كارثية.

لهذا سنكون مجبرين على أن نوحد جهودنا، واستثمار بوادر الوحدة الوطنية التي ظهرت مع بداية الجائحة، والتي تتطلب الحفاظ عليه وجعلها لبنة أساسية في المستقبل، لعقد اجتماعي واقتصادي جديد pacte socioéconomique يرتكز أساسا على العدالة الاجتماعية بتسريع إخراج السجل الاجتماعي ثم العدالة المجالية، بتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة في القطاعات الأساسية من صحة وتعليم وكذا ضمان لبنات اقتصادية متينة تعطي الأولوية للإنتاج المحلي الذي يبقى في خدمة وطنه عندما تغلق الأبواب، وكذا تشجيع الابتكار الوطني، إذ أثبتت لنا كورونا أن وطننا يزخر بطاقات كبيرة وجب فقط تحفيزها، دون نسيان الدور الكبير لقطاع الرقمنة الذي مكن من تسهيل مجموعة من الخدمات في ظل هذه الأزمة كالخدمات الطبية عن بعد مثلا.

ختاما، يمكن القول إن للمغرب ملكا حكيما، ودولة راعية وضامنة لشعبها، ولذا جاء دورنا اليوم كمواطنين أولا، وكمجتمع مدني، وأحزاب سياسية، لنقف وقفة، وراء ملكنا بكل تفان من أجل الوطن وبكل تجرد من الحسابات الضيقة التي لن تفيدنا في شيء، خاصة أنه لنا مسؤولية جماعية لنجعل من بلدنا العزيز بلدا متماسكا وقويا وصامدا لمواجهة المستقبل.