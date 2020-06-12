خطر ارتداء الكمامة أثناء الرياضة

حنان أتركين*

أثار انتباهي اليوم وأنا أتابع أخبار حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، سواء على شاشات قنواتنا العمومية أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خروج العديد من مواطنينا لمزاولة الرياضة البدنية في الهواء الطلق، خاصة في المناطق المصنفة رقم 1، وفي أول أيام تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد ثلاثة أشهر كاملة، ولعله أمر مستحب وصحي.

لكن استعمال الكمامة أثناء هاته الأنشطة البدنية، قد يشكل غالبًا حاجزا كبيرا أمام سيرورة عملية التنفس، حيث يتحول طلب الأكسجين من 5 لترات في الدقيقة إلى 50 لترا، وبالتالي ستتسارع وتتزايد معدلات التنفس، لتلتصق الكمامة على الوجه مع كل نفس فتشكل عائقًا وحاجزا ومقاومة لدخول الهواء الى الرئتين بالشكل الصحيح والمطلوب، وبالتالي ظهور ارتفاع حاد في الضغط دائما على مستوى الرئتين.

نفس الشيء يتعلق بالرياضيين، الذين قد يؤدي ارتداء الكمامة عندهم إلى صعوبة في التنفس أثناء أداء مجهود بدني أكثر من العادي، طبيا، ففي الأماكن المفتوحة كما الهواء الطلق، هناك تدفق للهواء وبالتالي استبعاد حدوث أي عدوى خاصة مع وجود مسافات لا يستهان بها بين الأشخاص.

والأجدر أن يمارس الأفراد، نشاطاتهم البدنية في الهواء الطلق، دون قناع، شريطة احترام قواعد التباعد الاجتماعي، مع ضرورة التوقف عن ممارسة التمرين، مع ظهور أي عارض تنفسي كألم حاد في الصدر أو ضيق حاد في التنفس.