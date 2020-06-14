المختار شعيب

نتحدث عن العنف ضد المرأة كأننا أمام ظاهرة جديدة في مجتمعنا، في حين أن المرأة كانت دوما تتعرض للعنف بكل أشكاله، باعتبارها كائنا ضعيفا ناقصة عقل ودين، وإن كان الواقع يثبت العكس. كل ما يحدث هو أن التكنولوجيا عرت الكثير من المسكوت عنه، كزنا المحارم، واغتصاب القاصرين، والشذوذ الجنسي. لكن مع كل هذا تبقى الثقافة والتصورات التي يتربى عليها الذكور في الأسرة عاملا حاسما في تعنيف المرأة، فالرجل الذي تربى على حب أمه وأخته واحترامهما وتقديرهما سيفعل هذا حتما مع كل النساء، لا بل سيقدر زوجته وابنته أيضا.

هناك نساء لا يعلمن حتى أنهن معنفات ويعتقدن أن هذا هو العادي، وأن السكوت والرضوخ هو طاعة للزوج. وهناك أيضا من يهددها زوجها بالطلاق في كل مناسبة، لو تحدثت كل النساء لأصبحت التقارير المنجزة كارثية، لكن ما يجب التطرق إليه واستحضاره هو أن الرجل ليس دائما المعنف للمرأة، فأحيانا المرأة تكون سببا في تفكك الأسرة نتيجة متطلباتها الكثيرة وأيضا البحث عن المظاهر، والرغبة في الظهور بصورة المرأة على شاكلة المرأة التركية والمكسيكية وغيرهم متناسية تقاليدها وأعرافها.

قرأنا أن النساء شقائق الرجال، والمرأة بطبعها إنسان رقيق ومرهف الأحاسيس وزهرة الحياة بالنسبة للرجل، لكن هناك من النساء باعتراف النساء يشدون عن القاعدة ليس لهن من الأنوثة إلا الاسم، فظات في الكلام قبيحات في المعاشرة، بل يخبرن صديقاتهن بأسرار بيتها بل وحتى في العلاقة الحميمية، وتبوح بمشاكل زوجها وعيوبه، بل منهن من تخترع قصصا واهية حول زوجها، مظهرة نفسها بلا عيوب.

يرتفع العنف ضد النساء وهو آخذ في الارتفاع، فإن لذلك أسبابا لا تتعلق بالتربية الأسرية أو بالأخلاق الاجتماعية فقط، وإنما ربما أرجح السبب أو الأسباب المادية أكثر، لأن متطلبات الحياة أخذت تزداد والأسرة التي تعيش دون توفرها على الضروريات كالمسكن أو الملبس تعيش الحرمان والشقاء الدائم، وربما الشجار الدائم وربما الرجل يلجأ إلى أمور غير عادية سلبية، وأيضا العنف من أجل إسكات زوجته لكن الأمر سيستفحل، لأن الزوجة يجب أن تحس بالأمان مع زوجها، عليه أو يمنحها قدرا من المال يوميا أو شهريا كي تحس بالأمان، وكي تكون السعادة والثقة بين الطرفين، ويسجل مع الحجر الصحي مشاكل كبرى، لن تجد الدولة لها حلولا أو له كثرة الانتحار والفقر يتبعه العنف بين الزوجين ثم كثرة الطلاق وتشتت الأسر.

نتحدث عن عنف الرجل للمرأة، مغفلين تعنيف المرأة للمرأة الذي يكون أشد قسوة من تعنيف الرجل، كتعنيف المشغلة لخادمتها، وكل امرأة لها سلطة على امرأة أخرى، تعنفها أشد تعنيف منه نفسي وجسدي واقتصادي، والعنف ليس مرتبطا بما هو أقل ثقافة وتعليما، بل تجاوز الأمر لمن يملكون مناصب عليا وبشواهد عليا أيضا.

فالرجل الحقيقي لا يعنف المرأة، ومن يعنف المرأة هو الرجل الضعيف الذي يحس بأن المرأة أقوى منه، فيغطي ضعف شخصيته بتعنيف المرأة ليثبت لنفسه أنه قوي، ويحز في النفس صور لواقعنا المعاش تعنيف بعض الأمهات لبناتهن، من خلال الضرب لأتفه الأسباب، ويرجح أن هذا السلوك مكتسب من تربية أمها التي تربت على ذلك.

إذا كان أساس الزواج في الإسلام، أن يقوم أولا على المودة والرحمة، إلا أن هناك حقوقا تجاه كل من الزوجين نحو الآخر.

أما الزوجة فلها على زوجها عدة حقوق منها حسن المعاملة وحسن الخلق وأن يكون خيره لأهله أولا، وأن ينفق عليها من سعته في طعامها وشرابها وكسوتها، وكما أن للمرأة حقوقا على زوجها ينبغي أن يؤديها تجاهها، فإن للزوج أيضا حقوقا على زوجته، ينبغي عليها أن تقدمها له وتؤديها كاملة، منها أنها تحفظ غيبته عنها، وأن تكون طائعة له فيما أمرها الله به، بما له عليها من فضل القوامة.

نعي دور الوزارة الوصية والمنظمات الوطنية والأجنبية، لكن ذلك لا يحد من العنف، ومن وجهة نظري لن يكون إلا بالعمل على إعطاء دروس تعلم تحمل المسؤولية للزوجين قبل الزواج، وتدريس حقوق ومكانة المرأة في المدارس، ومن خلال الوصلات الإشهارية، وكذلك عن طريق برامج في مختلف أنواع الصحافة (الراديو، التليفزيون، الجرائد والمواقع الإلكترونية)، وكذلك التوعية والتحسيس وفرض وتطبيق القوانين.

نطمح في مجتمع يعيش فيه الرجل والمرأة بحب واحترام وتقدير، وللأسف لن نحقق ذلك إلا إذا استطعنا غرس القيم الإنسانية في الأجيال الحالية حتى لا تزيد من حدة العنف.