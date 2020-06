طريق الحرير الصيني.. أفق الجيوسياسي العالمي وتداعياته

محمد الحوات*

القوة العالمية الأولى في القوة الشرائية (تعادل القوة الشرائية: 17٪ من تعادل القوة الشرائية في العالم) والقوة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي: 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وراء الولايات المتحدة)، تعد الصين إلى حد بعيد عملاقًا عالميًا لا يزال بازدهاره ونموه يذهل العالم.

في واقع الحال، ومع مكانة جيو إستراتيجية رائعة تستفيد الصين، من بين أمور عديدة أخرى، من مورد بشري هائل يقدر بـ1.389.269.024 نسمة (أي 1/5 من سكان العالم)، ومن اقتصاد قوي جدًا مدعوم بتكنولوجيا متقدمة. وقد أدى الجمع بين هذه العناصر وغيرها بشكل طبيعي إلى دفع البلاد نحو النمو المذهل وتحقيق الحلم الصيني القديم الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ.

وعلى الرغم من هذا الموقع المتميز في العالم، فمن الواضح أنه بعد كل شيء، شهد هذا النمو في الصين لبعض الوقت انخفاضًا صغيرًا نسبيًا اجتذب الرأي العام الصيني والعالمي. وبالتالي، تضطر الصين إلى مواجهة دورها الجديد في الجغرافيا السياسية العالمية، وقبل كل شيء العثور على المشاريع المناسبة لدعم نموها، ولا سيما "الحلم الصيني" الذي يدعو إليه تفوقها العالمي؛ ومن بين هذه المشاريع، التي يمكن أن تسمح للصين بمواجهة هذا التحدي، يظهر بشكل بارز مشروع "طريق الحرير الجديد".

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يمكن لهذا المشروع (طريق الحرير الجديد) أن يتناسب مع إيديولوجية "الحلم الصيني"؟ وكيف يمكن أن يكون حلاً استراتيجيا للصين؟

للإجابة عن هذه المشكلة، سنعود أولاً إلى السياق الجيوسياسي للصين بالإضافة إلى العناصر المكونة له، ثم في الخطوة الثانية سنحاول إظهار التحديات التي يمثلها طريق الحرير الجديد هذا.

1ـ سياق الجغرافيا السياسية الصينية

مبادرة الحزام والطريق (BRI) هي إستراتيجية تنموية عالمية، اعتمدتها الحكومة الصينية في عام 2013 بهدف تعزيز تطوير وتمويل البنية التحتية في 152 دولة والمنظمات الدولية في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والأمريكيتين، حيث أعلن زعيم جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينغ" عن هذه الإستراتيجية خلال زياراته الرسمية إلى إندونيسيا وكازاخستان في عام 2013. ويشير "الحزام" إلى أحزمة المسافات الطويلة لخطوط السكك الحديدية ووسائل النقل المسماة الطريق الاقتصادي "حرير"؛ بينما تعني كلمة "طريق" الطرق البحرية أو طريق الحرير في القرن الحادي والعشرين.

تعرف رسميًا باسم "OBOR) ) "One Belt One Road" طريق واحد حزام واحد منذ عام 2016 كما ركزت على ذلك الحكومة الصينية وقد تم تغيير اسمها إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI) Belt and Road Initiative": ولا تزال عبارة "One Belt One Road" مستخدمة في لغة الإعلام الصينية.

تعتبر الحكومة الصينية بالفعل هذه المبادرة "فرصة لتعزيز التواصل الإقليمي وتبني مستقبل أكثر إشراقا". ويرى بعض المراقبين أنها دفعة للسيطرة الصينية في الشؤون الدولية من خلال "شبكة تجارية موجهة للصين"، وقد حدد المشروع لنفسه الموعد النهائي 2049، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية الصين الديمقراطية.

زار "شي جين بينغ" أستانا عاصمة كازاخستان – حيث تستفيد من موقعها الجيوسياسي بين المصالح الصينية والروسية لتصبح نقطة عبور مفضلة للشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية -، جنوب شرق آسيا في شتنبر وأكتوبر 2013، واقترح بشكل مشترك بناء مساحة اقتصادية جديدة: طريق الحرير. وبشكل أساسي، جمع هذا المشروع البلدان على طريق الحرير الحقيقي عبر وسط وغرب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. حيث ستنشئ هذه المبادرة منطقة اقتصادية متماسكة من خلال إنشاء بنى تحتية مادية كبيرة مثل شبكات السكك الحديدية والطرق وأيضًا بنى تحتية افتراضية كبيرة مثل الاتفاقيات التجارية والهياكل المشتركة للتجارة القانونية مع نظام تجاري واقتصادي مفيد لكل الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة التجارة الثقافية والتجارة الخارجية، وستكون هذه المنطقة مماثلة إلى حد كبير لطريق الحرير التاريخي وطريقة لتوسيع الشبكة لتشمل القطب جنوب- جنوب (جنوب شرق آسيا).

فالعديد من الدول الأعضاء في هذا المشروع هي أيضا أعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). وقد تم اقتراح ثلاثة مسارات: سيتم إنشاء طريق "الشمال" عبر آسيا الوسطى ومن روسيا إلى أوروبا، والطريق المركزي يمر عبر آسيا الوسطى وغرب آسيا إلى الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط. كما يغادر طريق "الجنوب" من الصين إلى جنوب شرق آسيا، من جنوب شرق آسيا إلى المحيط الهندي عبر باكستان، وستدمج الإستراتيجية الصين في آسيا الوسطى من خلال برنامج البنية التحتية في كازاخستان.

لقد استثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في العديد من دول جنوب آسيا مثل باكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش وأفغانستان لتحسين بنيتها التحتية الأساسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نظام الصين العسكري وتأثيرها العسكري. برزت الصين كواحدة من أسرع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا في الهند - فقد احتلت المرتبة السابعة عشرة في عام 2016، صعودًا من المرتبة الـ28 عام 2014 و35 عام 2011، وفقًا لتصنيف الهند الرسمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

بين عامي 2014 و2016، تجاوز إجمالي حجم التجارة الصينية في البلدان على طول الحزام والطريق 3 تريليون دولار، وخلق عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار و180 ألف وظيفة للدول المعنية. ومع ذلك، فإن الدول الشريكة تقلق من حجم الديون الكبيرة على الصين لتعزيز المبادرة ما يجعلها تتعهد مستقبلا بحجم الاستثمارات في هذا المشروع.

انتقادات للمشروع:

• اتهامات الاستعمار الجديد:

يعتقد بعض المتتبعين بأن هذا المشروع هو مجرد شكل آخر من أشكال الاستعمار (الاستعمار الجديد على الطريقة الصينية). ففي عام 2018، على سبيل المثال، قام محمد مهاتير، رئيس الوزراء الماليزي، بقمع المشاريع التي تمولها الصين، وحذر من ذلك بقوله: "هناك شكل جديد من الاستعمار تقوم الصين بتطبيقه"؛ والذي أوضحه لاحقًا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية عندما قال إنه لا يستهدف مشروع طريق الحرير الجديد بشكل مباشر.

• "مشروع خدعة"

اتهمت بعض الحكومات طريق الحرير الجديد هذا بالاستعمار الجديد بسبب الاشتباه في أن الصين، في تمويل هذه المبادرة، تمارس الدبلوماسية على أساس نصب الفخاخ كإستراتيجية اقتصادية عبر العالم.

• زيادة التلوث:

يعتقد البعض الآخر أن المحطات التي تعمل بالفحم، ولا سيما محطة Emba Hunutlu Power station في تركيا، ستسهم بشكل كبير في انتشار غازات الاحتباس الحراري، حيث يجري بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في تركيا؛ وبالتالي زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي.

• إرادة الصين الوحيدة لإحباط الولايات المتحدة:

من ناحية أخرى، بالنسبة إلى مجموعة أخرى من المنتقدين، فإن الهدف النهائي للصين من خلال هذا المشروع هو فقط إحباط الولايات المتحدة (خصومهم الاقتصاديين الرئيسيين).

وفي مواجهة هذه الانتقادات والاتهامات، ردت الحكومة الصينية على هذه المزاعم بأنهم ينتقصون من الطموح السخي لجمهورية الصين.

اعترض المسؤولون الحكوميون في الهند مرارًا وتكرارًا على مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، على وجه التحديد؛ لأنه يعتقد أن مشروع "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان" (CPEC) يتجاهل مخاوف نيودلهي الأساسية بشأن السيادة والسلامة الإقليمية.

تداعيات الحزام/ الأزمة

يصف سوين (2019) مثل هذه الاتهامات بأنها مخاوف تم تضخيمها وإفراط في بيعها، مما يعزو مشاكل الدفع في حالات فردية إلى ممارسات متهورة وعديمة الخبرة على عكس سبق الإصرار من جانب الاستثمار الصيني.

تميز الحكومة الصينية مزاعم الاستعمار الجديد أو تعدي الديون على أنها تلاعب في بث الثقة في نوايا الصين. وتجادل الصين في أن المبادرة وفرت أسواقًا للسلع، وأسعارًا محسنة للموارد، وبالتالي خفضت العوائق في التبادل، وتحسين البنية التحتية، والعمالة التي تم إنشاؤها، وتحفيز التصنيع، وتوسيع نقل التكنولوجيا، وبالتالي دعم البلدان المضيفة.

ويجادل بلانشارد (2018) بأن النطاق المحتمل للفوائد قد لا يتم الاعتراف به بشكل سلبي وأن السلبيات مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن النقاد قلقون من خلال تقسيم الاستثمارات الصينية واقتراح أن يحول تركيزهم إلى تمكين البلدان المضيفة بدلاً من ذلك. ويقول بوغوسيان (2018) إن خبراء صينيين يدعون أن هذه التصورات الغربية لمبادرة الحزام والطريق قد أسيء تفسيرها بسبب المفاهيم الغربية للتنمية باعتبارها رابعًا لاستغلال الآخرين للموارد - كما يتضح من الاستعمار الأوروبي - بدلاً من المفاهيم الصينية للتنمية.

استنتاج

باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات، تعتبر الصين اليوم بلا شك رائدة كبرى في الجغرافيا السياسية العالمية. فما علينا سوى إلقاء نظرة على مؤشرات التنمية (الناتج المحلي الإجمالي / تعادل القوة الشرائية / مؤشر التنمية البشرية...) ومعرفة أبعاد شراكاتها مع بقية العالم، لفهم الوزن الذي يكثر في هذه الجمهورية الشعبية الصينية، الشيء الذي يثير مخاوف القطب الرأسمالي الغربي.

وعلى الرغم من هذا المنصب الرئيسي، فإن الصين لا تزال تواجه صعوبة، خاصة مع الانخفاض النسبي في النمو، تراجع تم تفسيره من بين أمور أخرى من خلال انخفاض الطلب المحلي وخاصة من خلال النزاعات التجارية؛ بما في ذلك الحرب مع الولايات المتحدة. إن هذا الانخفاض في النمو لا يساعد الصين ويجب عليها معالجته بكل الوسائل.

في مواجهة هذا السؤال، تمكنا من إظهار وإثبات أن مشروع طريق الحرير الجديد في الواقع يشكل استجابة فعالة وفرصة حكيمة للغاية للصين لإعادة التكيف مع "الحلم الصيني"، كما يريد الرئيس شي جين بينغ؛ فالفوائد التي ستجنيها الصين من هذه المبادرة كثيرة ومتنوعة. ولا شك في أنه يمكن أن يعزز السياسة الجيوسياسية والجيو إستراتيجية لجمهورية الصين في العالم في أفق عالمي جديد وفي مواجهة الغرب الرأسمالي الذي أصبح متوجسا من انبعاث التنين الصيني من رماده في خوض صراع عالمي شرق/غرب.