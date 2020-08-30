استئناف نظام الخدمة المدنية

عبد الحق الهاشمي

في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا على غرار باقي بلدان العالم، جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأثيرها الكبير على اقتصاد البلاد، وتدني الخدمات الاجتماعية بشكل أساسي وخاصة الصحية والتعليمية منها نتيجة الضغط الكبير على هذين القطاعين الحيويين والخصاص المهول في الموارد البشرية واللوجيستيكية التي يعانيان منها، والتزايد المهول لعدد المعطلين وما له من تداعيات خطيرة على المجتمع، فإن الخطاب السياسي اليوم يدعو إلى تضافر جهود كل المواطنات والمواطنين من أجل مواجهة جائحة كورونا والخروج من هذه الوضعية بسلام في أفق الحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد وتوفير الخدمات السوسيواقتصادية في أحسن الظروف.

وتبعا لهذا فإن نظام الخدمة المدنية الإجبارية الذي تم إحداثه بظهير شريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393(13 غشت 1973)، أضحى اليوم مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى وهو نظام يعمل به في مثل هذه الأزمات التي تمر منها البلاد. وهي خدمة وطنية يقدمها المواطن لبلده في وقت الشدة وهو واجب وطني، ومن جهة أخرى يسهم بلا شك في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الخدمات الاجتماعية وخاصة القطاعات التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية،

فجائحة كوفيد 19 عمقت الهشاشة في جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يضعنا أمام أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة ستشهد بالتأكيد ارتفاعا كبيرا ورهيبا في البطالة، وسيؤدي بذلك إلى تراجع الطبقة المتوسطة وإلى ازدياد حدة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والمخاطر الأمنية. طبعا سيحدث هذا إذ لم تتحرك الحكومة وتماشيها مع تحركات وتوجهات جلالة الملك بالسرعة والفعالية اللازمتين لمعالجة الأمر، واستئناف نظام الخدمة المدنية الإجباري كأحد المنافذ الكبرى لإنعاش الاقتصاد وامتصاص البطالة وتحسين الظروف الاجتماعية وتوفير موارد بشرية مؤهلة للقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم، وبالتالي فقد حان الوقت للاستفادة من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية المختصة، من حاملي الدكتوراه والماستر والإجازة والدبلومات المتخصصة، التي هي بمثابة موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمة وطنية في ظل هذه الوضعية الصعبة التي تمر منها بلادنا.