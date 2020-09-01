الهوة تزداد اتساعا

مصطفى الخداري

"سيلتحقون بالقسم على الساعة التاسعة صباحا، إذا ما هم التحقوا".

انتظر الأستاذ "Alexie" مدرس القسم الثامن بإحدى المدارس الابتدائية الواقعة في حي شعبي بشمال أمستردام. اشرأبت عنقه يمينا ويسارا عبر النافذة. الساحة تعج بالأطفال الذين سيلتحقون بعد قليل بالحضانة. لكن لا أثر لأي تلميذ من تلاميذه.

وضعت ورقة بيضاء على الطاولات الخمس وكتب عليها بأحرف كبيرة اسم باللون الأسود الداكن. هناك سيجلس الأطفال الخمسة الذين اختيروا من طرف الأستاذ "Alexie". اختياره هذا وقع على هؤلاء التلاميذ الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة. خصصت طاولة في آخر القسم لـ"دينا". تلك التلميذة التي انقطعت أخبارها بالمرة. منذ توقف الدراسة - بسبب وباء كورونا - لم يظهر لها أثر. لم تشارك كباقي زملائها وزميلاتها في الدروس التي تقدم عبر الأنترنيت.

دأب كل تلاميذ القسم على الالتحاق بمدرسهم كل يوم عبر "غوغل كلاس روم" ماعدا "دينا". رغم المحاولات المتعددة التي قام بها المدرس لم يفلح في تتبع أثرها. الشيء نفسه بالنسبة إلى محاولة الاتصال بوالديها. لا أحد يرد على مكالماته. كل الرسائل المحفوظة في العلبة الصوتية لم تحض بالرد أيضا.

آخر محاولة من طرف المدرس للاتصال بها كانت عبر "غوغل كلاس روم". لقد استدعاها كما استدعى أربعة تلاميذ آخرين للحضور إلى القسم يوم الاثنين، على الساعة التاسعة صباحا. منهم التلميذ الذي يشارك في أغلب الحالات مرة واحدة في الأسبوع في دروس الأنترنيت. كذلك التلميذة التي لا يسمح لها بالخروج بتاتا من البيت.

ود المدرس "Alexie" أن يستقطب المجموعة بكاملها. لكن السماح لسبعة وعشرون تلميذا بأكملها داخل قسم واحد في هذه الظروف أمر مستحيل. تعطى الأولوية حاليا لهذه المجموعة على أمل أن يلتحق الجميع عما قريب. هذا ما يتمناه الجميع. على أي هناك تواصل مع أولياء هذه الفئة الأخيرة من التلاميذ.

"وماذا عن دينا؟".

تغيرت ملامح وجه "Alexie" فجأة ثم أضاف: "لا أظن أنها ستأتي".

إشكالية عدم المساواة حول فرص التعليم في هولاندا مسألة غير جديدة على أحد. مفتشية التعليم منشغلة بهذا الموضوع منذ سنين. حسب المعلومات التي تدلي بها المؤسسات التعليمية وكذا بعض الجرائد فإن أبناء الطبقة "المثقفة" تعطى لهم الأسبقية لولوج مدارس ذات مستوى أعلى حتى يحصلون على ديبلومات أفضل من أبناء الطبقة ذوي مستوى تعليمي أدنى.

فيما يخص نظام التعليم الهولندي فإن انتقال التلاميذ من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي يعتمد - بالإضافة إلى نتائج الاختبارات التوجيهية - على التوجيهات التي تقدمها المدرسة. وبناء على هذا فيمكن للطفل ولوج مدارس في مستوى دراسي عال تؤدي مباشرة إلى التعليم الجامعي. أو مدارس مختصة في تكوين تلاميذ ذوي مستوى متوسط، يحتم عليهم دراسة سنة أو سنتين إضافيتين للالتحاق بالتعليم العالي. كما أن هناك فئة توجه إلى التعليم المهني مباشرة. طبعا بين هذا النوع وذاك اختلافات وتباينات عدة.

أمام ظروف جائحة كورونا تزداد الهوة اتساعا ما بين أطفال الفئة الهشة والأطفال الذين أنعم الله عليهم من كل صوب. بالنسبة للأطفال الذين لديهم تأخر دراسي سيستقر مستواهم على ما هو عليه أو سيزداد تقهقرا جراء هذا الحصار المضطر. عدم توفرهم على حاسوب وعلى الأنترنيت، بالإضافة إلى غياب أية مساعدة من الآباء، أضف إلى ذلك انعدام مكان مريح للقيام بواجباتهم المدرسية أو خليط من هاته الأسباب الثلاثة المذكورة سوف لن تزيد الطين إلا بلة.

عرت الدروس التي تقدم عن طريق الفيديو والأنترنيت عن الواقع المدقع الذي يعيشه بعض التلاميذ في بيوتهم. حسب تصريح مجلس التعليم الابتدائي (PO-raad) فإن 7000 تلميذ وتلميذة تغيبت عن الأنظار وانقطعت أخبارها خلال هذه المدة التي توقفت فيها الدراسة. أغلبهم أطفال من ذوي الأسر التي لا تتقن اللغة الهولندية أو يصعب التواصل معها. كل المحاولات المتكررة التي قام بها المدرسون والإدارة من أجل الاطمئنان عليهم لم تفلح.

فجأة ظهرت "يوكا" وعلى محياها ابتسامة عريضة. لقد شاهدت "دينا" تلعب بالقرب من ساحة المدرسة وأقنعتها بمرافقتها إلى القسم رغم أنها لا تحمل معها أدواتها المدرسية.

بدت "دينا" محتشمة على غير عادتها. أخذت مكانها في الطاولة لتي خصصت لها. نظر إليها "Alexie" مبتسما.

"إني جد مسرور لرؤيتك. كم كنت قلقا على غيابك طيلة هذه المدة" هكذا بادرها أستاذها الحديث. ثم أضاف: "ما سبب عدم تواصلك مع القسم عبر "جوجل كلاس روم"؟ وما سبب عدم الرد على المكالمات الهاتفية المتعددة؟

بعد جواب متردد اتضح أن "دينا" التي تعيش مع أمها وثلاثة إخوة في شقة صغيرة تتكون من غرفتين، لا تتوفر على حاسوب في البيت.

"ولما لم تتصلي بي من أجل الاستعانة بحاسوب من المدرسة؟ لقد خصصنا مجموعة من الحواسب رهن إشارة جميع التلاميذ حتى تستمر العملية التعليمية عن بعد".

الهاتف معطل، رقم هاتف جديد.... لم تستطع "دينا" تقديم إجابة مقنعة.

"دينا" تعيش في ظروف صعبة للغاية. غادر أبوها البيت منذ أربع سنوات للعيش مع زوجة ثانية في مدينة روتردام. منذ ذلك الحين انقطعت أخباره بالمرة. أم "دينا" التي تعمل منظفة في إحدى المطاعم تحاول جهد الإمكان الاشتغال أكبر عدد ممكن من الساعات. ومع ذلك تجد صعوبة كبيرة في التغلب على المصاريف ومستلزمات البيت. تود أن تعثر على عمل غير مرهق بأجر أفضل لكنها لا تتوفر على أية شهادة أو دبلوم. كما أنها لا تتقن اللغة الهولندية.

بعد مرور حوالي ربع ساعة كانت الطاولات الخمسة قد ملئت. بدت علامات الارتياح على محيا الجميع. يبدو أن الكل في حاجة إلى هذا اللقاء رغم الفوارق الكبيرة التي ينفرد بها كل فرد. استمع التلاميذ إلى الشروحات المقدمة وشاركوا مدرسهم الحديث في جو هادئ مريح. طرحوا أسئلتهم وأنصتوا بكل جدية للإجابات.

انصرفت "دينا" هي أيضا بعدما حصلت على حاسوب من طرف مدرسها. واعدة إياه بالتواصل المستمر أثناء حصص الدروس المقدمة عن بعد والعودة إلى القسم في الأسبوع المقبل، للاستفادة من دروس الدعم المقدمة خصيصا لمن هم في حاجة إليها.

هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الجميع لها انعكاس سلبي على مجموعة كبيرة من التلاميذ والتلميذات. ولكن تأثيرها له وقع أكبر على الأسر الفقيرة بالخصوص. مما سينعكس طبعا على المستوى التعليمي لأبنائهم. ففي الوقت الذي نجد فيه أن أطفال الفئة الغنية تتوفر على كل الإمكانيات المتاحة من تغذية جيدة، مراقبة صحية، دروس إضافية خاصة للتقوية بالإضافة إلى الراحة النفسية والتسلية بكل أنواع اللعب وطبعا ولوج العالم عن طريق الأنترنيت. نجد في المقابل أبناء الطبقة المعوزة التي تتخبط في عدة مشاكل وتحرم من جل أو كل الإمكانيات المذكورة لدى أبناء النبلاء.

هذه الوضعية تزيد من تعميق الهوة ما بين أبناء هاتين الفائتين. لذا لا يجب أن نغفل هذه الفئة عن أعيننا. ومن الواجب التفكير بجدية من أجل خلق فرص متساوية للجميع.