التجارب السريرة أهون من الموت السريري

خالد الفكيلي*

مما لا شك فيه أن السؤال الأول الذي يتبادر لأي متتبع لخطوات الحكومة من أجل الحصول على الجرعة الخلاص للقاح الجائحة، هو لماذا الصين، ولما لا جرعة الجار الأوروبي الذي يربطنا به قرب جغرافي وتاريخي أو لقاحات محتملة لأمريكا وروسيا؟

أعتقد أن الاختيار صائب وحكيم وأتخذ لاعتبارات موضوعية وذاتية.

* اللقاح الأوروبي: (لقاح أكسفورد الأكثر تقدما في التجارب السريرة):

- تطعيم كل سكان أوروبا والبالغ تعدادهم 740 مليون نسمة يتطلب على الأقل سنتين.

- أوروبا ستسعى إلى الحفاظ على فارق زمني استراتيجي لفتح اقتصادها قبل إعطاء أي جرعة لأي كان، فهذا الإجراء سيعطيها ميزة تنافسية في استقطاب الاستثمارات الخارجية وإنعاش السياحة قبل أن يصل اللقاح للجميع.

- أوروبا لن تبيع اللقاح بالمقابل المادي فقط بل ستناور للحصول على أي نوع من التنازلات أكان اقتصاديا أو سياسيا، ممن يريد الشراء فهذه فرصة لا تتيحها الطبيعة إلا مرة في القرن.

* اللقاح الأمريكي (مودرنا الأقرب للنجاعة):

- رغم أن بلدنا يتوفر على اتفاق للتبادل الحر ورغم أننا أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة فهذا لن يشفع لنا أمام بلاد العم سام، فالمصالح الاستراتيجية لهذا الأخير تحتم عليه تقديم دول كالخليج، إسرائيل، اليابان ودول عديدة.

* اللقاح الروسي:

- هذا أعتبره لقاحا ميتا منذ خروجه، فالتشكيك في نجاعته من طرف أوروبا وأمريكا جعله لقاحا منبوذا إلى حين تأكيد العكس.

يبقى اللقاح الصيني، ملاذنا الوحيد واختياره بالنسبة لي منطقي إلى حد كبير وذلك لاعتبارات أهمها:

- المراحل المتقدمة من التجارب السريرية لهذا اللقاح فهو في مرحلته الثالثة وهي نفسها التي وصل إليها لقاح أوكسفورد الإنجليزي ومودرنا الأمريكي ونتائجها الأولية جد واعدة.

- قوة الإنتاج الضخمة للصينيين فبإمكانهم تعبئة ترسانة صناعية مهمة لإنتاج ملايير الجرعات في وقت قياسي.

- المغرب لا يشكل على الصين أي عامل من عوامل المنافسة.

- المغرب أحد أهم البوابات الأساسية للقارة الإفريقية فالصين تبحث عن جميع مفاتيح هذه السوق الواعدة، فالقارة السمراء غنية بسكانها وثرواتها والسباق للظفر بها بين القوى العظمى ليس وليد زمن كورونا.

إنني أشجع المضي في هذا الاختيار لما له من إيجابيات والتي أهمها ربح الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بفتح اقتصادنا وعودة الحياة إليه.

غير أنه يبقى تخوفي المشروع كأي مغربي هل ثمن اللقاح الصيني الوحيد هو مشاركتنا في التجارب السريرية؟

تجارب سريرية على أي حال أهون من الموت السريري.