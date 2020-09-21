24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يتجه النظام العالمي إلى بلورة قطبية جديدة في المرحلة المقبلة؟
- مخاوف صحية دولية ترافق "التوظيف السياسي" للقاح "كورونا"
- هل تحقق "لوبيات صناعة الأدوية" أرباحاً خيالية في السوق المغربية؟
- "مؤرّخ المملكة" .. رواية تكشفُ أسرار دراسة "الأمير الحسن الثّاني"
- جائحة "كورونا" تتسبّب في تراجع النفوذ البرازيلي بالقارة الإفريقية
المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا (5.00)
- الرئيس الجزائري ينفي "معاداة المغرب" ويؤكد مساندة البوليساريو - (173)
- الدعوة إلى مؤتمر استثنائي داخل "البيجيدي" تُعيد بنكيران إلى الواجهة - (108)
- اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية - (98)
- منعشون عقاريون: هامش الأرباح من بيع الشقق لا يتجاوز 8% - (83)
- فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية" - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بُوحدِيبّة ونِضَالَ تَاكْسّالْتْ!!
يُحكى أنّ واحد السّيد عندو حدِيبَّة في ظهرو، دخل شي نهار بكري للحمّام، وكان خاوي تايصفّر، وبينما هوّ مسترخي جوار البرمة، وقف عليه فريقٌ من براهيش الجّنون، فنَتفُوا الْحدِيبَّة من ظهره، وراحُوا يتقاذفونها بحال شي كُرة، فيما هوّ يُتابعهم بذهول، إلى أن اختفوا وغبرُوا وسط ضباب السّخون!
خرجَ الرّجل من الحمّام مُتطايرا من شدّة الفرَح، بعد أن خَلّصَه صغار الجّنون من عاهةٍ رافقته لسنين طويلة، لم ينفع معها علاج ولا ترويض ولا فقهاء، ثمّ قَصد بيت صديق له يشكو نفس العاهة، كي يُبشّره بالخبر السّار.
الأوّل: "اعيِينَا ما نحماقو مع هاذ الويل دْيال الحدِيبَّة، حتّى جاب الله شي جنون براهشْ، فكُّونا منّها".
الثاني: "على سلامتك آعشيري، على ربّي غير إيديرُو معايا حتّى أنا زوين غدّا، والله حتى انْقَصّر معاهوم آربِيط في الحمّام".
وكذلك كان، فقد صَبّحَ الْعشير على الحمّام مع النّبُّورِي، ودخل مسرعا إلى جوار البرمة، ثم استلقى على الأرض، ينتظر قدوم صغار شمهروش، وما هيّ إلاّ لحظات، حتّى انْبَعثَ من ضباب السّخون بزاقيلُ الجّنون حاملين مَعَهم الكُرة، بعد أن مَلُّوا من اللعب بها، وقرّروا إرجاعها لصاحبها الآدَمي! ولأنّه لم يكن في الحمّام سوَى الرّجل، قَلّبَهُ صغار الجّنون، وهُم يشكرونه على الكُرة، ثم وضعوا الْحدِيبَّة في صدره، ليَصيرَ مِثلَ كِيـكَةِ المادلينة!
خُلاصة القَول، إنّ العديد من الزّملاء وَقعَ معَهُم ما وقعَ مع بوحدِيبّة الثّاني، عندما صُوِّرَ لهم نضال تاكسّالْتْ على أنّه فرصةٌ للتّخَلّص من العاهات والإعاقات، إلّا أنّهم فوجئوا بعد انبطاحهم بحمل عاهاتِ وإعاقاتِ غَيرِهم، لمجرّد أنّهم صَدَّقوا واقعة بوحديبَّة الأوّل، دون الانتباه إلى القاعدة الذّهبيّة التي تقُول "مُّول الْمْلِيح بَاع ورَاح"!.