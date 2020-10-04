هذيان المطبعين

مصطفى الرياحي

من حق أي مواطن أن يبدي رأيه في قضية التطبيع مع دولة إسرائيل أو غيرها أو أي قضية أخرى بأدب وشرف، لكن أن يلجأ عراب التطبيع إلى الشتم، التلفيق والكذب بالحذف لغرض في نفسهم فهذه فضيحة أخلاقية.

موقف السلطة الفلسطينية من قضيتنا الوطنية معروف ومنشور في مواقعها الإعلامية فلا داعي للتزوير كما فعل السيد لحسن جيت في مقاله ما قبل الأخير، قلت لا داعي للتلفيق إن علمنا ما يلي:

أعلنت هيئة التعبئة والإعلام التابعة لمنظمة فتح وأصدرت بياناً أكدت فيه بالواضح ودون لبْس دعمها الدائم لوحدة المملكة الترابية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مؤكدة أنه جدي وذو مصداقية، وبيان منظمة التحرير الفلسطينية متوفر لمن أراد الاطلاع عليه من أصحاب النية الحسنة وليس حطابو الليل.

قام شاب فلسطيني اسمه إياد أبو الأسمر يملك قناة يسترزق منها وبها، بل قد تكون هي مصدر عيشه الوحيد، بحملة لقبها بـ"تحدي للشارع الفلسطيني: احرق علم دولة كذا واربح مائة دولار"، بدأت الحملة بدولة الكويت قبل شهر، بعدها مصر ثم الجزائر والعراق والمغرب وأخيرا تونس، وكان في كل مرة الصد والرفض القاطع مصحوبا بكلمات صادقة من حب واحترام لتلك الشعوب، بل تعرض إياد أبو الأسمر للتهديد بالحرق والضرب.

التقط عراب التطبيع في بلادنا السيد لحسن الجيت هذا الفعل الهامشي وأخرجه من سياقه ليكتب مقال: "احترموا عقولنا ولا تستغفلوننا!"، ويصب جام كرهه للفلسطينيين ويحرضنا ضدهم ظلما وعدوانا، وفي المقابل يزعم أن إسرائيل تدعم الوحدة الوطنية بدون حجة ولا دليل، وكل هذا لخلط الأوراق لأن الأصل هو الدفاع عن الحق والشرعية الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ منها إسرائيل ولو قرارا واحدا. ونحن كمواطني العالم لا تهمنا أي فصيلة أو أي شخص وما اقترفه من سوء السيرة، فمساندتنا موجهة للشعب الفلسطيني.

سؤال يحيرني ما، أو من، يدفع السيد لحسن الجيت لكتابة خمسة مقالات في شهر كلها مفتولة بحبل قصير قصر حبل الكذب؟ وماذا يريد منا السيد لحسن جيت؟ أن نطبع؟

عوض التنمر ضد الفلسطينيين، كان حريا بالسيد لحسن الجيت نصح أصدقائه الصهاينة بالكف عن ظلمهم من تجويع وسرقة الأرض وحرق الأشجار وشطف المياه... وحينها كلام آخر.