بيت الضيافة من سكن الأسرة:

محمد حسيكي

الضيف كان فردا أو جماعة هو من يحل عند الغير زائرا أو مدعوا على الرحب وطيب الخاطر، من علاقة قرب منشودة أو قائمة على المودة أو مبنية على القرابة، والضيف من محل الضيافة يثير اهتمام وعناية ساكنة البيت بالحظوة اللائقة، من تقريب الحاجة والأدب من المعاملة، يستقبل بالطيب أو بالتمر والحليب.

والضيافة في المغرب تستمد أصولها من التقاليد الاجتماعية، والقيم الدينية بالمعاملة الحسنة والترحيب من باب البيت وتيسير الاقامة به، وحسن النظرة وتقريب الحاجة.

مدلول الضيافة لدى المغاربة:

من مجريات الحديث عن الضيافة من سنة المغاربة، قولتهم المأثورة: ضيافة النبي ثلاثة أيام، وهو ما يجري به العمل في عصرنا وعلى نحو من الرسميات وضيافة الدولة، التي تخص الضيف بقصر الضيافة.

وهذا يعني أن الضيافة بالمجموعة الدولية أصبحت ذات شأن دولي، تتولاها شركات سياحية مختصة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية، والندوات الإقليمية، والمهرجانات الفنية والرياضية، حيث أصبحت خدمة عالمية اكتسحت مجال المنافسة الدولية.

غير أن الضيافة المنزلية على المستوى الاجتماعي، تختلف باختلاف الضيف والحاجة الماسة إلى متطلبات استقباله والتعامل معه من وقت إقامته:

الضيافة العائلية:

هي ضيافة الأهل من وسطهم العائلي، حين القدوم للزيارة والتواصل من إحياء صلة الرحم، التي تجري بها التقاليد الاجتماعية، وهي ضيافة لا تحدد بالمدة، بقدر ما تحكمها قواعد الاسرة من المعاملة، التي تعتبر الضيف متصل الاصل بالأسرة ولا غرابة إن طال مقامه عند اهل البيت.

ضيافة الخطبة:

هي ضيافة من وقت معلوم قصد المحاورة في شأن طلب المصاهرة، وأخذ الرأي بالمشورة، من الموافقة، أو ضرب أجل لاحق تقضيه الحاجة، للاطلاع على الأحوال والملاءمة في الرأي.

ضيافة الزواج:

تخضع لقواعد الضيافة الجماعية، من تجمع عائلي بين أهل العروسين يجري من يوم العرس، بتزكية جماعية للبناء الشرعي من عش الزوجية.

وإن يتم الحضور في المناطق القروية على نعتين، من صنف الجماعيين المدعوين للإطعام، وفاتحة الختم بالمصداقية من إقامة أفراح العرس، سندا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أعلنوه ولو بالدف".

وهناك صنف العموم غير المدعوين، الذين يحضرون خارج وقت موائد الإطعام، بغاية الفرجة والاستمتاع من طرب العرس.

وفي المناطق الحضرية، تطورت إقامة الأعراس والضيافة الخاصة من حفل الزواج من بيت الخطوبة، إلى قاعات خاصة بالاستقبال وإقامة الأفراح على أنغام السهر الليلي من الفرجة وموائد الإطعام، وإطلالة العريسين على جمع الحفل، في حلة من الزينة المميزة وتحت بريق الأضواء واللقطات المصورة، في أجواء منشرحة تهزها الأهازيج والأفراح العائلية.

بيت الضيافة من سكن الأسرة:

كان وما زال السكن من الدور العائلية، يحتوي إلى جانب سكن الأسرة محل خاص بإقامة الضيوف عند حضورهم، وعهد انتشار السكن الجماعي المتعدد الطبقات، أخذت التصاميم الحضرية في شكلها الهندسي الحديث والمعاصر بمراعاة التقاليد الاجتماعية من المعمار المغربي، الذي يستحضر في البناء تخصيص محل قائم على حضور الضيف إلى السكن في الحياة الأسرية.

حيث لا يخلو سكن المغربي من البيت الفسيح والمتسع من شكله الهندسي، وتهيئته بالزينة من الزخرفة والأفرشة المريحة لاستقبال وإقامة الضيف عابرا أو زائرا، مع ما يليق بالضيافة من وقت وترحيب من طيب الخاطر وحسن المعاملة.

ومن تم تكون الضيافة عند الإنسان المغربي، تربية وخلقا، خاصا بالضيف من البيت وموروثا عمرانيا تجري به التقاليد الاجتماعية المعمول بها من الدين والحياة الأسرية.