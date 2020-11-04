ثورة الجبن

مريم ستيتو*

إن كنت ممن يلجون يوميا إلى الأسواق الممتازة وتمتنع عن اقتناء المنتجات الفرنسية معتقدا أنك تنتصر للنبي محمد، ويرتفع آنذاك إحساسك بالرضى نحو نفسك فدعني أقول لك إن إحساسك ليس إلا وهما لذيذا يخدعك ويمنحك الشعور بالنشوة، وتظن أنك قد أديت رسالتك واستحققت الأمانة التي وضعها الله على عاتقك.

لا أحد ينكر أن المقاطعة هي من أرقى أشكال النضال السلمي الواعي والمسؤول. وأن مقاطعتنا اليوم للسلع الفرنسية هي فقط رد بسيط على استخفاف الرئيس الفرنسي بالنبي محمد وبرموز الدين الإسلامي. ولكن السؤال الذي يجب علينا طرحه، هل هكذا سنعيد الاعتبار إلى النبي محمد وإلى الإسلام عموما؟ وماذا لو كان مارك هو من أهان الإسلام هل سيقاطع العرب "فيسبوك" أو أي شركة أخرى؟ أم أن الأمر بسيط عندما يتعلق بالجبن حيث البدائل متعددة ومتوفرة ومتقاربة الجودة؟ ولقد عشنا هذا عندما تعلق الأمر بمقاطعة السلع الإسرائيلية.

إن الخلاف اليوم ليس خلافا اقتصاديا بل هو خلاف سياسي بامتياز يعيد طرح قيم الهوية وصراع الإيديولوجيات. حيث أن استهداف الحكومة الفرنسية للدين الإسلامي كان واضحا من خلال تصريح ماكرون الذي وصف فيه المجتمع الإسلامي بأنه يعيش أزمة. وأن الأحداث التي توالت بعد ذلك أكدت صدق مزاعم ماكرون.

فالصراع اليوم كما قلنا سابقا هو صراع حول قيم المواطنة والهوية. فما قام به الطالب الشيشاني ليس إلا تعبيرا عن الإقصاء الهوياتي الذي يعيشه هو وباقي الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا. فالفعل الذي ارتكبه والذي أوهمه بالبطولة وأوهم العديد ممن ناصروه، والذين لا يزالون يحتفظون في أذهانهم بصورة البطل الأسطوري الذي يحمل سيفه ويقتل الأعداء. هو جريمة إنسانية في حق الأستاذ وجريمة رمزية في حق الدين الإسلامي والذي أصبح يتمثل في أذهان غير المسلمين بالدم والقتل.

لنحاول أن نفترض أن هذه الإساءة قد وقعت في فترة حياة النبي محمد. ماذا سيكون موقفه حينها؟ مستحضرين طبعا سيرة وحياة النبي ومواقفه السياسية وقراراته التي لا طالما اتسمت بالحلم والحكمة والتي كانت ترجح للسلم ويبقى خيار العنف فيها هو الأبعد والأخير.

كما أنه من المفترض علينا أن نطرح السؤال التالي: لماذا لجأ هذا الطالب إلى الهجرة؟ أليس هربا من فساد الحكام المسلمين؟ حاله كحال باقي المسلمين المهاجرين الذين دفعهم ظلم الحكام إلى البحث عن دول تعترف بإنسانيتهم وتمنحهم فرصا لتحقيق ذواتهم وتحترمهم كأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الإثنية كفرنسا وغيرها...

إن النقاش اليوم هو إيديولوجي بامتياز، والخوض فيه لن يكون أبدا عن طريق العنف، بل الخوض فيه يستحق أكثر من مقاطعة الجبن وشعورك بالرضى وأنت تتشارك صورا مسيئة لماكرون أو تنمرك على زوجته ليس إلا وهما وخداعا ودليلا على اختيارك للحل السهل والمتاح.

إن نصرة الدين الإسلامي والهوية هي بإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية وقيم التسامح وتقبل الاختلاف وحرية الرأي والتعبير. ودفاعك عن دينك لن يكون بالذبح غدرا وخلسة، وإنما هو بعلمك وثقافتك وامتثالك لتعاليم دينك التي تحث على العمل واحترام الآخر علنا. وثورتنا اليوم لن تكون بالسيف أو بالجبن، بل هي ثورة يجب أن تكون بالعقل والعلم. ولنعلم جمعيا أننا سننتصر للإسلام عندما تتوقف حكوماتنا الإسلامية عن تصدير شبابها وكفاءاتها واستيراد الجبن.