فيلم مفيد؟ ممل؟ أم فرصة لتغيير حياتك؟

وسيم أبرون

كيف تؤثر السينما على العالم الروحي للإنسان؟ الجزء الأكبر من الناس بالطبع مقتنع بأن فن السينما يثري العقل ويجعل المشاهد أكثر صحة. وفي الوقت نفسه، فإن الأفلام التي تم إصدارها للتوزيع مختلفة تمامًا، وكذلك الجمهور الذي صُممت من أجله.

تخضع صناعة السينما لنفس قواعد السوق الاستهلاكية مثل أي منطقة أخرى. الحاجة تخلق العرض. هذا هو السبب في أن التصوير السينمائي لديه القدرة على تكوين صفات جديرة بالفرد أو حتى تدميره.

يعتمد بعض المشاهدين اختيار فيلم للعرض دون وعي بالقيم الإنسانية الموجودة فيه، فالمتعطش للعاطفة والمكائد والرومانسية يفضل الميلودراما. وبدافع البطولة والقتال، يشاهد آخر إنتاجات مليئة بالأسلحة والدماء، أما المليئون بالتفاؤل والذكاء، فالأفلام الكوميدية هي وسادتهم السينمائية للشعور بالراحة والبهجة. ومع ذلك، حتى داخل حدود نمط واحد، يمكن أن يكون هناك متضادات في التأثيرات الإيجابية والسلبية. هذا هو بالضبط السبب في أن الأحاسيس بعد مشاهدة الفيلم تكون مختلفة من شخص لآخر. شخص ما مسرور بالعرض، وشخص ما يغادر السينما محبطًا تمامًا. وهنا يجدر التفكير في تأثير التصوير السينمائي على الفرد.

في إحدى الحالات، يجد المشاهد نفسه مع أيديولوجياته، وفي الحالة الأخرى، يحدث انحراف في الاتجاه الإيجابي أو السلبي.

أفضل خيار للتأثير الإيجابي للسينما على الفرد هو فهم الشخص للمعلومات المستهلكة. في الغالبية العظمى من الحالات، يقرر رواد السينما مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت مجانًا، بناءً على شعور المقطع الدعائي أو تقييمات الأشخاص الآخرين أو كبار النقاد له. قلة من الناس يفكرون في الفوائد، وهذا يفسر أن معظم الكتابات النقدية توجه إليها أصابع الاتهام في توجيه الميول السينمائية للمتفرج وتتحمل جزءا من مسؤولية اختياراته الفنية.

يُنظر إلى السينما على أنها عنصر من عناصر الترفيه والمتعة. وهذا صحيح من زاوية محددة، لكن شخصية الإنسان لا يمكن أن تتشكل في فترات زمنية نموذجية. نحن ننمو باستمرار. بمجرد أن يقضي الرياضي نفس الوقت في صالة الألعاب الرياضية وفي الحانة، يصبح تدريبه غير مثمر. لكن بمجرد أن يسعى نفس الرياضي، بالعمل الشاق، والراحة وزيادة وتيرة نشاطه، تزداد النتائج بشكل كبير.

على ما يبدو، من الضروري كبح النية الفورية عند الرغبة في مشاهدة الأفلام وتغيير عالمنا الداخلي في اختيار الأشرطة المناسبة لحالتنا النفسية. على سبيل المثال، الفتاة التي يعذبها الحب بلا مقابل سترغب بالتأكيد في مشاهدة ميلودراما، وهذا سيعقد اكتئابها أكثر.

سيكون الجهد الضعيف الناتج عن مغزى اختياراتنا للأفلام المناسبة قادرًا على فتح عالم تعبيري مليء بالتفاؤل والبهجة، مع التشبث بهدف مساعد مثالي في الحياة.

من الممكن أن أكتب عن السينما إلى ما لانهاية، لكن هذا الجزء الصغير الذي وصفته بالفعل يشير إلى أن هذه القطعة من كعكة الفن تحتل حيزا كبيرا في حياتنا، تلعب دورها المهم بالتأكيد، ومن الصعب تخيل العالم بدونها، في الواقع، تكون الأفلام هي التي تلون حياتنا اليومية الرمادية، وتكون الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع أكثر إشراقًا بتواجدها معنا.