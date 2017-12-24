"التربية الوطنية" تعلن نتائج الحركة الانتقالية للمدرسين

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عبر موقعها الرسمي، عن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2019 ــ 2018 الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأسفرت نتائج الحركة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، عن "استفادة عدد جد مهم من المدرسات والمدرسين بلغ عددهم 24235، موزعين حسب الأسلاك، حيث استفاد 14631 مستفيدا في التعليم الابتدائي من بينهم 84 تخصص اللغة الأمازيغية؛ و5069 مستفيدا بالتعليم الثانوي الإعدادي، و4535 مستفيدا بالتعليم الثانوي التأهيلي والتقني".

وبالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج، يضيف البلاغ، "فقد استفاد ما مجموعه 6376 أستاذة وأستاذا، منهم 4279 مستفيدا في التعليم الابتدائي، و938 مستفيدا في التعليم الثانوي الإعدادي، و1159 مستفيدا في التعليم الثانوي التأهيلي والتقني".

وجاء في البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "الاستفادة من الانتقال تمت داخل نفس الإقليم وما بين المديريات الإقليمية، سواء داخل نفس الجهة أو خارجها، حيث استفاد 8396 أستاذا وأستاذة داخل المديرية الإقليمية، و8117 ما بين المديريات الإقليمية داخل نفس الجهة، و7722 مستفيدا خارج الجهة".

وأعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، وعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، حيث ستعمل هذه الأخيرة على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قبل 15 يناير المقبل.

وأورد البلاغ أن "الوزارة إذ تؤكد بهذه المناسبة أن الحركة الانتقالية بقدر ما تعتبر الإطار التدبيري الذي يمكن نساء ورجال التربية والتعليم من الانتقال إلى الأماكن المطلوبة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، فإنها في نفس الوقت تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لفائدتهم مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مردوديتهم وأداء رسالتهم النبيلة على الوجه الأكمل".