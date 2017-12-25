الملك يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت

هسبريس - و.م.ع

استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تسلم بهذه المناسبة رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة الملكية تمحورت حول "العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".

وحضر هذا الاستقبال، وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.

وكان بوريطة وبوسعيد، قد سلما أمس الأحد بالرياض، رسالة خطية من الملك إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.