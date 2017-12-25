24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:49
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- العثماني يشْكو "نيرانا صديقة" ويتهم جهات سياسية بمعاداة "البيجيدي"
- الحموشي يتيح مساعدات مالية للأمنيين المصابين بأمراض مزمنة
- "دكاترة التعليم" يصعدون الاحتجاجات .. ويهددون بمقاطعة الامتحانات
- مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة"
- "دواع أمنية" تؤجل مباريات بالمغرب .. والداخلية "تتحكم" في البرمجة
تُهم الاعتداء تسجن رياضيين مغاربة .. هاري والقاسيمي وسعادة (5.00)
قمة القادة الشباب تدعو إلى نبذ الانفصال وتقر بمغربية الصحراء (5.00)
- البوليساريو مستفزة والمملكة صارمة .. هل تندلع الحرب بالصحراء؟ - (66)
- مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة" - (63)
- جامعي مغربي يطرح الاقتصاد حلا لفتح الحدود البرية مع الجزائر - (53)
- "دكاترة التعليم" يصعدون الاحتجاجات .. ويهددون بمقاطعة الامتحانات - (49)
- العثماني يشْكو "نيرانا صديقة" ويتهم جهات سياسية بمعاداة "البيجيدي" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تسلم بهذه المناسبة رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأوضحت الوكالة، أن الرسالة الملكية تمحورت حول "العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".
وحضر هذا الاستقبال، وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.
وكان بوريطة وبوسعيد، قد سلما أمس الأحد بالرياض، رسالة خطية من الملك إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.