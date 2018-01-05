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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يطالب بتقوية مساهمة الأوقاف العامة في التنمية

الملك محمد السادس يطالب بتقوية مساهمة الأوقاف العامة في التنمية

الملك محمد السادس يطالب بتقوية مساهمة الأوقاف العامة في التنمية
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يناير 2018 - 14:00

أقدم أمير المؤمنين الملك محمد السادس على توجيه رسالة، إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الأعلى، ضمنها توجيهاته بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة؛ من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن الرسالة ذكّرت بالمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس من منطلق مهامه الدينية والدستورية للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

ومما جاء في هذه الرسالة: "نذكركم بداية بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف".

المبادرة الملكية ذاتها طالبت الإدارة المسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة بإعداد مشروع إستراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظر الملك محمد السادس داخل أجل ستة أشهر. "يجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء؛ كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ"، تورد الرسالة.

كما دعا الملك محمد السادس إلى أن تعتمد هذه الإستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة؛ فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي. وكذا ارتكاز هذه الإستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

"يجب أن تشكل هذه الإستراتيجية مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها"، يقول الملك، قبل أن يزيد: "لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة".

وقالت الرسالة الموجهة إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الأعلى إنه يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية. كما يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

"يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى نظرنا السديد، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف"، يردف المصدر الذي شهد ختمه دعوة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى إلى "مراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة".

كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في رسالته، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، وأن "التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MAMADOU ET IBRAHIMA الجمعة 05 يناير 2018 - 14:21
يطالب ويطالب ويطالب ويعفي ويزلزل ثم يزلزل ومازال الشعب تيموت بالجوع والعطش, والمعفيون السابقون هزو ولادهم وهربو لفرنسا ومارجعو حتى درهم من هادوك الفلوس لي سرقو ,من يعتقد ومن يحلم بانه غادي تتبدل شي حاجة في المغرب فهو وااااااااااااااهم واحمق
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75
2 - said111 الجمعة 05 يناير 2018 - 14:30
صراحة لكي تعرفوا مستوى وزير الاوقاف و الوزارة الغنية التي هو على راسها ما عليكم سوى ان تنظروا الى حال المساجد(سجاد و الحمامات و النظافة ) و الرواتب الضعيفة للائمة. حان الوقت لتغييره.
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32
3 - الى سكان الرباط المحروسون الجمعة 05 يناير 2018 - 14:36
و ما نبل المطالَب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا
طالما تسيير الدولة مبني على ارادة شخص شخص و غياب العمل الجماعي المبني على توافقات نابعة من قيم كل مغربي وليس فقط سكان أسوار الرباط
فالتغيير. يبقى بعيدا و خيبات الأمل ستتواصل
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35
4 - حسن ابوهان الجمعة 05 يناير 2018 - 14:38
الاوقاف والشوؤن الاسلامية الان هي ام الوزارات بل اغنى الوزارات اذ تستحود على ثروة طاءلة تفوق الملايير ومع ذالك تسير بطريقة بداءية تشبه الزاوية .....على الدولة تفكيكها وجردها من الممتلكات وجعلها جهوية تعمد الامركزية وتسير من لدن اطر شابة لها تكوين اكاديمي حتى تؤدي وظيفتها بكل شفافية واقتدار لان التقدم والعصرنة يفرضان الاستقواء بالعلوم والتكنلوجيا وهذين الاخيرين لاتتوفران في اكبر وزارة ظلت منذ سنين راكدة وفي سبات عميق.....
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30
5 - l'expert retraite bénévole الجمعة 05 يناير 2018 - 14:42
سبق أن قدمنا بعض المشاريع إلى وزير الأوقاف خلال حواره الأخير مع هسبريس.

ولدينا خبرة لا بأس بها في مجال التخطيط و المحاسبة و الميزانية و إحصاء الملكية و مراقبة التدبير و الشريعة الإسلامية يمكن وضعها رهن إشارة وزارة الأوقاف بواسطة عقد خبير إذا تجاوز عائق السن وإذا فلت الخبير من الأخطار التي يتعرض لها ٱنيا في إطار تهريب الأموال إلى الخارج.
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14
6 - Mourad ch الجمعة 05 يناير 2018 - 14:44
الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وخاصة في شخص مسؤول الأول عليها تلزمها غضبة ملكية قوية توقضها من سباتها العميق وصمتها الواضح عن قضايا الجوهرية والمحورية في المجتمع وايقافها المتكررة العشوائي للأئمة والمؤطرين بطريقة عشوائية وانفرادية وكذالك لولا اكرامات وهبات المحسنين لبقية مساجدننا تعيش في العصر الحجري
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3
7 - زهير بومية الجمعة 05 يناير 2018 - 14:46
الى كانت هاد الاوقاف غاتخرج الزكاة ماتنسانيش هههه
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13
8 - عنثرة البسبوسي الجمعة 05 يناير 2018 - 14:46
وزارة اﻷوقاف عندهاوزارة الداخلية
التي ترشدهاإلى فعل كذاأوتركه
كل منهمايتخبأحذاء اﻵخر فلا اﻷولى
ولاالثانية.(المحاسباتية)تكون من
الوهلة اﻷولى.أمااﻵن كل مايهم
وزارتين هوالجهدوالبحث في كيفية
تصفية الزفزافي والنشطاء
وإطفاءنارالاحتجاجات فهذا همهم
الوحيد.والله يعلم سركم ونجواكم
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10
9 - حسن الجمعة 05 يناير 2018 - 14:48
نتمنى ان يشمل هذا الاصلاح حقوق جميع العاملين بالشأن الديني دون تمييز .ولاسيما الاطر التربوية في التعليم العتيق ومراقبو الكتاتيب القرآنية والائمة الذين يتقاضون اجور جد متدنية مقارنة مع باقي الموظفين في القطاع
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8
10 - mogador الجمعة 05 يناير 2018 - 15:38
في تصريح صادم وخطير، هاجم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق الجهاد والمقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي والإسباني، واعتبر قادة المقاومة من العلماء والمجاهدين هم المتسببين في نكسة البلاد وقت الاحتلال اقتصاديا وعسكريا، واصفا إياهم بـ”الجهاديين“، في إشارة إلى المعنى القدحي الذي صار يستعمل لهذا الاصطلاح الشرعي في الآونة الأخيرة
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0
11 - mogador الجمعة 05 يناير 2018 - 15:44
حيث قال التوفيق أمس الإثنين بأبوظبي، وهو في المنصة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي ينظم حول موضوع “السلم العالمي والخوف من الإسلام“، “أيها السادة أيتها السيدات، في القرن التاسع عشر تعرض بلدي المملكة المغربية للمناوشات العسكرية الأجنبية من جهة الشرق ومن جهة الشمال، وكان العلماء على رأيين، رأي غالب ضاغط يقول بالاستنفار بالجهاد، ورأي أقلية كانت ترى أن الأجانب متفوقون ماديا وعسكريا، وأن الصدام العسكري معهم سيجر كارثة محققة، وحيث إن الدولة وقعت تحت ضغط الجهاديين، فقد كانت هزيمة نكراء، أعقبها فرض تعويضات أداها المغرب بضرائب تجارته الخارجية لمدة ثلاثين عاما“.
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12 - اصريدي ستراسبورغ الجمعة 05 يناير 2018 - 15:59
أصلا هذا الوزير لا يصلح ان يكون وزيرا، لان وزارته المحترمة أقفلت مساجد بدواوير في بوادي مختلفة بحجة تصدع جدرانها..دون ان تعمل هذه الوزارة على إصلاح هذه المساجد أو إعطاء الفرصة للمحسنين لإصلاحها ...ومن بين هذه المساجد مسجدا بدوار اولاد سيدي احمد اقليم المذاكرة عمالة ابن سليمان الذي أقفل منذ حوالي عشرة سنين ولازال الحال كذلك،دون ان بكثرتهم هذا المسؤول ومن وراءه لمسووولياتهم امام الله وامام الساكنة وامام جلالة الملك ...
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2
13 - أغاديري من المانيا الجمعة 05 يناير 2018 - 16:06
نعم تنمية كما جعلوا تنمية في البدع ودعم المواسم الشركية وترميم القبور والأضرحة ومحاربة السنة وأهلها وتزيين البدع لملك البلاد انها هي الحق. .وهذا كله برئاسة وزعيمهم المسمى التوفيق. .
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14 - مراقب المساجد الجمعة 05 يناير 2018 - 16:10
اين نحن متفقدي المساجد ومساعديهم من هذا نحن فئة من حاملي الشواهد نتقاضى اجورا زهيدة بدون اية ضمانات نشتغل ليل نهار دون اي احترام لابسط شروط الوظيفة العمومية ارجو منكم اصحاب الجريدة ان تراسلونني على الخاص من اجل موافاتكم بجميع المعلومات والوثائق التي نتوفر عليها من اجل نشرها حتى يسمع صاحب الجلالة والشعب باكمله معاناة هاته الفئة المهمشة.
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15 - عارف الجمعة 05 يناير 2018 - 16:14
كل هذا شيء جميل ولكن هذا الأمر لن يكتب له النجاح مادام 1/ هناك كاتب عام ومديرون مركزيون عششوا في الوزارة الوصية أصبحت لهم صولة ودولة من المفسدين يعينونها في المندوبيات والنظارات والمؤسسات الحديدة التابعة للوزارة، روائحهم أزكمت نفوس المواطنين لولا التعتيم الإعلامي 2/ نظار الأوقاف ينبغي تربيتهم وتزكية أنفسهم قبل تعيينهم لأن غالبية النظار هداهم الله معروفون بطمعهم في مال الأوقاف وتلاعبهم الكبير في هذا الموضوع..هناك منهم من يحرق الرسوم الشرعية وعقود الواقفين وخاصة للعقارات الغير المحفظة ويتصرف فيها ببيعها كما لو كانت له، 3/ هناك العديد من المندوبين الذين لا يتنزهزن عن مال الأئمة ويتصرفون في مناصب الإمامة والخطابة ببيعها بالملايين ...وكمثال على ذلك ماوقع في مندوبية تزنيت مؤخرا وما يقع في الدار البيضاء4/ الرسالة وجهت لوزير الأوقاف وللأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وكان ينبغي أن توجه للوزير فقط لأنه هو المتحكم في مجلس العلماء، كيف يعقل أن يكون المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية منذ 2011 ولحد الساعة لم يعرف استقلاليته عن وزارة الأوقاف والواقع يؤكد ذلك،وما خفي أعظم، إما أن نصلح وإما أن لانصلح
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16 - غيور على الاوقاف الجمعة 05 يناير 2018 - 16:14
قامت مؤخر ا أو خلال العشر سنوات الاخيرة الوزارة بتوظيف مجموعة كبيرة من الأطر من مهندسين وموظفين سامين و تقنيين وغيرهم من أجل النهوض بقطاع الأوقاف ولكن أكثرهم ليس لهم ادنى حس بالأمانة الملقاة على عاتقهم ويعتقدون ان الوظيفة تضامن ولا صلة لها بأداء الواجب قط اضف الى ذلك ان أغلبهم من الزاوية البودتشيشية هذه عوامل اثرث بشكل واضح على وتيرة سريان التنمية بهذا القطاع الحيوي ولولا بعض الرجال القدامى والمخلصين ولا ننكر تواجدهم بهذه المؤسسة لضاعت الاوقاف .
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