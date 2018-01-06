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الرئيسية | مدارات | النيابة العامة تدحض اتهامات "تعذيب واختطاف" معتقلي حراك الريف

النيابة العامة تدحض اتهامات "تعذيب واختطاف" معتقلي حراك الريف

النيابة العامة تدحض اتهامات "تعذيب واختطاف" معتقلي حراك الريف
هسبريس-عبد الإله شبل
السبت 06 يناير 2018 - 00:00

دحضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاتهامات، التي وجهت إلى العناصر الأمنية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعريض معتقلي حراك الريف للتعذيب والاختطاف لدرجة تهديد أحدهم باستعمال "الشاليمو"، كما زعمت بذلك إحدى المحاميات في جلسة سابقة.

وأكد ممثل الحق العام، حكيم الوردي، في جلسة محاكمة معتقلي الحراك، مساء الجمعة بالدار البيضاء، خلال مرافعته، أنه "رغم تلطيخ سمعة الفرقة الوطنية، وقيل إنها خرقت القانون وعذبت المعتقلين، ها هي الحقيقة تسطع"، مضيفا أن "هناك محامين ادّعوا استعمال "الشاليمو" في حق معتقل، في حين تم وضعه رهن الحراسة النظرية بتاريخ اعتقاله، وتم إشعار والده، فعن أي تعذيب نتحدث؟".

وهاجمت النيابة العامة بعض المحامين، وعلى رأسهم المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الذي أكد في مرافعته، وهو يقدم دفوعاته الشكلية، على ضرورة استبعاد محاضر الفرقة الوطنية، وكذا عدم قانونية الحراسة النظرية، إذ أشار ممثلها حكيم الوردي إلى أن "تاريخ الإيقاف هو تاريخ الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي فالدفع بعدم قانونية الحراسة باطل"، معبرا عن استغرابه من تصريحات المحامي المذكور قائلا: "هل هذا كلام من وثائق الملك أو كلام مرسل؟!".

ولم يقف ممثل الحق العام عند هذا الأمر، وهو يواصل مرافعته، إذ هاجم المحامين بالقول: "من تقدم بالدفع معذور، لأنه لم يقرأ الملف، فكل المعتقلين تم إشعارهم، فكيف يستقيم أن نطالب ببطلان المحاضر، والحديث عن تعرض المعتقلين لأساليب جسيمة في التعذيب".

وأشار نائب الوكيل العام إلى أن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعاملت باحترافية مع المتهمين، ولم تعرضهم لأي معاملة سيئة، كما زعم الدفاع، بل الأكثر من ذلك أن الزفزافي قائد الحراك ومن معه، منحوا حقهم في التخابر، إذ قام عدد من المحامين بزيارتهم أثناء الحراسة النظرية"، وسرد توقيت وأسماء أصحاب البذلة السوداء الذين قاموا بذلك.

وفي الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يسرد أسماء المعتقلين وتوقيت اعتقالهم وكذا الإحالة على الحراسة النظرية، حتى يبرهن لدفاع نشطاء الحراك أن الدفع بعدم قانونية الحراسة النظرية باطل، انتفض المعتقل الحمديوي من داخل القفص الزجاجي، نافيا ما ورد على لسان ممثل النيابة العامة، إذ قال: "أنا رجل تعليم، وقد تم اختطافي في الساعة التاسعة وأنا أتوجه إلى مقر العمل، فلا تمرروا المغالطات".

إلى ذلك، طالبت هيئة الدفاع، بعد تأخير قاضي الجلسة الملف إلى غاية الثلاثاء المقبل، على لسان المحامي محمد المسعودي، بضرورة إلغاء قرار عقد جلستين في الأسبوع، بالنظر إلى التأثير الكبير لهذا الأمر على المحامين والمتهمين وعائلاتهم، ملتمسا من رئيس الجلسة الاقتصار على جلسة واحدة تكون يوم الجمعة.

لكن النيابة العامة رفضت هذا الملتمس، ودعت إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، مشيرة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد الشروع في مرحلة الاستماع إلى المتهمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hamid السبت 06 يناير 2018 - 00:22
ظعوا الكاميرات في السجون و في مكاتب التحقيق عند الشرطة القضائية يا ايها الكذابون
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71
2 - مواطن السبت 06 يناير 2018 - 00:27
لا اعلم سبب تماطل محاميي الدفاع و قيامهم بدفعات شكلية من اجل اطالة امد المحاكة من المستفيد من هذا التماطل؟
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-42
3 - MOROCCO MOROCCO السبت 06 يناير 2018 - 00:28
احسن حاجة وهو تطلقو لهادوك الناس يمشيو بحالهوم وشدو المسؤولين النهابين الشفارين ,الشوهة ديال المخزن والله العظيم وصلات حتى هنا للدنمارك copenhagen وتا طلقو للناس يمشيو بحالهوم ,فين فين هاد الانفصال??? مساكين كتعذبوهم على وااااااااالو وكتعذبو حتى العاءلات ديالهوم وهادشي حرام
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79
4 - غزلان السبت 06 يناير 2018 - 00:39
النظام المغربي طرف في هذه القضية، ومن غير المنطقي و لا المعقول أن يكون النظام طرفا و في نفس الوقت قاضيا،
لهذا فهذه المحاكمة بااااااااااطلة، و يجب اللجوء لمحاكمة دولية أمام قضاء دولي محايد...
قضي الأمر الذي فيه تستفتون.
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43
5 - عبدالله السبت 06 يناير 2018 - 00:42
الدفاع ، ديالاش ديال المسرحيات والكذوب الى متى؟ محامين ليسو في المستوى مساكن شهادات المحامات ديال باك صاحبي.
القضاء سوف يقول ملمة الحق انشاء الله في الخوانة باش يبرد لينا القلب في ما نعتو امهاتنا وتامرو مع الأعداء لخلق الفتنة في بلدنا العزيز .
نحن العياشة نريد الحق في في اعداء الوطن.
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-44
6 - Maher السبت 06 يناير 2018 - 00:45
Je peux croire n'importe qui sauf al mekhzan. L'histoire de al mekhzan nous a montré qu'il peut torturer et menacer et utiliser la bouteille pour réprimer les journalistes et les opposants pacifiques. Il y a des milliers des cas de marocains qui ont été victimes du terrorisme mekhzanien. La justice internationale doit juger ces crimes.
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10
7 - عبد المنعم السبت 06 يناير 2018 - 00:51
أنا اتهمت بالسرقة وكنت بريء من التهمة فتعرضت للضرب والسب بالرغم من معرفتم أنا والدتي توفيت فقط بشهر وكان في عمري 19 سنة فما بالك بهؤلاء اللذين يتهمونهم بزعزعة استقرار الغابة التي نعيش فيها كانوا يتهمون بنكيران بالزيادات بنكيران ذهب والزيادات باقية بل أكثر الأن
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38
8 - Bern السبت 06 يناير 2018 - 00:56
بسم الله الرحمن الرحيم
كما قال المعلق الاول لمذا لاتعملون كميرات في السجون ومراكز الشرطة مثل جميع ايها الناس حتى المحاكمة تسجل في سويسرا عند احتجاز اي معتقل ياتي عندك Assistant sociale لكي يسالك ان مارست عليك الشرطة العنف اذا اردت ان تتصل باي كان مذا كان بحجزك كم من نقود هل تركت مريض او معاق في بيتك ولا احد يعيله وكثير من الاسلة ولهذا يا مغاربة الاحرار كل الانضمة العربية الديكتاتورية ذاهبة الى الزوال العالم اصبح قرية صغيرة ولكن الانضمة العربية لاتريد تغيير العقلية.
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27
9 - الحرية السبت 06 يناير 2018 - 00:57
بلاد الظلم سيقومون بإنهاء هده التمتيلية ( المحاكمة العادلة) وبعدها تنفيد الأوامر .
الحمد لله الشعب فاق و كلشي رَآه باين غير اللي مابغاش يفهم .
حسبنا الله و نعم الوكيل
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29
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