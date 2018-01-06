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المغرب ضمن مباحثات بشأن القدس في الأردن

المغرب ضمن مباحثات بشأن القدس في الأردن
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 06 يناير 2018 - 15:15

اجتمع وزراء خارجية ست دول إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت في عمان، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية المغرب الأردن والسعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى فلسطين، بحثوا خلال الموعد إمكانية الدعوة لقمة عربية طارئة بشأن القدس.

وكان ترامب قد أعلن، في السادس من دجنبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل مع نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها من تل أبيب، في قرار لاقى رفضا دوليا واسعا.

الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم السبت بعمان، الذي نقل رسالة شفوية من الملك محمد السادس.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن هذه الرسالة تتعلق بـ"العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية". وأضاف أن "الملك عبد الله الثاني حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نقل تحياته للملك محمد السادس، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن والمغرب، والحرص على توطيدها في كافة المجالات".

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1 - midou السبت 06 يناير 2018 - 15:55
ماذا عساهم ان يفعلوا للقدس او القضية الفلسطينية؟ كل مسؤول دولة تبنى دورا للقدس مثل رءيس لجنة القدس والواصي على الاماكن المقدسة. يخادعون دولهم حتى فضحهم ترمب. لقذ باعوا القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد ونحن مخدوعون ولكن الله فضحهم .
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