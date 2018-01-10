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الرئيسية | مدارات | أمير دولة قطر يتلقى رسالة من الملك محمد السادس

أمير دولة قطر يتلقى رسالة من الملك محمد السادس

أمير دولة قطر يتلقى رسالة من الملك محمد السادس
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:02

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، بالعاصمة الدوحة، وسلما له رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وذكر المصدر نفسه أن "الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إلى ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان، ويحقق المصالح المشتركة".

وكالة "قنا" أوردت ضمن قصاصة إخبارية أن المسؤولين المغربيين نقلا تحيات الملك محمد السادس إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،متمنيا له "وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار"، كما أبلغ أمير دولة قطر الوزيرين تحياته إلى ملك المغرب، وتمنياته له بموفور السعادة، وللشعب المغربي مزيدا من التطور والنماء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Jaouad wald fes الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:44
واش مشيتو تسعاو بينا تاني؟الشعب يستاهل منكم كتر لأن الصمت على الظلم و الحكرة ما كيزيدكم الا ظلما و تجبرا . الشعب قهرتوه بالغلا والبطالة.
حتى لفوقاش غنبقاو ساكتين وصابرين؟
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10
2 - عبدالله الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:00
أكيد ارسلت تتعلق بموضوع بين دوال الخليج العربي ممكين محمد سادس كيعلاج المشكلة من بعيد ونحن نوايده
في داليك من إصلاح بين المسلمين
عندو أجر من عند ألله
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11
3 - ملكي وأفتخر الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:22
كاريزما وحنكة المنصور بالله تؤهله وتجعله من بين القلائل الذين يمكنهم ردم الهوة ورأب الصدع ببن الإخوة شرقا أم غربا.
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-5
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