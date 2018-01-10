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كُتّاب وآراء
أمير دولة قطر يتلقى رسالة من الملك محمد السادس
أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، بالعاصمة الدوحة، وسلما له رسالة خطية من الملك محمد السادس.
وذكر المصدر نفسه أن "الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إلى ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان، ويحقق المصالح المشتركة".
وكالة "قنا" أوردت ضمن قصاصة إخبارية أن المسؤولين المغربيين نقلا تحيات الملك محمد السادس إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،متمنيا له "وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار"، كما أبلغ أمير دولة قطر الوزيرين تحياته إلى ملك المغرب، وتمنياته له بموفور السعادة، وللشعب المغربي مزيدا من التطور والنماء.
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تعليقات الزوّار (3)
حتى لفوقاش غنبقاو ساكتين وصابرين؟
في داليك من إصلاح بين المسلمين
عندو أجر من عند ألله