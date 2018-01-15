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احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي

احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 15 يناير 2018 - 17:00

أثارت التغطية الإعلامية التي واكبت لقاء المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، والرئيس الرواندي بول كاغامي غضب سفارة المملكة المغربية بالعاصمة كيغالي من الصحافة المحلية التي غالطت حقائق تاريخية حول الوحدة الترابية للمغرب.

وكان الوسيط الأممي قد عقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً مع الرئيس كاغامي، الذي سيتولى مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المقبلة نهاية الشهر الجاري؛ حيث انصب النقاش حول ضرورة أن تلعب المؤسسة القارية دورها في حل النزاع، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

في الصدد ذاته، أكد أمين أحمد أيوب، المتحدث باسم السفارة المغربية بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن "المملكة المغربية لا تحتل الصحراء وليست قوة احتلال، بل تمارس سلطتها على الأقاليم الجنوبية قانونياً"، وأضاف في مقال عممه على الصحافة الرواندية أن "المغرب عندما حصل على استقلاله، عام 1956، لم يسترد على الفور جميع أراضيه الوطنية، ولقد كان محتلا من قبل ثلاث قوى استعمارية، فرنسا في الجزء الوسط، وإسبانيا في الشمال والجنوب، والإدارة الدولية في مدينة طنجة".

وأوضح الدبلوماسي نفسه أن الوضع فرض على المغرب أن يتفاوض على مراحل بخصوص عودة أراضيه المحتلة، بما يتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه "نظرا لأن المملكة كانت حريصة على تسوية النزاع الاستعماري مع إسبانيا بالوسائل السلمية، فقد فضلت أن تسلك طريق التفاوض؛ وهو الأمر الذي مكنها من استعادة مناطق طرفاية وسيدي إفني عامي 1958 و1969 على التوالي".

"ومع ذلك كان المغرب مضطراً إلى الانتظار حتى عام 1975، لتنسحب إسبانيا من الأراضي الصحراوية، ولم تبدأ المفاوضات إلا في 11 نونبر 1975 في العاصمة مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، وانتهت بتوقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر من السنة نفسها؛ وهو القرار الذي أخذت علماً به الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ بتاريخ 11 دجنبر سنة 1975" ، يضيف المصدر ذاته.

وكان المغرب قد افتتح العام الماضي سفارته في العاصمة كيغالي على بعد أشهر من عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وسبق أن قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى رواندا سنة 2016 فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وسيتولى الرئيس الرواندي مهمة رئاسة الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بين 28 و30 يناير الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحضور ملك المغرب الذي سيطرح استراتيجية جديدة لتأطير حركة الهجرة داخل القارة السمراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - اوديع مصطفى الاثنين 15 يناير 2018 - 17:09
كفى من البكاء على الأطلال يجب الحسم في قضية الصحراء ما أخذ بقوة لا يرد إلا بقوة
الجيش المغربي إذا لم يدافع عن وحدته الترابية فلماذا يدافع عن الدول الأفريقية؟ ؟
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92
2 - تمغربيت الاثنين 15 يناير 2018 - 17:12
إذن فل تخرج السفارة ببيان إعلامي تشرح في الحقائق التاريخية لتك الأرض المغربية منذ الأزل... دولة المغربية عليها أن تعتني بشعب المغربي لأن الشعب هو الضامن الوحيد والقوي للوحدة التربية.. إذا كنا يد واحدة لا أحد يستطيع أن يخترقنا أو يقسم أرضنا..
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63
3 - مغترب الاثنين 15 يناير 2018 - 17:16
الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
ابى من ابى وكره من كره
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19
4 - ولد علي الاثنين 15 يناير 2018 - 17:18
إذ في سابقة من نوعها بنى الجيش المغربي جدارا أمنيا يمتد على طول الشريط الحدودي،
احسنتم يا سادة احسنتم هذا الذي كنا نتمناه يجب على القوة المسلحة الملكية ان تصيطر على طول الشريط الحدودي مع موريتانيا ويلخصوص المناطق الجنوبية
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11
5 - سلام الصويري الاثنين 15 يناير 2018 - 17:23
من يعتمد على دول ليست دول المؤسسات يجب ان ينتظر المفاجئات فاغلب الدول الافريقية دول تقوم على أشخاص فان غابوا انهارت الدولة ويتبدل كل شيء (مثلا ليبيا )فعليه فالاعتماد الكلي على هذه الدول يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب .
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10
6 - NOUMRI الاثنين 15 يناير 2018 - 17:29
أين هي تلك الشعارات الرنانة المغرب عاد إلى بيته الإفريقي و الأتحاد الإفريقي و إفريقيا ؤ بلا بلا بلا
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21
7 - من الجالية المغربية ابن الريف الاثنين 15 يناير 2018 - 17:30
هؤلاء الافارقة منافقين و كذابين انهم يستغلون المغرب فعلى الدولة المغربية ان تسحب جميع استثماراتها من الول الإفريقية اذا كانت هناك استثمارات وان تتصالح مع الشعب و ن تبدأ من جديد وان يكون الإنسان المغربي هو المهم هذا هو اساس التقدم والنهضة الإجتماعية كفانا من الأنانية.
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17
8 - امازيغ الاثنين 15 يناير 2018 - 17:31
الفلوس مشات . اين المشاريع في روندا والاعانات والهبات والاستثمارات ؟؟؟؟ الافارقة لا ثقة فيهم مزيدا من تبدير اموال الشعب
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22
9 - عادل القنيطرة الاثنين 15 يناير 2018 - 17:31
اضن انه لو كنا دولة ديمقراطية لما كان هناك مشكل الصحراء ...
فقط للمعلومة رواندا حاليا اقوى اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا من المغرب...مع العلم خرجات من حرب اهلية...
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18
10 - maghribi الاثنين 15 يناير 2018 - 17:31
قلناها و سنظل نقولها الحل بين أيدينا. الدول الإفريقية دول لا يمكن الإعتماد عليها لأنها اليوم معك و غدا ضدك مواقفها لا تساوي شيئا
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12
11 - خبير في الشؤون الصحراوية الاثنين 15 يناير 2018 - 17:33
وهي الاتفاقية التي اخذت بعلمها الامم المتحدة.لماذا لا تقول ان الامم المتحدة لا تعترف باتفاقية مدريد.لماذا لا تقول ان قرار الامم المتحدة رقم 34/37 في 21 نوفمبر يصف المغرب بقوة احتلال.لماذا لا تقول بانه لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.....لماذا لاوتقول ان المغرب وافق على اتفاقيةوالتبادل الحر مع امريكا بدون الصحراء.....
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7
12 - merci الاثنين 15 يناير 2018 - 17:35
اوا زيد تهلا فيهم بالمساعدات والله مايعقلوا عليك.راه شعبك محتاج تهلا فيه تلقاه في الشدة كما يقول ابن خلدون.اما الافارفة والله مايجي من وراهوم غير المشاكل ورواندا الآن خير دليل على ماأقول
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5
13 - IBN JAZAIER الاثنين 15 يناير 2018 - 17:45
يا مغاربة ادعو مع الله ان ينصر الحق في هذه القضية التي عان شعبها كثيرا قولو ان شاء الله يكشف وجه المغتصب وتكشف الحقيقة وينزع القناع من وجوه الكذابين قولو امين لاننا كرهنا ان نسمع نفس الاغنية وشكرا
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0
14 - جندي متغرب الاثنين 15 يناير 2018 - 17:46
املي ان يتدخل المغرب عسكريا وبشراسة لانهاء عبيد الجزائر وسيتنتصر حتما لاسيما أنه يدافع عن حقه واراضيه .لانتاسف عن شراء المغرب الأسلحة بأعلى الأثمان.ففي الأخير تعطي ثقة وأمان من تهديد إي عدوان خارجي.اما عن الجزائر فلن تنال شبرا من صحراءنا وستضل متخلفة وشعبها يعاني الويلات مدامت ترعى الارهابيين وهدفها حصول المرتزقة على أراضي بصحراء المغرب وبعد دلك تتولى الجزائر السيطرة عليها وتتمدد للمحيط لاستغلال بعض ثرواتنا البحرية.
لكنها تحلم هههههه .عاش المغرب والملك والموت لمن يكرهنا
فور اندلاع الحرب ساطالب الرجوع المغرب وأترك أسرتي وادافع عن وطني.الوطن هو الام مهما كان.عاش المغرب.
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15 - هاشم الاثنين 15 يناير 2018 - 17:47
رواندا ملتزمة بالقانون الدولي وليست مثل السنغال أوساحل العاج المزارع الفرنسية...
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16 - Anissa الاثنين 15 يناير 2018 - 17:51
نحن لانحتاج افريقيا بل افريقيا هي التي تحتاج الينا اذا لزم الحرب فنحن مستعد لها لانحتاج احد نحن المغارب نحن ابناء طارق بن زياد نحن ابناء محمد الخطابي لانرهب احد الحل الوحيد هو ان نتوحد نحن المغاربة امازيغ وعرب ونضع يد في يد ونضرب العدو الضربة القاضية ومن معه كىً يكونو عبرة لمن يتجرا ان يمس بالوطن كفا من السياسة الوهمية افتحو لنا ابواب لتسجيل للمسيرة الحمراء
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17 - lou الاثنين 15 يناير 2018 - 17:52
vraiment trump raison dans sa déclaration sur les pays africaine
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