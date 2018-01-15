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كُتّاب وآراء
احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي
أثارت التغطية الإعلامية التي واكبت لقاء المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، والرئيس الرواندي بول كاغامي غضب سفارة المملكة المغربية بالعاصمة كيغالي من الصحافة المحلية التي غالطت حقائق تاريخية حول الوحدة الترابية للمغرب.
وكان الوسيط الأممي قد عقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً مع الرئيس كاغامي، الذي سيتولى مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المقبلة نهاية الشهر الجاري؛ حيث انصب النقاش حول ضرورة أن تلعب المؤسسة القارية دورها في حل النزاع، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
في الصدد ذاته، أكد أمين أحمد أيوب، المتحدث باسم السفارة المغربية بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن "المملكة المغربية لا تحتل الصحراء وليست قوة احتلال، بل تمارس سلطتها على الأقاليم الجنوبية قانونياً"، وأضاف في مقال عممه على الصحافة الرواندية أن "المغرب عندما حصل على استقلاله، عام 1956، لم يسترد على الفور جميع أراضيه الوطنية، ولقد كان محتلا من قبل ثلاث قوى استعمارية، فرنسا في الجزء الوسط، وإسبانيا في الشمال والجنوب، والإدارة الدولية في مدينة طنجة".
وأوضح الدبلوماسي نفسه أن الوضع فرض على المغرب أن يتفاوض على مراحل بخصوص عودة أراضيه المحتلة، بما يتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه "نظرا لأن المملكة كانت حريصة على تسوية النزاع الاستعماري مع إسبانيا بالوسائل السلمية، فقد فضلت أن تسلك طريق التفاوض؛ وهو الأمر الذي مكنها من استعادة مناطق طرفاية وسيدي إفني عامي 1958 و1969 على التوالي".
"ومع ذلك كان المغرب مضطراً إلى الانتظار حتى عام 1975، لتنسحب إسبانيا من الأراضي الصحراوية، ولم تبدأ المفاوضات إلا في 11 نونبر 1975 في العاصمة مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، وانتهت بتوقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر من السنة نفسها؛ وهو القرار الذي أخذت علماً به الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ بتاريخ 11 دجنبر سنة 1975" ، يضيف المصدر ذاته.
وكان المغرب قد افتتح العام الماضي سفارته في العاصمة كيغالي على بعد أشهر من عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وسبق أن قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى رواندا سنة 2016 فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وسيتولى الرئيس الرواندي مهمة رئاسة الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بين 28 و30 يناير الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحضور ملك المغرب الذي سيطرح استراتيجية جديدة لتأطير حركة الهجرة داخل القارة السمراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
الجيش المغربي إذا لم يدافع عن وحدته الترابية فلماذا يدافع عن الدول الأفريقية؟ ؟
ابى من ابى وكره من كره
احسنتم يا سادة احسنتم هذا الذي كنا نتمناه يجب على القوة المسلحة الملكية ان تصيطر على طول الشريط الحدودي مع موريتانيا ويلخصوص المناطق الجنوبية
فقط للمعلومة رواندا حاليا اقوى اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا من المغرب...مع العلم خرجات من حرب اهلية...
لكنها تحلم هههههه .عاش المغرب والملك والموت لمن يكرهنا
فور اندلاع الحرب ساطالب الرجوع المغرب وأترك أسرتي وادافع عن وطني.الوطن هو الام مهما كان.عاش المغرب.