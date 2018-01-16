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كُتّاب وآراء
صحراويات ينتفضن ضد البوليساريو والجزائر تحاول إخماد الاحتجاجات
تعيش مخيمات تندوف على وقع احتقان غير مسبوق بعد خروج مسيرات احتجاجية تطالب قيادة البوليساريو بتحسين أوضاع المحتجزين الصحراويين، وتنتقد تأخر ربط بعض المناطق بالكهرباء، رغم أن الجبهة سبق أن استفادت من منح إنسانية لتحسين أوضاع الساكنة.
وكشفت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" خروج مئات النساء الصحراويات في منطقة "ولاية العيون" بتندوف، مساء أمس، تعبيراً منهن عن غضبهن جراء تفاقم الوضع المأساوي في المخيمات واستمرار قمع قيادة البوليساريو لجميع الأصوات المعارضة.
وأوضح المحتجون، في تصريحات لمواقع إعلامية مقربة من الجبهة، أن ميليشيات البوليساريو قامت بتعبئة واسعة قصد تقزيم عدد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية، من قبيل "شن حملة تشويه واسعة ضد دعاة الاحتجاج".
كما انتقد عشرات الصحراويين عدم اكتراث الزعيم إبراهيم غالي بالمشاكل التي يواجهها الموجودون على الهامش "لأن معظم أعضاء القيادة الوطنية لا يعيشون في المخيمات، بل في أحياء مدينة تندوف الجزائرية أو بالديار الاسبانية، ما يجعلهم في عزلة كبيرة عن الواقع بمخيمات الصحراويين"، بتعبير أحد المحتجين.
ولتطويق الاحتجاجات، أرسلت الجزائر، يوم أمس، مساعدات إنسانية إلى مخيمات تندوف في إطار ما يُسمى بـ "تضامن الشعب الجزائري مع نظيره الصحراوي"، بحسب ما صرحت به هيئة الإغاثة الجزائرية.
وانتقدت الهيئة الجزائرية تقليص المنظمات العالمية والدول المتعاطفة مع البوليساريو المساعدات المالية التي كانت تخصصها إلى المخيمات؛ وذلك بعد إغلاق كل المنافذ في وجه قيادة التنظيم من قبيل المساعدات الغذائية التي كانت تتلقاها من قبل داعميها، وتوقف الدعم المالي الإسباني والليبي.
ومنذ صدور تقرير الاتحاد الأوروبي الشهير حول "نظام تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف"، سجل تراجع كبير في حجم المنح المالية الموجهة إلى البوليساريو.
وكان تحقيق صادر عن الهيئة الأوروبية قد كشف أن "الجزء الكبير من تلك المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة محتجزة فوق التراب الجزائري يوجه لفائدة مسؤولين جزائريين وقادة البوليساريو"، كما كشف وجود تلاعبات في فواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا.
وسبق للملك محمد السادس أن اتهم قيادة جبهة البوليساريو بـ"نهب ملايير المساعدات الإنسانية على حساب معاناة ساكنة تندوف التي ما زالت تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية؛ وهو ما يجعل التساؤل مشروعا: أين ذهبت الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية، والتي تتجاوز 60 مليون أورو سنويا، دون احتساب الملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
بالنسبة لنا لا يهمنا من اؤلائك الا كن رجع الى الحق وقال انهم مغاربة وارض الصحراء ارض مغربية ابا عن جد...اما من يرقص على ترهات الجزائر و منعدمي الضمير والافاكون و اللصوص و الخونة فلا ذرة شفقة لهم عندنا...
فليعيشو ابد الدهر في القهر و البؤس في تندوف ذلك عقاب الله لهم جراء اتباعهم الباطل.
They are Arab and Touaregue nomads from Central Sahara and Southern Sahara that the Algerian regime rounded and forced to settle in the camps. The poor among them prefer this lifestyle because at least they get few meals parcels each week.
So the Tindouf populations are UNDOCUMENTED NOMADS that no-one can prove their link to Morocco. They do not belong to our country either via remote tribal lineage or close family kinship.
The new UN envoy must first identify these people before anything else can happen.
The Algerian fraud must stop. This mise en scene must cease. It should be broken sooner rather than later.
الحيطة والحدر من ادخال السلاح لانفصاليي الداخل عبر معبر الكركرات
الحيطة والحدر من ادخال السلاح لانفصاليي الداخل عبر معبر الكركرات
الله ااوطن الملك
هذا المثل الشعبي المغربي يختصر ما كنت اريد قوله
"الشبكه تعيب الغربال" !!
قلناها و نعيدها تقرير المصير و لا غير لان الحق حق و لو طال الزمن، ستخرجون منها فارغي اليدين و المستوطون المغاربة سيقومون بمسيرة خضراء عكسية هذه المرة و بلا رجعة. الوقت بيننا
انا اظن ان الشعب الجزاءري المسكين يعيش نفس مستوى المحتجزين في تيندوف.
ما رايك؟