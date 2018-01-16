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صحراويات ينتفضن ضد البوليساريو والجزائر تحاول إخماد الاحتجاجات

صحراويات ينتفضن ضد البوليساريو والجزائر تحاول إخماد الاحتجاجات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:00

تعيش مخيمات تندوف على وقع احتقان غير مسبوق بعد خروج مسيرات احتجاجية تطالب قيادة البوليساريو بتحسين أوضاع المحتجزين الصحراويين، وتنتقد تأخر ربط بعض المناطق بالكهرباء، رغم أن الجبهة سبق أن استفادت من منح إنسانية لتحسين أوضاع الساكنة.

وكشفت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" خروج مئات النساء الصحراويات في منطقة "ولاية العيون" بتندوف، مساء أمس، تعبيراً منهن عن غضبهن جراء تفاقم الوضع المأساوي في المخيمات واستمرار قمع قيادة البوليساريو لجميع الأصوات المعارضة.

وأوضح المحتجون، في تصريحات لمواقع إعلامية مقربة من الجبهة، أن ميليشيات البوليساريو قامت بتعبئة واسعة قصد تقزيم عدد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية، من قبيل "شن حملة تشويه واسعة ضد دعاة الاحتجاج".

كما انتقد عشرات الصحراويين عدم اكتراث الزعيم إبراهيم غالي بالمشاكل التي يواجهها الموجودون على الهامش "لأن معظم أعضاء القيادة الوطنية لا يعيشون في المخيمات، بل في أحياء مدينة تندوف الجزائرية أو بالديار الاسبانية، ما يجعلهم في عزلة كبيرة عن الواقع بمخيمات الصحراويين"، بتعبير أحد المحتجين.

ولتطويق الاحتجاجات، أرسلت الجزائر، يوم أمس، مساعدات إنسانية إلى مخيمات تندوف في إطار ما يُسمى بـ "تضامن الشعب الجزائري مع نظيره الصحراوي"، بحسب ما صرحت به هيئة الإغاثة الجزائرية.

وانتقدت الهيئة الجزائرية تقليص المنظمات العالمية والدول المتعاطفة مع البوليساريو المساعدات المالية التي كانت تخصصها إلى المخيمات؛ وذلك بعد إغلاق كل المنافذ في وجه قيادة التنظيم من قبيل المساعدات الغذائية التي كانت تتلقاها من قبل داعميها، وتوقف الدعم المالي الإسباني والليبي.

ومنذ صدور تقرير الاتحاد الأوروبي الشهير حول "نظام تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف"، سجل تراجع كبير في حجم المنح المالية الموجهة إلى البوليساريو.

وكان تحقيق صادر عن الهيئة الأوروبية قد كشف أن "الجزء الكبير من تلك المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة محتجزة فوق التراب الجزائري يوجه لفائدة مسؤولين جزائريين وقادة البوليساريو"، كما كشف وجود تلاعبات في فواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا.

وسبق للملك محمد السادس أن اتهم قيادة جبهة البوليساريو بـ"نهب ملايير المساعدات الإنسانية على حساب معاناة ساكنة تندوف التي ما زالت تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية؛ وهو ما يجعل التساؤل مشروعا: أين ذهبت الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية، والتي تتجاوز 60 مليون أورو سنويا، دون احتساب الملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - تمغربيت الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:11
يعيشون أوضاع صعبة للغاية.. أما أن تعدوا الي المغرب لأن تلك الأرض لن نسلمها لكم وبشرط أن نعرف انكم الصحراويين الحقيقين وليس مرتزقة من دول الجوار أو اطلبوا من مستضيفتكم الجزائر أن تعطيكم أرضها من أجل أن يكون لكم كيان لكم بما انكم تعيشون هناك منذ مدة..
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108
2 - ismail الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:15
انا اصلي من خريبكة و مزداد بالعيون اقولها صحراء مغربية لبغا مزيان لي مبغاش و عندو دراع اجي الحرب
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85
3 - كلنا ناصر الزفزافي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:19
هزو هادوك العسكرة والدرك الحربي لي كاينين ف الحسيمة وهبطوهم للصحراء الامازيغية وفتحو الحدود بين المغرب وافريقيا الغربية
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-155
4 - said kech الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:19
الواضع لا يبشر بالخير في الجزائر وا البوليساريو اكيد ستكون نهاية مأساوية
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82
5 - moi الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:27
سيرو سكنوا في ليبيا را فيها غير عشرة المليون نسمة.
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96
6 - mosi.basha الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:27
هذا لا يعني شيئا...جتى ولو ثارو ضد قاداتهم فلا يزالون يحملون الفكر الانفصالي..بل هناك من يحمل فكر دموي اكثر من قادة اللوليزاريو....
بالنسبة لنا لا يهمنا من اؤلائك الا كن رجع الى الحق وقال انهم مغاربة وارض الصحراء ارض مغربية ابا عن جد...اما من يرقص على ترهات الجزائر و منعدمي الضمير والافاكون و اللصوص و الخونة فلا ذرة شفقة لهم عندنا...
فليعيشو ابد الدهر في القهر و البؤس في تندوف ذلك عقاب الله لهم جراء اتباعهم الباطل.
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64
7 - kamal الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:28
خرجو للاحتجاج لتحسين وضعيتهم وهو نفس الشئء الدي خرج له الحسيميون واهل جرادة ويخرج له الاف المغاربة يوميا ولم يخرجو لطلب اعادتهم الى المغرب الدي لا تخفى وضعية مواطنيه على احد واخرها وفاه سيدتين بمعبر مليلية سياسة المخزن افقدت الجميع التقة الملياراة التي انفقت على الافارقة لو انفقت على المغاربة في الصحراء لرايت قادة البوليزاريو نفسهم ينضمون للمغرب ولكن المغرب ينتهج سياسة فين ودنيك اجحا قالو هاااا هي
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-23
8 - mohamed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:29
للأسف رغم مرور السنين لا يزال هؤلاء المساكين متشبثين بالسراب والمستفيد هم بالدرجة الأولى جنرالات الجزائر وزعماء التشرذم بالدرجة الثانية فلا حل سوى الإنتفاضة وقولها بوضوح "لاحاجة لنا بالتشرذم نريد الإلتحاق بالوطن الأم "حتى يتعرى زيف الأطروحات الإنفصالية
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40
9 - said الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:31
علا كل المحتجزين في تندوف الخروج الا العلن والمطالبة بعودة الا ارض الواطن والشعب المغربي سيكون سعيد بعودتكوم واسيكون عيد علا كل المغاربه لم الشمل بأخوته المحتجزين من طراف المليشيات والعيصبات التشادية وجنرالات الجزائر
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18
10 - IKEN الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:31
تضاهروا واحتجوا كيف شئتم ليس لكم اي حق لدالك مادمتم خارج الوطن القانون الجزائري سيدمركم انتم ابلد مواطنين في العالم عبيد لدى حفنة من الانتهازيين الكهرباء في وطنكم الام والحكم الداتي احسن هدية منحت لكم وتبحثون عن السراب انتفضوا من اجل الرجوع الى وطنكم من اجل كرامتكم لكن لو أمطرت السماء حرية .. لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات ومن رضع من ثدي الذل دهراً رأى في الحرية خراباً وشراً ستندمون لكن بعد فوات الاوان
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26
11 - محايد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:41
وهل تعتقيدون انهم بي هاذا التضاهر سوف يعودون إلى المغرب انهم يشاهيدون التلفاز في المغرب ويعلمون ان المغارب هم كذالك في نفس المشاكل التي يعنون منها ولكن الصحرويين يعلمون انهم في اللجوء وليس مثل المغارب الذين هم في وطنهم ولم يحصلو عل شيء مثلهم مثل للاجئين لا انارة و لاصحة و لا تعليم ان رهانكم خاطئ وتريدون رفع معنويات الشعب المغربي وشكرا
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-30
12 - Amina الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:42
Most of Tindouf campers are not from Western Sahara.

They are Arab and Touaregue nomads from Central Sahara and Southern Sahara that the Algerian regime rounded and forced to settle in the camps. The poor among them prefer this lifestyle because at least they get few meals parcels each week.

So the Tindouf populations are UNDOCUMENTED NOMADS that no-one can prove their link to Morocco. They do not belong to our country either via remote tribal lineage or close family kinship.

The new UN envoy must first identify these people before anything else can happen.

The Algerian fraud must stop. This mise en scene must cease. It should be broken sooner rather than later.
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2
13 - امغار نا ريف الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:46
لماذا لم تتدخل الامم المتحدة لا حصاء عدد المحتجزين بمخيات الذل والعار ام هناك ضغوط من طرف تجار مصاءب المغاربة الصحراويين المحتجزين بارض التندوف؟؟؟الظاهر ان هناك اطراف لها يد في اطالة الامد للاستفادة من الوضع المزري الذي يعيشه المغاربةالصحراويين المختطفون من الطنطان والعيون والسمارة والقابعين بمخيمات البوليساريو تخت حراسة مشددة من قبل جنرالات الجزاير وصنيعتها قيادة البوليساريو وجب على الشعب المغربي ان يقوم بمسيرة مليونية في كل سفارات العالم مطالبا بتحرير المواطنين المغاربةالصحراويين المحتجزين بمخيمات البوليساريو ان الاون للمطالبة بتحرير هؤلاءالمغاربة الصحراويين الذن لاحول لهم ولاقوة الخاضعين للا ضهاد والتنكيل والا عتداء من طرف الجيش الجزايري وشردمة البهالي
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15
14 - متتبع الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:47
. حداري من تمويهات البوليساريو والجزائر
الحيطة والحدر من ادخال السلاح لانفصاليي الداخل عبر معبر الكركرات
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14
15 - IBN JAZAIER الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:49
لا تقلقو على شعب الصحراوي الكهروباء ليس مشكل ولكن همه الوحيد يناضل من اجل ارضه التي نزعت منه ااكد لكم ان ارادت الجزائر فالشعب الصحراوي سوف يعيش معيشة هانية الى جانب اخيه الجزائري ولكن السياسة لم تسمح بذلك وشكرا
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-61
16 - امازيغ سوسي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:51
وما الفرق بين البوليزاريو التي تسرق الاعانات المخصصة للمخيمات و هؤلاء السياسيين المغاربة والمسؤولين الدين ينهبون اموال الشعب و يفرضون زيادات لا نهاية لها و يرفعون الدعم عن المواد الاساسية وغيرها وكلها طرق تستهدف سرقة المغاربة بطرق فنية بل وقانونية وبدلك تصبح سرقتهم مشروعة . والغريب في الامر ان هؤلاء المسؤولين لشغفهم الكبير بالسرقة والزيادات لا يرون هده الموجات الاحتجاجية المتسارعة سواء بدول الجوار او بالداخل وهو ما يتجه الى التحول الى تسونامي . ولكن مادامت كل اموالهم ومصالحهم ومشاريعهم بالخارج فلمادا يهتمون .
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-5
17 - YOUSSEF الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:51
هل هؤلاء وغيرهم الموجودين في مخيمات الاحتجاز بتيندوف صحراويون مغاربة ام لقطاء ومرتزقة ومخطوفين من هنا وهناك من اطراف الصحراء الافريقية الكبرى؟
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16
18 - صحراوي مغبون الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:52
يتظاهرون مثل باقي المناطق المغربية و هم يحملون اعلام الجمهورية الصحراوية اذن لا يخدم المغرب لا من بعيد ولا من قريب الله يفرج على كل مغبون
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20
19 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:58
محتجزين صحراويين خروجوا في مسيرات احتجاجية لمطالبة قيادة البوليساريو بتحسين أوضاعم في مخيمات تنذوف . فلماذا لم يفروا من ذلك الجحيم وليلتحقن بوطنهم المغرب يحث سوف عيشون هناك معززين مكرمين . ويتخلون من قمع قيادة البوليساريو والوضع المأساوي الذي يعيشونه في المخيمات العار باستمرار
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3
20 - متتبع الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:00
. حداري من تمويهات البوليساريو والجزائر
الحيطة والحدر من ادخال السلاح لانفصاليي الداخل عبر معبر الكركرات
الله ااوطن الملك
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1
21 - le vagabond الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:08
إلى IBN JAZAIR. " كل شعب غادر أرضه ووضع قضيته في يد شعب آخر فهو خاسر منذ البداية ولا أرض له " حلل وناقش.
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17
22 - Maroc الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:12
ماعساي أقول
هذا المثل الشعبي المغربي يختصر ما كنت اريد قوله
"الشبكه تعيب الغربال" !!
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8
23 - مصطفى الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:13
يجب على الصحراويين كلهم ان ينتفضو ويقفو في وجهه اللمرتزقة التي استغلت ابأهم وأمهاتهم كفى من الاستغلال البشري
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4
24 - الى mohamed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:17
رد على تعليق mohamed طالبتهم كما يطالبهم المغرب منذ 1975 بالقول"لا حاجة لنا بالبوليزاريو" و هم رافعين راية البوليزاريو يقولون لكم من 42 سنة "لا حاجة لنا بلانظمام للمغرب، لسنا مغاربة", و عن احوالهم في المخيمات فهم يعيشون الحياة الصعبة التي هي قدر كل الاجءين في العالم، و الحل الوحيد لانهاء مءاساتهم يكمن في الرجوع الى الشرعية الدولية و انصياع اطراف النزاع لقررات الامم المتحدة، انشرو من فضلكم هاذ حق الرد و شكرا ،
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-2
25 - filali الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:18
إنهن صحراويات محتجزات في منطقة صعبةجدا العيش فيها . بل وجب عليكن ان تطلبن العودة الى بلدكم المغرب وان تتمردن على الواقع المزري كل يوم حتى يسمع صوتكن كل العالم هذا ان كنتن فعلا صحراويات مغربيات.اما ان تنتظرن ما اوهموكم به فهذا ضرب من الخيال ما انتم سوى لعبة ووسيلة سياسية للعسكر الجزائري الموهوس باضعاف الدولة المغربية واحتقارها لكن هيهات حلم صعب المنال..........
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-6
26 - عاش شعب القبايل الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:51
التاريخ اسمه الشعب الصحراوي. الشعبين المستعمرين هما فقط شعبا القبايل و شعب الطوارق الذين تحتلهما الجزائر بعد ضمهما من طرف فرنسا و خلقت دويلة (العبرة ليست بمساحة الرمال الغير مأهولة) لم يكن لها وجود في التاريخ سمتها الجزائر. على المغرب دعم حكومة القبايل الأبية في المنفى و استضافة رئيسها مهنى المناضل الفد ودعمه ماديا وسياسيا حتى يتم تحريرها...
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-6
27 - Abdelfattah الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:54
البوليساريوا حتى هو عل سخافة  قدره اصبحت عنده مظاهرات...... كل نظام انقلابي لا بد ان ينقلب في يوم من الايام... تحياتي لنساء الاحتجاجات وارجوا ان تستمر مسيرة احتجاجاتهن حتى يصلوا الى الحدود الجزائرية المغربية ثم يهربن باقصى سرعة عندنا ويتخلصن من كابوس البوليساريوا و يدخلن عندنا  في المغرب حيث الامن والامان والاستقرار........صحيح عندنا الرشوة وبعض المفسدين في الارض لاكن يبقى المغرب جميلا  بناسه الطيبين الكثر داءما.....كما نوصي الجيش المغربي الباسل ان يساعدهن اذا جاؤوا وان  ويسلمهن الى المصالح المختصة بكامل الاحترام..و.شكراااااااا
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-4
28 - Juba 2 Paris الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:56
مسرحية لحركة كبورالات الجزاءر لا اقل ولا اكثر : موءخرا اشتدت الانتقادات على الجزاءر فيما يخص احترام حرية التعبير فاراد العسكر الجزاءري ان تطلق بعض جحافله في مسرحية معارضة، الدليل بان في المغرب تطور مبير لحقوق الانسان واستبداد مستمر في الجزاءر هو اننا نرى مرارا في فديوهات بعض مراهقي انفصاليي الداخل يتظاهرون في العيون والداخلة بالمغرب ونرى شبابا في الحسيمة برايات انفصالية دون محاكمة احد بينما اذا رفع هوءلاء النساء راية المغرب في تندوف سينسفون نسفا وكذلك اذا رفق القباءل راية فرحات مهني الانفصالية سيضربون بالدبابات و المدافع!
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-2
29 - حدثونا عن البغلات الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:00
مناورة مخزنية لتغيير الأنظار عن ما يحدث في الريف مند أكثر من عام و عن ما يحدث في جرادة و عن المغربيات اللواتي تمتن دحسا بالاقدام من أجل غرامات دقيق و عن حكم المحكمة الأوروبية التي تطالب بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب لأن المغرب و كما قالت ليس له حق السيادة على الصحراء الغربية.
قلناها و نعيدها تقرير المصير و لا غير لان الحق حق و لو طال الزمن، ستخرجون منها فارغي اليدين و المستوطون المغاربة سيقومون بمسيرة خضراء عكسية هذه المرة و بلا رجعة. الوقت بيننا
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7
30 - ابو ياسر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:01
السلام عليكم,سبحان الله كانوا امنين في وطنهم فغرر بهم واختاروا الانفصال,على كل حال فالوطن غفور رحيم غير الذي اتار انتباهي في الفيديو هو ان النساء يحملن العلم المحلي المزعوم رغم عدم شرعيته,وهذا يذكرني ببعض المحتجين عندنا الذين يخرجون في مظهارات حاشدة وبدون علمنا الوطني باستثناء مدينة جرادة
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0
31 - صحراوي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:05
ذلك لا يعني انهم ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الدليل يرفعون العلم الصحراوي ...
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4
32 - فاتي 1 الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:06
الصحروايين ما بيهم ثيقة ياكلو مع الذيب و ينذبو مع السارح طينة وحدة سواءا كان شبعان فكرشو و لا جيعان
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0
33 - YOUSSEF الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:11
الى ابن الجزاءر :
انا اظن ان الشعب الجزاءري المسكين يعيش نفس مستوى المحتجزين في تيندوف.
ما رايك؟
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0
34 - Dakhla الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:18
السلام عليكم إن كان فعلا الحق هادا الشعب دي ال تيندوف كل من التشاد النجر الطوارق هدا هوا الصحيح باش اقازمو المغرب الشيطان القدافي بومدين العدو
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0
35 - الشعب ادريس الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:32
ما خفي كان اعظم الاوضاع جد مأساوية في المخيمات وهناك عدة مظاهرة من كافة شرائح المخيمات تتستر عليها مخابرات الجزائر .وتفرض عليها طوقا اعلاميا .حل هدا المشكل المفتعل بيد قادة الجيش الجزائري وحتى السلطة السياسية في الجزائر لا حولة ولا قوة لها فالحاكم الفعلي في الجزائر هو الجيش هدا معروف .واستمرار مشكل الصحراء يعود بالنفع المادي على كبار الجنرالات يسترزقون منه .هدا هو السبب الحقيقي .الخاسر الحقيقي في العملية هم المحتجزين المحرومين من كل مناحي الحياة اما قيادتهم فتقيم في افخم الفنادق والفيلات في الجزائر العاصمة وابنائهم يدرسون في الخارج.فالحل في يد المحتجزين يجب القيام بانتفاضة حقيقية ضد قيادتهم .عكس هدا سيضلون على نفس الحال.
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0
36 - الجمل يسب جاره الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:36
نحن اكثر منهم وانتم اقل منهم فهمة مارايك؟ اه نسية الله يرحم المستضعفين في المغرب واضن انت لست منهم يل ولد ماما وشكرا
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