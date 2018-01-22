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الرئيسية | مدارات | جورج ويا: ليبيريا تشاطر المغرب التصور الإفريقي

جورج ويا: ليبيريا تشاطر المغرب التصور الإفريقي

جورج ويا: ليبيريا تشاطر المغرب التصور الإفريقي
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 22 يناير 2018 - 15:10

أكد رئيس ليبيريا جورج ويا، في مونوروفيا، أن بلده يتقاسم مع المغرب وحدة التصور تجاه القارة الافريقية التي تتطلب تعاونا متكاملا ومتضامنا.

وقال ويا، خلال استقباله رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الذي يشارك في مراسيم التنصيب الرسمي للرئيس الجديد لليبيريا بتكليف من الملك محمد السادس، إن "المملكة المغربية، البلد الصديق الذي تربطه علاقات قوية ومتينة مع ليبيريا، بلد دعم ليبيريا في أحلك الظروف، من جهة، ويتقاسم معها وحدة التصور تجاه القارة الافريقية التي تتطلب اليوم تعاونا متكاملا ومتضامنا، من جهة أخرى".

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن جورج ويا أكد أن وجهة المغرب كانت ولا تزال وستظل اختياره في أفق تقوية التعاون التنموي، منوها بعلاقات المغرب مع البلدان الإفريقية، التي أبان المغرب عبرها عن المفهوم الحقيقي والعملي للدعم، والتعاون عن طريق أجرأة الوعود والاتفاقيات.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره لهذه المبادرة الملكية، وشكر الملك محمد السادس على التهنئة المباشرة عبر الهاتف، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، مبرزا تقديره الخاص للمغرب الذي تربطه به علاقات خاصة مع مجموعة من الفاعلين الرياضيين.

من جهته، عبر الحبيب المالكي عن شكره للرئيس الليبيري على حفاوة الاستقبال، وأبلغه التهاني الحارة والأخوية لملك المغرب إثر انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا.

وأكد المالكي، خلال هذا الاستقبال الذي حضرهادريس اسباعين سفير المغرب في جمهورية غينيا وسيراليون وليبيريا، أن انتدابه من طرف الملك لحضور مراسيم التنصيب يدل على الاهتمام الخاص والحرصه على تقوية العلاقات مع مختلف البلدان الأفريقية، والتي يسعى الملك إلى جعلها قارة للتضامن الأخوي بين مختلف مكوناتها، ومثالا تنمويا وديمقراطيا مرجعيته السلم والسلام، ومنتهاه الرفاه والتعاون والاحترام المتبادل.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب يقدر عاليا الدعم الكامل الذي عبرت عنه جمهورية ليبيريا لرجوع المملكة الى الاتحاد الإفريقي، ودعم ترشيحه لعضوية "سيداو"، مشددا على أن المغرب سيظل وفيا لنهجه ولمقاربته التضامنية والتعاونية، خدمة للأهداف والأولويات المشتركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - amin الاثنين 22 يناير 2018 - 15:41
ليبيريا تشاطر المغرب التصور الافريقي هي الى جيتو درتو شي استتمارات بالمغرب وديتو شي شوية ديال المهاجرين لعندكوم اما تشاطر المغرب باش تستافدو حتى انتوما كي الدول الافريقية الاخرى من ملايير المغرب فهدا امر غير مقبول الدول الافريقية عاقت بالمغرب تصريح مجاملة وفيه مدح للمغرب مقابل مليارات
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-36
2 - rifi الاثنين 22 يناير 2018 - 16:06
ا نا ارى ان جورج ويا سيفتح صفحة جديدة مع المغرب وسيكون حليفا للمغرب في قضيته الاولى لان ليبريا عانت ويل الحرب الاهلية مع شارل تايلور والان بقيادة هذا الرئيس المسلم وبمساعدة المغرب فليبريا ستعود الى مكانتها لانها لد غني جدا جدا فلقد زرت منروبيا في 2012 فانه بلد جميل جدا ,,
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17
3 - جورج ويا الاثنين 22 يناير 2018 - 16:15
جورج ويا صديقنا أين أيامك الكروية الزاهية تحية تقدير من بلدي المغرب إلى ليبريا الشقيقة، وصحراء مغربية.
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20
4 - بربري أصيل الاثنين 22 يناير 2018 - 16:16
إذا كنت تجامل وتنافق المغرب قصد الحصول على بعض التبرعات فالمرجو منك أن تفكر في التسول لدى جهات أخرى لأننا محتاجون لآخر سنتيم في بلادنا وفقراءما أولى بهذا.
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-14
5 - لحنين75 الاثنين 22 يناير 2018 - 16:38
الحمد لله على ان هناك رؤساء شرفاء يعترفون بالجميل !! فشكرا لسيد رئيس جورج ويا على عرفانه بالجميل ! و اني على يقين سيكون اشاء الله خير رئيس ستعرفه أفريقيا لكونه شاب رياضي يتمنى الخير و ازدهار لوطنه و أفريقيا.. الذي أتمناه إنشاء الله هو ابتعاد " التماسيح اللصوص المرتشين العجزة الذين يتهافتون على الكرسي" من الانتخابات الرئيسية في أفريقيا و إعطاء فرصة لشباب النزهاء ذوي الكفاءات العليا لخدمة أوطانهم و شعوبهم !! إفريقيا قارة بها كل شيء فهي بحاجة إلى حكام شباب شرفاء نزهاء.. و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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12
6 - ميلانو الاثنين 22 يناير 2018 - 17:09
النجم الكروي ويا كان ناجحا في عال الكرة نتمنى أن يعيد الكرة في عالم السياسة ويسلك البلاد من الغرقة.
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8
7 - عبدالله الاثنين 22 يناير 2018 - 17:14
الله يكثر من امتالك ، الرجل الأفريقي لي فهم ملكنا العزيز ونظره البعيد لمستقبل قارتنا الافريقية .
اتذكر الخطاب الملكي الله يحفظه عندما قال بطريقة مباشرة او غير مباشرة للمستعمر ان وقت الاستعمار قد فات وتكلم بكل صراحة ان القارة الافريقية عليها ان تتحد في ما بينها لحل مشاكلها ومشاكل شعوبها وان اها الكل من التروات الغنية لا من خيرات مولانا ولا من الطاقة البشرية . اظن ان الغرب او امريكا لن يعجبهم الخطاب ولكن الاخير اصاب الهدف .
الخطاب فهم من فهمه والحساد او المكاريه ما بغاوش اي فهموه لان شعوبه هي الاخيرة التي يفكرون فيها ، اظن إنكم فهمتوني على من أتكلم ، الفيروس الأفريقي الذي يخلق البلبلة والتفرقة او راه ما بعيدش علينا غير مع الدورة.
شكرا سعادة الرءيس وأتمنى لكم كل السعادة والازدهار والنجاح في خدمتكم وللشعب اللبيري.
اخوكم عبدالله.
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