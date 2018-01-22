24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:28
|17:52
|19:10
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش
- مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية
- العراق يقدم خطة إعادة إعمار بمائة مليار دولار
- بتنسيق بين الرباط واستوكهولم .. البصمات تخرج مغاربة من السويد
المغرب يفكّك الرواية المكسيكية بشأن بيع "ذيل ديناصور مغربي" (5.00)
الأغلبية تنهي التردد بالمصادقة على ميثاق لضبط "التضامن الحكومي" (5.00)
هل لجأت تركيا إلى صفقة روسية للتدخل في الأراضي السورية؟ (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك يأمر بصرف تعويضات كبيرة لعناصر الجيش - (145)
- زعيم "إخوان الجزائر" يتهم المغرب بالمخدرات والتواطؤ مع الصهاينة - (79)
- المغرب يواجه اكتساح ثلاجات تركيا والصين للأسواق المحلية - (69)
- آلام السرطان والإهمال تعصف بآمال وأحلام بطل مغربي شاب - (62)
- بوريطة من الجزائر: "تعاون الأشقاء" لا يتحقق بالاتهامات الرعناء - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مجلس عزيمان" يكشف فوارق مدرسية معيقة للتنمية في المغرب
معطيات مثيرة للقلق تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الفوارق الدراسية في المملكة المغربية؛ إذ أبرز في تقرير جديد له حول "مدرسة للعدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي" أن النظام التربوي المعمول به حاليا ليس فقط لا يُساهم في الحد من الفوارق، بل ويُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية.
التقرير الذي قدمته رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس ذاته، اليوم الاثنين خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج الدورة الثالثة عشرة للمجلس، أكد أن التلاميذ يصلون إلى المدرسة وهم غير متسـاويـن من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي، وقال إن "الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة يحدد الفوارق بين إنجازات التلاميذ المدرسية، ربما أكثر حتى من دخل الأبوين".
ووفق دراسة أجريت سنة 2016، فإن أثر ما يحمله التلميذ معه، عند ولوجه المدرسة، من إرث اجتماعي يبلغ نسبة 80%، بالمقارنة مع أثر المؤسسة التعليمية الذي لا يتعدى 20%، كما يُؤثر المستوى التربوي والثقافي للآباء في نتائج التلاميذ الدراسية؛ إذ إن ثلث الآباء و52% من الأمهات لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة. وتتجلى الفوارق الأسرية كذلك في أن نسبة التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات.
وبخصوص فوارق النوع، أظهرت الدراسة أن الفتيات معرضات أكثر من الذكور لمغادرة المدرسة مبكراً وحتى ابتداء من السنة الأولى من الابتدائي، خاصة في العالم القروي. كما أن التراتبية الناتجة عن المدارس الخصوصية والعمومية، يضيف التقرير، تُحدث فوارق مهولة، تنتج عنها فوارق فعلية، ولها تأثير على مستوى التمثلات والقيمة التي يمنحها المجتمع لكل منهما؛ ما يؤدي إلى الميز وعدم الاختلاط الاجتماعيين.
وأكدت رحمة بورقية أن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى تغييره لن يتأتى إلا من خلال التقليل من الفوارق الموجودة في المنظومة التعليمية، ولفتت إلى أن الهدر المدرسي، مثلا، كلف أكثر من مليارين، وفقا لدراسة أجريت سنة 2016.
ودعت المسؤولة التربوية إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ؛ وذلك عبر التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية.
بدوره، يُساهم التعليم العالي في المغرب في تكريس الفوارق الاجتماعية؛ لذا اقترحت الدراسة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية.
ويرى المجلس الأعلى للتعليم أن تنمية الرأسمال البشري لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة تربية تقوم على أركان العدالة؛ وهي العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية، وحق الأطفال في الثقافة، والعدالة الرقمية. وأبرزت بورقية أن مسألة اللغات الأجنبية في المغرب أصبحت مصدرا للاعدالة، داعية إلى ضرورة أن تستفيد جميع فئات الشعب المغربي من اللغات الأجنبية، مع إعطاء أهمية للغتين العربية والأمازيغية.
وخلص التقرير إلى أن جعل التربية والتكوين والبحث العلمي في خدمة النموذج التنموي هو "طموح في متناول المغرب"، وأشار إلى أنه بالنظر إلى مستوى الثقة الذي تحظى به المدرسة العمومية من قبل غالبية المغاربة، والإجماع الحالي حول ضرورة الإصلاح وإمكانياته، وتعدد المبادرات المواطنة لفائدة المدرسة، "كلها تشكل وسائل كفيلة بتحقيق طموحنا لمدرسة تكون محركا للارتقاء، ومصدرا للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتنمية الاقتصادية".
ويأتي هذا التقرير، المرتقب أن يكشف المجلس عن تفاصيله في الأيام المقبلة، تفاعلاً مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي ومواكبة تطورات وحاجيات البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
في بلد ينهج سياسة التجويع والتقشف بإنهاء زمن الدعم والتكفل بالمواطن، برفع الدعم عن صندوق المقاصة ،إصلاح صناديق التقاعد على حساب الموظف بعدما إلتهمها المخزن، خوصصة الصحة والتعليم وإنهاء زمن الوظيفة العمومية،فصل الطلبة الأطباء عن التوظيف بسنتين تدريب،فصل الطلبة الأساتذة عن التوظيف وقطع منحهم، هاذا يقع في بلد يرمي مواطنيه لوحوش السوق الحر لتقرر غذائه وأسعار صحته وأسعار تعليمه وأسعار توظيفه وسعر حياته،دون برلمان يترافع عنه ولا حكومة يلجأ إليها لتحميه، في هاذا البلد كان من المفروض أول من تمارس عليه سياسة التقشف هو المسؤول وليس المواطن، وكل هاذا لأنهم تركوا الفساد الأكبر في تلاعب المأذونيات وإستغلال الثروات الطبيعية لخيرات الوطن،والتهرب الضريبي وتهريب الأموال ووو !!
في اوروبا ممنوع احداث مدارس خاصة. قارنوا بيننا و بينهم. تعرفون اصل الفساد في دولة لا قيمة لمواطنها .اعتقد ان اامغرب عبارة عن تجمعات بشرية لا غير. لاقانون ولا هم يحزنون . كل شيء مسرحيات في مسرحيات.نصيحتي للفقراء لا تلدو كثيرا لان المافيات لهم بالمرصاد. وتذكروا كلامي.
Un peuple ignorant est facile à contrôler en l’absence d’une démocratie.
نبكي على التعليم الذي أحبه الله ولا أحد يسمعنا رغم أن سيدنا المنصور بالله طلب من كل المجتمع تحمل المسؤولية شكرا
هل تعليمنا يملك من الجودة ما يمكن المتخرجين من حيازة فرص عمل تليق بمستوياتهم أم ان الهدف من المنظومة التعليمية اللاشعبية هي الهاء الفقراء وجعلهم يفنون عمرهم وعمر ابائهم وامهاتهم في تعلم أشياء بعيدة كل البعد عن معيشهم اليومي ليطدموا بخيبة امل كبيرة بعد فوات الاوان
فما مصير حاملي الاجازات المعطلين اليوم
ما مصير حاملي الماسطر والدكاترة المعطلين
ما مصير اصحاب دبلوم 25 الف اطار
كيف يعقل ان لا تخول شهادة الاجازة لحاملها ولو حق اجتياز مباراة واخرها مباراة التعاقد الاخيرة