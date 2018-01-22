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الرئيسية | مدارات | "مجلس عزيمان" يكشف فوارق مدرسية معيقة للتنمية في المغرب

"مجلس عزيمان" يكشف فوارق مدرسية معيقة للتنمية في المغرب

"مجلس عزيمان" يكشف فوارق مدرسية معيقة للتنمية في المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 22 يناير 2018 - 18:00

معطيات مثيرة للقلق تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الفوارق الدراسية في المملكة المغربية؛ إذ أبرز في تقرير جديد له حول "مدرسة للعدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي" أن النظام التربوي المعمول به حاليا ليس فقط لا يُساهم في الحد من الفوارق، بل ويُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية.

التقرير الذي قدمته رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس ذاته، اليوم الاثنين خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج الدورة الثالثة عشرة للمجلس، أكد أن التلاميذ يصلون إلى المدرسة وهم غير متسـاويـن من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي، وقال إن "الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة يحدد الفوارق بين إنجازات التلاميذ المدرسية، ربما أكثر حتى من دخل الأبوين".

ووفق دراسة أجريت سنة 2016، فإن أثر ما يحمله التلميذ معه، عند ولوجه المدرسة، من إرث اجتماعي يبلغ نسبة 80%، بالمقارنة مع أثر المؤسسة التعليمية الذي لا يتعدى 20%، كما يُؤثر المستوى التربوي والثقافي للآباء في نتائج التلاميذ الدراسية؛ إذ إن ثلث الآباء و52% من الأمهات لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة. وتتجلى الفوارق الأسرية كذلك في أن نسبة التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات.

وبخصوص فوارق النوع، أظهرت الدراسة أن الفتيات معرضات أكثر من الذكور لمغادرة المدرسة مبكراً وحتى ابتداء من السنة الأولى من الابتدائي، خاصة في العالم القروي. كما أن التراتبية الناتجة عن المدارس الخصوصية والعمومية، يضيف التقرير، تُحدث فوارق مهولة، تنتج عنها فوارق فعلية، ولها تأثير على مستوى التمثلات والقيمة التي يمنحها المجتمع لكل منهما؛ ما يؤدي إلى الميز وعدم الاختلاط الاجتماعيين.

وأكدت رحمة بورقية أن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى تغييره لن يتأتى إلا من خلال التقليل من الفوارق الموجودة في المنظومة التعليمية، ولفتت إلى أن الهدر المدرسي، مثلا، كلف أكثر من مليارين، وفقا لدراسة أجريت سنة 2016.

ودعت المسؤولة التربوية إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ؛ وذلك عبر التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية.

بدوره، يُساهم التعليم العالي في المغرب في تكريس الفوارق الاجتماعية؛ لذا اقترحت الدراسة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية.

ويرى المجلس الأعلى للتعليم أن تنمية الرأسمال البشري لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة تربية تقوم على أركان العدالة؛ وهي العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية، وحق الأطفال في الثقافة، والعدالة الرقمية. وأبرزت بورقية أن مسألة اللغات الأجنبية في المغرب أصبحت مصدرا للاعدالة، داعية إلى ضرورة أن تستفيد جميع فئات الشعب المغربي من اللغات الأجنبية، مع إعطاء أهمية للغتين العربية والأمازيغية.

وخلص التقرير إلى أن جعل التربية والتكوين والبحث العلمي في خدمة النموذج التنموي هو "طموح في متناول المغرب"، وأشار إلى أنه بالنظر إلى مستوى الثقة الذي تحظى به المدرسة العمومية من قبل غالبية المغاربة، والإجماع الحالي حول ضرورة الإصلاح وإمكانياته، وتعدد المبادرات المواطنة لفائدة المدرسة، "كلها تشكل وسائل كفيلة بتحقيق طموحنا لمدرسة تكون محركا للارتقاء، ومصدرا للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتنمية الاقتصادية".

ويأتي هذا التقرير، المرتقب أن يكشف المجلس عن تفاصيله في الأيام المقبلة، تفاعلاً مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي ومواكبة تطورات وحاجيات البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - كفانا تشخيصات.... الاثنين 22 يناير 2018 - 18:22
كفانا تشخيصات يا أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين الفضلاء...وقفنا على نفس التشخيصات أثناء منتديات الإصلاح حين كان السيد المالكي وزيرا ...وقفنا على نفس التشخيصات أثناء البرنامج الاستعجالي في فترة سي اخشيشن والسيدة العبيدة....تشخيصات أخرى تناولتها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع المدرسة المغربية.....هل سنمضي في هذا الكم الهائل من التشخيصات إلى ما لا نهاية؟ ....اعتقد اننا ضيعنا وقتا لا يستهان به في كل هذه لتسخيصات المتتالية وما يترتب عنها من ضياع للوقت و المال العام.......كفانا تشخيصات..مرض المدرسة المغربية معروف....فهل من دواء ناجع للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان ؟
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18
2 - sedratis الاثنين 22 يناير 2018 - 18:31
ce qui freine le developpement du Maroc ce sont les hauts salaires les privilèges, les primes, les doubles salaires et les autres karamiyates accordés aux hauts fonctionnaires, aux gens des parlements et les autres.
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9
3 - شوف تشوف الاثنين 22 يناير 2018 - 18:32
بإستثناء التعليم فكل هاذا يقع في بلد دخلت ديونه المنطقة الحمراء، لتضعه في المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا، ففاقت مديونيته لهاذا العام مبلغ 554 مليار درهم، وهاذا في بلد أعتبر في سنة 2010،الثالت أفريقيا من حيث تهريب الأموال،بحيث فاق حجم التهريب في الأربع عقود الماضية 210 مليار دولار، والناس دايرا إحتياط وخايفة علا رزقها،
في بلد ينهج سياسة التجويع والتقشف بإنهاء زمن الدعم والتكفل بالمواطن، برفع الدعم عن صندوق المقاصة ،إصلاح صناديق التقاعد على حساب الموظف بعدما إلتهمها المخزن، خوصصة الصحة والتعليم وإنهاء زمن الوظيفة العمومية،فصل الطلبة الأطباء عن التوظيف بسنتين تدريب،فصل الطلبة الأساتذة عن التوظيف وقطع منحهم، هاذا يقع في بلد يرمي مواطنيه لوحوش السوق الحر لتقرر غذائه وأسعار صحته وأسعار تعليمه وأسعار توظيفه وسعر حياته،دون برلمان يترافع عنه ولا حكومة يلجأ إليها لتحميه، في هاذا البلد كان من المفروض أول من تمارس عليه سياسة التقشف هو المسؤول وليس المواطن، وكل هاذا لأنهم تركوا الفساد الأكبر في تلاعب المأذونيات وإستغلال الثروات الطبيعية لخيرات الوطن،والتهرب الضريبي وتهريب الأموال ووو !!
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17
4 - من عباد الله الاثنين 22 يناير 2018 - 18:38
صدق من قال الاستعمار أفضل من الاستقلال بمعنى الاستعمار الفرنسي والاسباني أرحم من الاستعمار المجهول لا نعلم من يحكمنا ولا من يسير شؤون بلادنا فقط أرشيف من أخبار المساء والضهيرة تطل علينا كسحابة الصيف العابرة إذن من عمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن عمل مثقال ذرة شرا يراه والشعب المغربي لم يرى سوى الشر من جميع الحكومات بداية من إبراهيم إلى سعدان العثماني
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12
5 - محمد الاثنين 22 يناير 2018 - 18:38
عليكم باصلاح التعليم ..عليكم بالانجليزية ثم الانجليزية ثم الانجليزية في جميع المستويات....
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7
6 - Farid الاثنين 22 يناير 2018 - 18:45
ههههه تسخرون من شعب تائه. مودر مسكين.
في اوروبا ممنوع احداث مدارس خاصة. قارنوا بيننا و بينهم. تعرفون اصل الفساد في دولة لا قيمة لمواطنها .اعتقد ان اامغرب عبارة عن تجمعات بشرية لا غير. لاقانون ولا هم يحزنون . كل شيء مسرحيات في مسرحيات.نصيحتي للفقراء لا تلدو كثيرا لان المافيات لهم بالمرصاد. وتذكروا كلامي.
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8
7 - sellam souiri الاثنين 22 يناير 2018 - 18:48
La destruction de l’enseignement public a été décidé depuis des années d’après un plan diabolique et ceux pour des raisons politiques.
Un peuple ignorant est facile à contrôler en l’absence d’une démocratie.
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8 - عزيز الاثنين 22 يناير 2018 - 18:54
تحية طيبة وبعد، تمنيت فتح باب الاقتراحات من طرف الباحثين والأساتذة أصحاب التجربة والغيورين على بلدهم أن تعطوهم فرصة وسماعهم لأننا لدينا الكثير كأصحاب تجربة لا نعطي تشخيص بل حلول لكن لا أحد يريد سماعنا أو مساعدتنا ولا مساعدة التلاميذ والطلبة المتميزين وغيرهم فل هناك باب لهذا أم كل الأبواب مقفلة فقط التشخيص الذي نسمع من الداخل والخارج وكل المجتمع
نبكي على التعليم الذي أحبه الله ولا أحد يسمعنا رغم أن سيدنا المنصور بالله طلب من كل المجتمع تحمل المسؤولية شكرا
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9 - احمد الاثنين 22 يناير 2018 - 18:56
حتى ولو درس أبناؤنا ونجحوا وأخذوا شهادات
هل تعليمنا يملك من الجودة ما يمكن المتخرجين من حيازة فرص عمل تليق بمستوياتهم أم ان الهدف من المنظومة التعليمية اللاشعبية هي الهاء الفقراء وجعلهم يفنون عمرهم وعمر ابائهم وامهاتهم في تعلم أشياء بعيدة كل البعد عن معيشهم اليومي ليطدموا بخيبة امل كبيرة بعد فوات الاوان
فما مصير حاملي الاجازات المعطلين اليوم
ما مصير حاملي الماسطر والدكاترة المعطلين
ما مصير اصحاب دبلوم 25 الف اطار
كيف يعقل ان لا تخول شهادة الاجازة لحاملها ولو حق اجتياز مباراة واخرها مباراة التعاقد الاخيرة
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10 - مغربي الاثنين 22 يناير 2018 - 18:58
الفوارق لي كاينة ف المدارس بزاف. ف المدارس العمومية كيجيو ف الصباح التلامذ الفقراء مافاطرينش وكيرجعوا ممغديينش حيث معندهمش باش يتغذاو وديورهم بعاد. وف المدارس الخاصة ومدارس البعثة التلامذ اما كيديهم النقل يتغذاو ويرجعو وهما لابسين مزيان. والاساتذة كيجيو ل للخدمة طالع ليهم الخز حيث يا اما خدامين بحال العبيد ويا ما غيمشيو ليهم الفلوس بيليكي ف لاصولد د الشهر ويا اما كيطلبو الله يعوض ليهم المعاناة ديالهم ف الاخرة. انشري هسبريس
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