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كُتّاب وآراء
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الملك محمد السادس يقضي عطلة خاصة خارج البلاد
الاثنين 29 يناير 2018 - 17:35
غادر الملك محمد السادس أرض الوطن، على متن رحلة جوية انطلقت من مطار المسيرة في أكادير صوب مطار مومباي في الهند، من أجل قضاء عطلة خاصة.
ووفقا لمصادر خاصة بجريدة هسبريس الإلكترونية فإنه من المتوقع أن يشمل برنامج العطلة الملكية التوجه صوب هونغ كونغ، الإقليم ذاتي الحكم في جمهورية الصين الشعبية، انطلاقا من التراب الهندي.
ويأتي هذا التحرك من الملك محمد السادس بعدما ارتأى عدم التواجد ضمن الدورة 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مكتفيا بإرسال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتمثيل المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
1 - تمغربيت الاثنين 29 يناير 2018 - 17:43
ألم يكن مؤخرا في فرنسا لقضاء عطلة علي مااعتقد ؟؟؟!!!
تعليق غير لائق
572
2 - نعم الاثنين 29 يناير 2018 - 17:43
فرحاتو كيتمتع بالعطل فينما بغا . يا ليت المغاربة كذلك
تعليق غير لائق
481
3 - برشيدي الاثنين 29 يناير 2018 - 17:43
حنا 18 عام كانتسناو يزورنا جلالة الملك ف مدينة برشيد و مزال كانتسناو...
تعليق غير لائق
306
4 - فاطمة الاثنين 29 يناير 2018 - 17:44
والله أصبحنا نشتاق لملكنا..ونشتاق أن يقضي عطلته الخاصة بين ظهرانينا
تعليق غير لائق
-389
5 - hayat الاثنين 29 يناير 2018 - 17:45
في امان العلي القدير اللهم احفظ هذا البلاد
تعليق غير لائق
-376
6 - محمد الاثنين 29 يناير 2018 - 17:53
عاد أتى من فرنسا و سمعنا انه كان في عطلة هناك لم أفهم شيء لهذا المسؤولين يدهم فوق ظهور المواطنين الضعفاء و الملك بصفته رئيس الدولة دائما خارج البلد فمن يترى الذي يدور عجلات هذا البلد قال الملك يوما في إحدى خطابه كيف لمسؤول يقف أمام شارة المرور و يرى المواطنين و هو لا يقوم بواجباته كيف يبقى مرتاح مع عقله و انا الان اقول مخاطبا رئيس الدولة كيف له يقف كل شهر أمام المطار و الناس تموت من البرد و قلة الأكل و انقطاع الكهرباء و المسالك الطرقية و انت مرتاح و ذاهب إلى قضاء عطلة و لم يكمل عليه شهر من رجوعه من عطلة في فرنسا
كفى استهزاء بعقول الشعب فاللعبة قد اكتشفت
كفى استهزاء بعقول الشعب فاللعبة قد اكتشفت
تعليق غير لائق
576
7 - mustafa الاثنين 29 يناير 2018 - 17:58
كم عدد العطل للملك في السنة؟ومن يسير المغرب ويخدم مصالح السكان في تنغير و جرادة والحسيمة والأطلس جراء البرد والثلوج وهل أصبح الملك من الجالية المغربية ؟سبحان الله
تعليق غير لائق
459
8 - khalid الاثنين 29 يناير 2018 - 17:58
ما هي عدد ايام العطلة في السنة لحاكم البلاد ؟
من يدفع مصاريف عطل حاكم البلاد؟
من يدفع مصاريف عطل حاكم البلاد؟
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390
9 - امازيغ الاثنين 29 يناير 2018 - 18:09
زار الملك مدينة اكادير امس ولم يتجاوز مقامه فيها اكثر من ساعة . والمدينة ونواحيها تعرف مشاكل لا حصر لها .
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349
10 - No way الاثنين 29 يناير 2018 - 18:13
الشعب المكلخ المتخلف المريض نفسيا كيصدق بي ان الله يطلب منه العيش فقير معدوم و جيعان و محروم وعريان باش يمشي للجنة. حياتك عداب هههه.ولكن هيهات الدين أفيون الشعب المكلخ.
تعليق غير لائق
-159
11 - مغربي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:13
رافقتك السلامة ياملكنا المفدى وادام الله عليك الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الأفراح و المسرات أينما حللت و ارتحلت ايها الرائد في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات في حفظ الله و رعايته و الوفد مرافق لجنابكم الشريف واعادكم الله سالمين غانمين إلى أرض الوطن بإذن الله.
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-342
12 - pejeje 16 الاثنين 29 يناير 2018 - 18:19
علا ما أظن وإن بعظ الظن اثم ان هنالك أمر خفي على الشعب هنالك أسباب يجعل الملك يغادر البلاد أكثر من مناسبة
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160
13 - احمد الاثنين 29 يناير 2018 - 18:20
الى رقم 1 لاتقلق ايام العرب كلها عطل منذ فجر التاريخ ونحن في عطلة اللي بغا يربح العام طويل وكنتيجة لهذه العطل المتكررة دخل العقل العربي في غيبوبة لانه الف النوم واصبح بيطالي لايجد عملا .
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161
14 - محمود الاثنين 29 يناير 2018 - 18:22
للذين ينتقدون الحياة الشخصية للملك الم تطالبوا بسلطات واسعة لريءس الحكومة و كان لكم ما اردتم ،المسؤول الان عن التعامل مع قساوة الطقس و الفقر هو ريءيس الحكومة .في اسبانيا جارتنا و دولة عريقة مثلنا لا يذكر الملك حتي في الاستفتاء الذي قام به اقليم كاتالونيا اما في بلدنا حتي تلك التي ادخلت في دارها قايد الدروة تقول و الفديو مسجل في اليوتوب "شوف اجلالك الملك"هل جلالة الملك قال لك دخلي الراجل لدارك
تعليق غير لائق
-193
15 - mustafa الاثنين 29 يناير 2018 - 18:26
سبحان الله لا اجد جوابا شافيا لهذا الموضوع سوى ان اقول متاع الدنيا قليل......
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183
16 - مغربي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:30
من حقه ان يقضي عطلته أينما شاء ولكن من الأفضل ان يقضيها في بلاده كما يفعل جميع ملوك روءساء الدول للمساهمة في اقتصاد بلدانهم ..باستثناء حكام العرب .اترك لكم تحليل ذلك وشكرا
17 - من و إلى الاثنين 29 يناير 2018 - 18:31
تمنيت نمشي فالكار لمولاي يعقوب نكمد عظامي ....ولكن الغالب الله ....
--لكن صراحة لما رأيت فيديو أناسا يعيشون العزلة وقساوة الحياة وسط جبال الأطلس الوعرة ....
--وأخرون يسكنون الكهوف في زماننا هاذا (قرن 21) وعايشين عيشة الذبانة فالبطانة رحم الله عليها ناس الغيوان...
--و إمرأة أكل الزمان وجهها النحيف بتجاعيده المرسومة ...أن يهظم حقها من غير حق ينصفها...
--و آخر في ريعان شبابه يقتل أمه و أخاه و توأمين
--و...و....و وماخفي كان أعظم
......قسما عظما حزنت لحال المغرب ...فكيف لي أن لا أحزن ولا أحد يبالي ....لا من مسؤولين ولا من ولاة أمورنا ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
--لكن صراحة لما رأيت فيديو أناسا يعيشون العزلة وقساوة الحياة وسط جبال الأطلس الوعرة ....
--وأخرون يسكنون الكهوف في زماننا هاذا (قرن 21) وعايشين عيشة الذبانة فالبطانة رحم الله عليها ناس الغيوان...
--و إمرأة أكل الزمان وجهها النحيف بتجاعيده المرسومة ...أن يهظم حقها من غير حق ينصفها...
--و آخر في ريعان شبابه يقتل أمه و أخاه و توأمين
--و...و....و وماخفي كان أعظم
......قسما عظما حزنت لحال المغرب ...فكيف لي أن لا أحزن ولا أحد يبالي ....لا من مسؤولين ولا من ولاة أمورنا ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق
168
18 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:32
نتمنى لملكنا حفظه الله و رعاه اقامة طيبة في الهند ثم هونكونغ لكن كل تلك العطل الخاصة تدخل في في اطار نشاطه المعهود و التعرف كيف تطورت الامم الاخرى ليستفيد من تجاربهم في التفوق و النجاح ستكون هونكونغ محطته الثانية بحول الله و هناك سيتمكن من التعرف اكثر في الميدان على تلك المستعمرة البريطانية السابقة الصغيرة جدا و التي توجد الان تحت السيادة الصينية لكن بنظام راس مالي مستقل لا يتبع للنظام الاشتراكي نسبيا في الصين حيث اصبحت اكبر مركز مالي في اسيا و احدى اهم القوى الاقتصادية بالرغم من صغر حجم مساحتها فكل زياراته الخاصة او الرسمية للدول الاخرى تكون دائما مصدر الهام له و قد يترجم ما شاهدته عيناه الى واقع في مملكته و ساعطي مثالا بسيطا حينما كان في زيارة الى دولة تايلندا في اقصى القارة الاسيوية اثارت اعجابه حديقة الحيوان هناك حيث اشرف فيما بعد بمدينة الرباط على تدشين حديقة مماثلة لها بمبلغ 50 مليون دولار و التي تعد الان مفخرة الرباطيين و الزوار من داخل المملكة و خارجها و التقدم الذي عرفه المغرب على جميع الاصعدة منذ تربعه على عرش اسلافه المنعمين دليل على ان بلدنا يسير بخطى ثابتة تحت قيادته
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-170
19 - الى سلمى الاثنين 29 يناير 2018 - 18:42
اختي . هناك كثير من الناس لا يمكنهم الوصول الى اشياء قد وصلو اليها اناس اخرين بمتابرتهم وعملهم واستقامتهم وتفانيهم وجديتهم فاصبحوا ينعمون بسعادة لا مثيل لها ولا اقصد سعادة المال ولكن سعادة الضمير فمنهم موظفووووووون ومنهم رجال تعلييييم يؤدون واجبهم المهني ولا غرض لهم في احد يشرقو ولا يغربو همهم الوحيد هو اداء واجبهم المهني حبا وتضحية لوطنيتهم ومن هدا المنبر الشريف احيي جميع الموظفين وجميع رجال التعليم فلولاهم لما كتب صاحبنا تعليقا يشتم فيه الموظف ورجال التعليم . انه حقد تاريخي بالنسبة لصاحبنا على الموظف والمعلم الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب .
20 - تعليق الاثنين 29 يناير 2018 - 18:45
الملك يقضي عطلة مرة اخرى في الهند يا ليته يقضي عطلة في انفكو وقرى وجبال المغرب مع المغاربة المساكين الذين يعانون البرد والصقيع والجوع لا تجهيزات للتدفئة ولا ماء ولا كهرباء ولا على الاقل طاقة شمسية يستفيد منها سكان المناطق القروية مثل الدول المتقدمة ومغربنا بلد اغنى من تلك الدول المتقدمة بثرواته اما المدن فحدث ولا حرج المستشفيات اطباءها وممرضوها يحتجون والتعليم في الحضيض والشباب عاطل ومبلي بالقرقوبي والحشيش والتشرميل.. اوديييي
تعليق غير لائق
113
21 - reanime الاثنين 29 يناير 2018 - 18:55
le roi mohamed 6 travaille beaucoup il est logique qu'il s'accorde des vacances. Je suis sur a 100% que vous ne trouverez dans ce pays une personne qui aime son pays et qui veille sur son bien aussi bien que le roi mohamed 6 dieu le protège et le glorifie. la plus grande qualité d'un dirigeant est de savoir déléguer aux personnes les plus qualifiés. cessez d'être critique envers notre cher roi et priez pour que dieu lui accorde une longue vie et qu'il ait la patience de gouverner ce pays car il en faut pour régner sur les marocains.
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-98
22 - يوسف بن تاشفين الاثنين 29 يناير 2018 - 18:57
راه الملك ماكيمشيش باش اتفسح...راه كايخدم البلاد...الهند دولة صناعية صاعدة .وعضو داءم في مجلس الامن...نحن نحتاج لها في قضيتنا ووحدتنا الترابية في اطار تنويع العلاقات الخارجية وخاصة مع روسيا والصين..وسنعمل مع الهند ايضا في تطوير صناعتنا ومعاهدات تعود بالنفع للشعبين
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-137
23 - ااواقعي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:58
بعد سنة من العمل و الجولات المكوكية طول الكرة الارضية وعرضها في سبيل رخاء الامة .لابد من الراحة قليلا لصاحب الجلالة فهو انسان ايضا و يحتاج للعطل و لبعض الوقت ليخلو بنفسه و عائلته الصغيرة.فالحكم ليس هين
تعليق غير لائق
-112
24 - محمد الاثنين 29 يناير 2018 - 18:59
انا في عمري 60 سنة لم يسبق لي ان ركبت طائرة
تعليق غير لائق
131
25 - السلام الاثنين 29 يناير 2018 - 19:06
السلام عليكم اجيب على بعض المقالات نحن شعب نريدأخذ كل شيء ولا نعطي اي شيء
تعليق غير لائق
-39
26 - Grad الاثنين 29 يناير 2018 - 19:12
هل تريدون أن يكون ملكنا مثل الرئيس بوتفليقا
لم يخرج من الجزائر منذ سنين
محمد السادس يسافر لأجل مصلحة البلاد لا أقل ولا أكثر
لم يخرج من الجزائر منذ سنين
محمد السادس يسافر لأجل مصلحة البلاد لا أقل ولا أكثر
تعليق غير لائق
-70
27 - يوسف السباعي ل 27 الاثنين 29 يناير 2018 - 19:29
27 يوسف ابن تاشفين الهند ليست عضو دائم الاعضاء الدائمين هم امريكا فرنسا بريطانيا روسيا والصين.الهند مازالت دولة من العالم الثالث ونصف الاطفال الجياع في العالم في الهند حسب اخر تقرير لمظمة الاغدية والزراعة.وراه مشى يتسارا زيارة خاااصة .وم تم غايدوز لهونغ كونغ
28 - عبدالله الاثنين 29 يناير 2018 - 19:30
اغلب زيارات محمد سادس إلا دوال
آسيوية عنوانها سياحية ولكين في
الحقيقة هي زيارات عمل في صالح
للبلادن الحبيب يجي يوم نعرفو
الحقيقة ربي إعونو
آسيوية عنوانها سياحية ولكين في
الحقيقة هي زيارات عمل في صالح
للبلادن الحبيب يجي يوم نعرفو
الحقيقة ربي إعونو
تعليق غير لائق
-55
29 - عبدالله الاثنين 29 يناير 2018 - 19:32
السؤال الذي اطرحه يوميا على نفسي وهو،
هل تستحق الشعوب العربية كلمة الديموقراطية، هل تعرف هاته الاخيرة ما هي الديموقراطية؟ هل هي في مستواها؟
مع الأسف كل يوم اتابع اخبارهم اليومية وكل يوم أتيقن انهم ليسو في مستواها ولا يستحقونها ، الديموقراطية هي آلة أهداها ودعمها الغرب لتخريبكم لانه درس بالجد عقليتكم وكيف يدق مخكم.
اقسم بالله العلي العظيم الى الدول العربية اجمع تستحق الا الديكتاتورية لانها عقلية الهماج والنفاق والأنانية وتشفارت.
دابا بغيتو تدخلو حتى في عطل الملك ، بغيتو تمشيو ليه حياتو حتى هو، خودو خدمته غير نهار او مطرقة من مطارق أربعين مليون مغربي او غادي تشوفو شحال من عطلة خصكوم. انتما غير عاءلة فيها طفل او جوج حرتو فيها عساك دولة.
الديموقراطية الخير لي غادي ديرو في راسكم وهو حدفو باباها لانها سوف تخرب داركم.
هل تستحق الشعوب العربية كلمة الديموقراطية، هل تعرف هاته الاخيرة ما هي الديموقراطية؟ هل هي في مستواها؟
مع الأسف كل يوم اتابع اخبارهم اليومية وكل يوم أتيقن انهم ليسو في مستواها ولا يستحقونها ، الديموقراطية هي آلة أهداها ودعمها الغرب لتخريبكم لانه درس بالجد عقليتكم وكيف يدق مخكم.
اقسم بالله العلي العظيم الى الدول العربية اجمع تستحق الا الديكتاتورية لانها عقلية الهماج والنفاق والأنانية وتشفارت.
دابا بغيتو تدخلو حتى في عطل الملك ، بغيتو تمشيو ليه حياتو حتى هو، خودو خدمته غير نهار او مطرقة من مطارق أربعين مليون مغربي او غادي تشوفو شحال من عطلة خصكوم. انتما غير عاءلة فيها طفل او جوج حرتو فيها عساك دولة.
الديموقراطية الخير لي غادي ديرو في راسكم وهو حدفو باباها لانها سوف تخرب داركم.
تعليق غير لائق
-51
30 - sohail الاثنين 29 يناير 2018 - 19:37
الملك في عطلة خارج البلاد كل خمسة ايام ان يحدث هذا في المغرب ليس غريبا لكن نريد ان نعرف كذلك دور المستشارين ايظا هل يبقون في المغرب ام يذهبون معه ان كانوا يبقون هل تقططع اجورهم الظخمة مدة غياب الملك وان كانوا يسافرون معه كيف يتشاورون معه وهو في عطلة وما هو دور المستشارين وكم عددهم وكم راتبهم ؟ نتمنى ان نستفيد من احد الاخوان
31 - Karim الاثنين 29 يناير 2018 - 19:39
مراكش لا زالت على استعداد للزيارة الملكية و كذلك العديد من المدن في جهة مراكش أسفي. لكن يظهر أن هذه الزيارة سوف تلغي إلى حين. لكن المستفيد مع ذلك هم الساكنة الذين شهدوا مدينتهم تعود إلى زينتها.
الغرض من هذا التعليق هو بهدف إرغام المسؤولين المحليين هو تطيرها منهم خلعة مرة مرة و تقول ليهم الملك جاي و اخا ما جاي باش يديرو الخدمة اللي يخصو يديرو سواء كان الملك جاي أو لا ما جاي
الغرض من هذا التعليق هو بهدف إرغام المسؤولين المحليين هو تطيرها منهم خلعة مرة مرة و تقول ليهم الملك جاي و اخا ما جاي باش يديرو الخدمة اللي يخصو يديرو سواء كان الملك جاي أو لا ما جاي
32 - الزمر الاثنين 29 يناير 2018 - 19:42
في هدا الزمان أصبح كل واحد يفهم في كل شيئ على كل شيئ وهدا دليل على التخلف الدي يوجد في هذا البلد. هناك الكثير من الرؤساء والملوك يجلون العالم ، وشعوبها لا تتكلم على هده أشياء ولا تشخل نفسها بدالك ، واما في المغرب هناك تخلف و من هم بلا شغل ولا مشغلة . و تركو هده الأمور إلى أصحابها وما وراءها ما يعلمه إلى الله. أما بنسبة لكم فحان الوقت أن تدهبو الى الحمام ولا تنسو الكيس والصابون من أجل الوسخ.
تعليق غير لائق
-49
33 - ابن سوس المغربي الاثنين 29 يناير 2018 - 20:38
يا ريت عندنا ملكية بحال بلجيكا بريطانيا السويد النرويج و الدنمارك يا ريت غير بحال جارتنا اسبانيا ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية حقيقية، لتم مراقبة كل صغيرة وكبيرة في المغرب الذي هو الآن عبارة عن مزرعة خاصة والفاهم يفهم
34 - عبده/ الرباط الاثنين 29 يناير 2018 - 20:54
كثير من التعاليق لا يرى أصحابها ابعد من انوفهم و ينقصها الحشمة و الوقار ... الم تكن زيارة الملك لكوبا زيارة خاصة انتهت بعودة العلاقات الدبلوماسية ...في الدستور السابق كان هناك فصل يقول شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته فلست ادري لماذا تم تغيير هذا الفصل ؟؟؟ ارجو من بعض المعلقين ان يلتزموا حدود الأدب فهذا ملك البلاد يجب احترامه و توقيره ...
35 - المغترب الحزين الاثنين 29 يناير 2018 - 20:56
الى محمد في عمرك60 سنة ولم تركب الطائرة صدقني يااخي اكره ركوب الطائرة الله يعطيها ليك وسترى مااصعبها اذا كانت الرحلة بين الدار البيضاء وميامي الامريكية وسترى قاطعا المحيط الاطلسي
36 - montasser الاثنين 29 يناير 2018 - 20:59
الى احمد رقم13:ابدا يا اخي لم تكن ايام العرب كلها عطل...بل كانت فتوحات وحضارة وعمران ...وهذا كله كان بالعمل!!!
37 - أيت بوشن الاثنين 29 يناير 2018 - 21:06
السلام عليكم .حقيقة نغبطكم راه الناس كيسافروا الفضاء دبا أحنا شادين عفلخاويات كل واحد إديها فشغلوا عطلة سعيدة وعودة سالمة غانمة إن شاء الله %
38 - hammou الاثنين 29 يناير 2018 - 21:08
الى يوسف بن تاشفين
الاثنين 29 يناير 2018 - 18:57
.وعضو داءم في مجلس الامن.
الاعضاء الدائمون _USA_ RUSSIE_ FRANCE_ANGLETERRE_CHINE
الاثنين 29 يناير 2018 - 18:57
.وعضو داءم في مجلس الامن.
الاعضاء الدائمون _USA_ RUSSIE_ FRANCE_ANGLETERRE_CHINE
39 - عطيه مصر الاثنين 29 يناير 2018 - 21:09
سافر من اجل اقناع الشركات للاستثمار فى المغرب
والشركات لاتستثمر فى بلد شبابه متجه نحو اوربا ولايريد العمل الجاد
الشباب المغربى همه يتحدث فرنسى ويلبس الجينز ويقص الشعر مثل
المغنين الفرنساوين ولايغار على بنات المغرب ولايذهب للمساجد الا قليل منهم
ويحبون المضاهرات والمراقص واذا قلت للشاب المغربى السلام عليكم يرد عليك بنجور مسيو
لكن الملك بيقنعهم ان الامور بتتحسن لانه يوجد شباب مغربى جاد ويحب
العمل
والشركات لاتستثمر فى بلد شبابه متجه نحو اوربا ولايريد العمل الجاد
الشباب المغربى همه يتحدث فرنسى ويلبس الجينز ويقص الشعر مثل
المغنين الفرنساوين ولايغار على بنات المغرب ولايذهب للمساجد الا قليل منهم
ويحبون المضاهرات والمراقص واذا قلت للشاب المغربى السلام عليكم يرد عليك بنجور مسيو
لكن الملك بيقنعهم ان الامور بتتحسن لانه يوجد شباب مغربى جاد ويحب
العمل
40 - فاتي الاثنين 29 يناير 2018 - 21:13
اكيد كاين شي هدف وراء الزيارة مثل ما وقع بكوبا المهم طريق السلامة
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