الملك محمد السادس يقضي عطلة خاصة خارج البلاد

هسبريس من الرباط

غادر الملك محمد السادس أرض الوطن، على متن رحلة جوية انطلقت من مطار المسيرة في أكادير صوب مطار مومباي في الهند، من أجل قضاء عطلة خاصة.

ووفقا لمصادر خاصة بجريدة هسبريس الإلكترونية فإنه من المتوقع أن يشمل برنامج العطلة الملكية التوجه صوب هونغ كونغ، الإقليم ذاتي الحكم في جمهورية الصين الشعبية، انطلاقا من التراب الهندي.

ويأتي هذا التحرك من الملك محمد السادس بعدما ارتأى عدم التواجد ضمن الدورة 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مكتفيا بإرسال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتمثيل المملكة.