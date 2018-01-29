مركز "كافراد" يناقش الحكامة الإدارية في الرباط

هسبريس ـ حارث بنوالي (صور: منير امحيمدات)

ينظم المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري في الإنماء، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندوة حول موضوع "دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولة"، من 29 إلى 31 يناير الجاري بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة في الرباط.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري وبالوظيفة العمومية، في كلمته الافتتاحية للندوة، إن "المغرب انخرط في سلسلة من الإصلاحات المهيكلة طبقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة الإطار التشريعي الجديد المهيكل لمنظومة الوظيفة العمومية، وتفعيل منهجية تعتمد على الوظيف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتعزيز التكوين المستمر، والرفع من مهنية الموظفين".

واعتبر وزير إصلاح الإدارة رئيس المجلس الإداري لـ"الكافراد"، أن هذه الندوة "ستتيح للمتدخلين دراسة كل الطرق الناجعة في مجال الحكامة الإدارية والرفع من جودة الإدارات"، مبرزا أن "الكافراد" سيقدم من خلال هذه الندوة توصياته للحكومات الإفريقية قصد اعتمادها في برامج العمل المتعلقة بالحكامة الإدارية.

وعرف اليوم الأول من هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، يمثلون مختلف البلدان والمؤسسات الإفريقية، الذين أجمعوا على أهمية ودور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولة.

وقد ترأس افتتاح هذه الندوة كل من محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، وستيفان موني مواندجو، المدير العام للمركز، ورشيد الملياني، مدير المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وستعقد اللجنة التنفيذية لـ"الكافراد"، وهي منظمة إفريقية يلتئم فيها الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يترأس المغرب مجلسها الإداري، اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 31 يناير 2018 بالرباط.