24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2412:4515:3417:5919:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. التطرف التَّعـْريبي\التَّمْـزِيغي (5.00)

  2. المجتمع المغربي والسياسة (5.00)

  3. المستشرق "هوفمان" في قلب معركة استشراقية ألمانية ألمانية (5.00)

  4. "تيدرت لحنّة" مسلسل أمازيغي ينبش في مآسي "تزويج القاصرات" (5.00)

  5. البوزيدي يبدي رضاه عن "قراصنة سلا" في دبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | مركز "كافراد" يناقش الحكامة الإدارية في الرباط

مركز "كافراد" يناقش الحكامة الإدارية في الرباط

مركز "كافراد" يناقش الحكامة الإدارية في الرباط
هسبريس ـ حارث بنوالي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 يناير 2018 - 20:05

ينظم المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري في الإنماء، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندوة حول موضوع "دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولة"، من 29 إلى 31 يناير الجاري بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة في الرباط.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري وبالوظيفة العمومية، في كلمته الافتتاحية للندوة، إن "المغرب انخرط في سلسلة من الإصلاحات المهيكلة طبقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة الإطار التشريعي الجديد المهيكل لمنظومة الوظيفة العمومية، وتفعيل منهجية تعتمد على الوظيف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتعزيز التكوين المستمر، والرفع من مهنية الموظفين".

واعتبر وزير إصلاح الإدارة رئيس المجلس الإداري لـ"الكافراد"، أن هذه الندوة "ستتيح للمتدخلين دراسة كل الطرق الناجعة في مجال الحكامة الإدارية والرفع من جودة الإدارات"، مبرزا أن "الكافراد" سيقدم من خلال هذه الندوة توصياته للحكومات الإفريقية قصد اعتمادها في برامج العمل المتعلقة بالحكامة الإدارية.

وعرف اليوم الأول من هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، يمثلون مختلف البلدان والمؤسسات الإفريقية، الذين أجمعوا على أهمية ودور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولة.

وقد ترأس افتتاح هذه الندوة كل من محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، وستيفان موني مواندجو، المدير العام للمركز، ورشيد الملياني، مدير المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وستعقد اللجنة التنفيذية لـ"الكافراد"، وهي منظمة إفريقية يلتئم فيها الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يترأس المغرب مجلسها الإداري، اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 31 يناير 2018 بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - wood الاثنين 29 يناير 2018 - 20:35
كثرة الاجتماعات و اللقاءات دون فائدة تذكر ، بل على العكس تزداد الادارة المغربية تدهورا و تشددا و بلادة و فسادا . فالمغرب اخلف موعده مع التاريخ لاجراء اصلاحات حقيقية للخروج من الدولة المخزنية الفاسدة الى دولة عصرية تسيرها قوانين واضحة و ملزمة . فالادارة المغربية هي الوريث الشرعي لسلطة الحماية لكنها ازدادت تعقيدا و بيروقراطية . فالادارة في عهد الاستعمار كانت تخدم المستعمر و المعمرين اما حاليا فهي في خدمة اذنابه الذي اوكلهم حماية مصالحه . اما ما يسمى بالحكامة فمجرد وهم ما دام تسيير الشأن المحلي مقتصر عل مجموعة من مرتزقة المخزن من تجار الانتخابات و الوشاة و منتسبي الدكاكين السياسية ، و ما دام هذا التسيير هو الطريق الوحيد للاغتناء السريع . فالمخزن هو العدو الاول للمقاولة و المبادرة الحرة و هو الذي يحتكر الاقتصاد و يوزع المنافع و الغنائم حسب الولاءات !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - غير مدمج بالسلم 10 الاثنين 29 يناير 2018 - 21:12
السيد الوزيرعاد قلتم الوظيفة المغربية تعاني الحمى اي الوجع والمرض وكثيرا ما شخصتم الادارة بهذه الاوصاف القادحة هل هذا هو ما تريدون وضعه رهن اشارة الشركاء الافارقة علما ان الادارة تزخر بالكفاءات والمؤهلات التي ما فتئتم تتجاهلون مطالبها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.