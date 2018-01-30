24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2312:4615:3518:0019:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رصيف الصحافة: قضاء هولندا يعيد فتح ملف شعو المطلوب في الرباط (5.00)

  2. تراكم الثلوج يهدد بانهيار المنازل الطينية في تونفيت بإقليم ميدلت (5.00)

  3. الثلوج تكسو ورزازات (5.00)

  4. المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي (5.00)

  5. السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المملكة وسط بلدان تقبل مساعدات أمريكية بالملايير لمحاربة الإرهاب

المملكة وسط بلدان تقبل مساعدات أمريكية بالملايير لمحاربة الإرهاب

المملكة وسط بلدان تقبل مساعدات أمريكية بالملايير لمحاربة الإرهاب
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:00

خصّص مكتب المساعدة الأمنية التابع للحكومة الأمريكية ما يقارب ستة ملايير دولار كتمويل سنوي، في إطار المساعدة للدول المنخرطة ضمن الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب؛ وهو الذي يعد المغرب عضوا فاعلا به.

وحسب ما أعلن المكتب فإن هذا التمويل، الذي سيصرف خلال العام الجاري، سيسهم في بناء قدرات الشركاء على مدى الطويل وتوفير القدرات اللازمة في ساحة المعركة.

وقال المكتب إنه على مدار 2017 حقّق التحالف العالمي ضد "داعش" خطوات مهمة في كل من العراق وسوريا، مضيفا: "تحقيق هذه النجاحات تم بفضل الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي قدمه 74 عضوا في الائتلاف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأوضح المصدر نفسه أنه، خلال السنة المالية 2017، جرى تخصيص أكثر من 800 مليون دولار للمساعدة الأمنية، سواء القصيرة أو الطويلة الأجل لشركاء التحالف العالمي؛ فيما تم تخصيص ما يزيد عن 104 ملايين دولار من التمويل العادي والتكميلي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة مؤخرا في العراق وسوريا.

ومنذ السنة المالية 2014، اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تخصيص أكثر من 167 مليون دولار لبرامج تدمير الأسلحة التقليدية في العراق وسوريا.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون منح دعما ماليا جديدا للمغرب في إطار المساعدات الأمنية التي تخصصها له إدارة ترامب، بلغت قيمته 18 مليون دولار.

ويخصص هذا الدعم لتعزيز قدرات القوات الأمنية في المغرب، من قبيل تجهيزات تخص الشاحنات العسكرية والمسدسات والبنادق وإشراف القوات الأمريكية على تدريب العناصر المغربية للتعامل مع التهديدات الإرهابية الناشئة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت سابقا أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ "جو جو"، في صفقة مع شركة "ريثيون" الأمريكية؛ وهي الصواريخ المتقدمة التي تركب على مقاتلات "إف 16".

وأورد البنتاغون أنه سيتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة في مصانع الشركة في ولاية أريزونا، وستقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار والمعدات التيليمترية لهذه الصواريخ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - mbark الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:07
فين هو هاذ الملايير الدولارات؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - مهندس برمجيات الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:14
من لم يصنع سلاحه بيده، لن ينفعه سلاح مصنوع من طرف آخر وقت الشدة. ضغطة زر تكفي ليصبح ضدك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
3 - عابر سبيل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:15
لمحاربة الإسلام. هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - عبد الحق الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:17
يسرقون أموالنا في الخفاء ويتصدقون علينا بالفتات في العلن وياليث هاذه الصدقة تذهب إلى منفعة الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
5 - مسلم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:18
هل حقيقة تنضرون لي المساعدة الأمريكية أنها بلد يحارب الإرهاب ويعمل ليعم السلام العالم هل نسيتم عملية سايكس بيكو ومخطط برنارد لويس والتاريخ يشهد عن حملة الصليبين للمسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
6 - رشدي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:23
كانطلبوا الصدقة و المساعدات من ميريكان و كانتنافسوا معهم على تنظيم المونديال.. !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
7 - متسائل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:26
من يمول هذه المساعدات؟ و كيف يتم صرف و فيما تصرف مثل هذه المساعادات الاي تخصص من اجل "القضاء على الإرهاب"؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:30
بعد ان تم الانتهاء من القضاء على داعش في العراق و سوريا ستتجه الانظار الى منطقة اخرى في شمال افريقيا حيث هناك قام الارهاب بتاثيث اعشاشه في احد البلدان المجاورة لبلدنا و الخطورة في ذالك انهم مسلحين بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة التي لا تمتلكها حتى بعض الجيوش النظامية في الدول المستقلة ذات السيادة من دبابات و صواريخ ارض ارض و ارض جو و كل هذه الاسلحة التي تقدر بالملايير من الدولارات كل العالم يعرف الدولة التي سلمتها لها و سوف لا اذكرها بالاسم حتى لا اثير غضب بعض الاخوة المهم انها جارة تحدنا شرقا لقد قلت في احدى تعاليقي ان اكبر تجمع للارهابيين في العالم في الوقت الحالي يوجد في الصحراء الجزائرية تحت حماية نظامها بمخابراته و قيادات جيشه فخلال الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب قالت احدى المسؤولات عن حملته الانتخابة ان ادارة ترامب تعتبر البوليساريو منظمة ارهابية و هذه حقيقة لا جدال فيها و الحرب القادمة ستكون ضد المليشيات الارهابية اين ما كانت و بما ان بوليساريو النظام الجزائري تعتبر اكبر المليشيات الارهابية في العالم فانها ستكون احد الاهداف القادمة في الحرب العالمية على الارهاب لتدميرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
9 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:32
انها قمة البلادة ائتلاف دولي من اجل محاربة الاٍرهاب باختصار الأصح من اجل صناعة الاٍرهاب..؟! وحسب هيلاري كلنتون في كتابها " خيارات صعبة ".. فان الادارة الاميركية قامت بتأسيس ما يسمى بتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» المعروف بـ"داعش" ، لتقسيم منطقة الشرق الاوسط ...
ليتضح ان مايقوم به الائتلاف انما هو مخطط لاهداف
عولمة /أمركة العالم من خلال استراتيجية قانون القوة على الأبرياء فقط سواء كانوا جماعات او دولا خاصة العربية الاسلامية او افرادا ...ولهذا باختصار تم تطبيق قاعدة بوش الماسونية ضد الاختلاف :فمن ليس معنا فهو ضدنا ..ليكون التطبيق بالمغرب الحليف الاساسي
؟؟!هو مخزنة الدين الاسلامي...اما ان تكون مع المخزن او انك ضد الدولة ..اذن فأنت انفصالي او ارهابي اوخائن
....وما دعشنة محاكمة معتقلي حراك الريف علينا ببعيد...انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - AICHA DDOUKALIA الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:32
ومن يخلق الإرهاب، غيرالدولة لتخويف الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - أمازيغ مراكشي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:33
شكرا للولايات المتحدة لمساعدتها ماديا و عسكريا و في كل الميادين الدي تقدمه للشعب المغربي من أجل تنمية المغرب و محاربة المتطرفين الإسلامين الإرهابيين...و على ستقبالك آلاف المغاربة في قرعة أمريكا الهاربين من الفقر و البطالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
12 - ahmed الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:34
هناك ارهاب البطالة الذي ينخر الشباب يساهم في تفكير في احترافه تلك الاموال التي تصرف ما يسمى الارهاب قد تشغل الاف الشباب الدي يبقى لقمة صائغة لكل الاجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - اس 400 الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:37
يبدوا ان اثحاب القرار في المغرب و للاسف حين يجهزون مقاتلات اف 16 ( التي غقدنا واحدة منها في اليمن) يتحاهلون السلاح الذي حفيقتا بهدد المغرب و قادر على اسقاط كل طائرتنا و مقاتلاتنا الا و هو اس 400 و للاسف هو على حدودنا الشرقية و تمتلكه الجزائر و وجهته في حدودها الغربية مع المغرب ان في رأيي اظن انه على الاقل يجب صرف تلك الاموال في شراء انظمة مماثلة على الاقل في هته الحالة لن يكونوا الوحدين القادرين على اسقاط طائرتنا لاننا ينكون قد امتلكنا السلاح نفيه رغم اننهم بالتأكيد سيكونون يمتلكن اعداد اكبر نظرا لظروفهم المالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - أحمد العلمي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:38
ليست مساعدات بل هي لعبة تلعبها امريكا من أجل اقتصادها الذي يعتمد على صناعة السلاح وتأجيج الصراعات الإقليمية. .......حذاري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - مغربي من المهجر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:49
يخلقون الارهاب و يدعون أنهم يحاربونه.بل انهم يريدون تفتيت وخلق الفتنة في الدول العربية بمساعدة من يساندهم . بالله عليكم هل تنتظرون من الصهاينة الخير .من خلق القاعدة ؟ السيدة كلينتون بعظم لسانها تعترف بان هم من خلقوا القاعدة .ومن خلق داعش ؟ هم من خلقوا داعش وهم وجل المخابرات التي تعمل بحانبهم من كانوا يرسلون المقاتلين الى العراق وسوريا من الدول العربية والاوروبية عبر تركيا . هم على علم بكل شيء لانهم من يصنعون المقاتلين بطرقهم الخاصة . الكلام كثير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - كولونيا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:49
18 مليون دولار هههه رقم ضعيف جدا لتقريب الصوره يقوم شخص بتقديم لك خدمه لمدة سنه وتقوم بإعطائه مساعده ب180 درهم ونحن نتكلم عن علاقة مصالح فقط .الأسلحة التي يحصل عليها المغرب تدفعها دول الخليج او يقوم بالاقتراض اما امريكا فلاتقدم شيئ للمغرب لان 18 مليون دولار كمساعده او بسبب الخدمات التي يقدمها المغرب لا تغني بشيى حت ان هاد المبلغ لن يفيد القوات المسلحه المغربيه.بتعرابت المغرب يقدم خدماته فابور الى اداكانت هناك اموال تقدم الى مسوولين المغاربه ولايتم دكرها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - citoyen maghribi الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:52
Reconnaître Jérusalem capitale d’Israël est une façon d'encourager le terrorisme .Des pays comme la Russie qui avait envahi l’Afghanistan en 1979 a été à l'origine de l'apparition dd'Akida,et l'envahissement de l'Irak par L'USA à l'origine de Daâch
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - حاظي تبرگيگ الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:54
مزيان يصيفطو لينا الطيارات ودبابات ناكلوهم طراف طراف راه عندنا فقر الدم ونقص في الحديد لانيمي العدس ما دار لينا والو العدس حتى هوا ولات فيه لانيمي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
19 - Mourad ch الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:55
المغرب أصبح يلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب في الساحة العربية والأوروبية والدولية وحصوله على دعم شيء عادي ومثله مثل باقي الدول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
20 - الصحراء المغربية الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:56
نريد من الولايات المتحدة الامريكية العظمى ومن رئيسها ترامب الشجاع والواقعي ان يوقف مشاريع ومسرحية أعداء المغرب (الدولة العريقة الأولى في العالم التي اعترفت بالولايات المتحدة الامريكية)، وذلك ب:
1- الاعتراف بمغربية الصحراء؛
2- ادراج جبهة البوليزاريو في قائمة الجماعات الإرهابية.
الصحراء المغربية المسترجعة كانت مغربية وستبقى مغربية. لان القضية ليست قضية حدود بل هي قضية وجود للشعب المغربي العظيم والموحد تحت شعار: الله – الوطن – الملك.
المغرب العريق والخير والإنساني والحكيم في خدمة البشرية الخيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
21 - مواطن من المهجر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:58
يجب أولا أن تفسر لنا أمريكا ما هو مفهومها من الإرهاب

مصالح أمريكا ليست مصالح المسلمين

ومصالح المسلمين ليست مصالح أمريكا

ولهاذا حذاري حذاري من المساعدات الأمريكية

أمريكا هي العسل المسموم

كل مشاكل العالم وإلا ايدي امريكا فيها

أمريكا = رأس الأفعى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - sup الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:01
الى الاخ صاحب التعليق رقم 13 بعنوان اس 400. يا اخي من اين اتيت بهذه المعلومة؟ هذا السلاح فقط بيع للصين وتركيا لم تستلمه بعد وانت ببراعتك الفائقة الامتناهية نقلته للجيران؟ كيف فعلت ذالك بالله عليك؟ وهلا تفضلت بنقله ايضا الى المغرب مشكورا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - هماندوزي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:10
لا علاقة بالمساعدات الأمريكية للمغرب من أجل محاربة الإرهاب بل من أجل التبعية لها وحشر المغرب في تنفيذ المشاريع الأمريكية محليا جهويا إقليميا ودوليا .هذه المساعدات هي بمثابة أجرة للمغرب مقابل خدمته للمصالح الأمريكية ولا علاقة للإرهاب في ذلك لأن اصلا الإرهاب صناعة أمريكية بامتياز فهو مشروع من مشاريعها الكبرى للسيطرة على مزيد من المناطق في العالم والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان باسم الإرهاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - snake الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:10
الى صاحب تعليق s400, هذه المنظومة لا يوجد في افريقيا ولا حتى عند العرب باستتناء الاراضي ااسورية التي وضع فيها الروس هذه المنظومة،وهي غير مفعلة الى الأن،حيت صالت وجالت الطائرات الاسرائيلية بكل حىية فوق الاجواء السورية،الجارة تملك s300, قديمة وكل المقاتلات والرادارات المغربية تستطيع تدميرها عن بعد اذا حددت موقعها بالاقمار والطائرات الاستخباراتية،اذن لا تصدق ما يقوله جيرانك المغلوبين على امرهم،تركيا لوحدها عقدت صفقة شراء هذه المنظومة ولازالت لم تتسلم الى اربعة منصات،المغرب قدم طلب شرائها وفي القريب العاجل ستسمع خبرها فالجرائد والقنوات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - abdou الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:11
اين هو الإرهاب ومن صنعه ليحاربه لاجل تسويق سلاحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.