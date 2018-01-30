المملكة وسط بلدان تقبل مساعدات أمريكية بالملايير لمحاربة الإرهاب

هسبريس - أمال كنين

خصّص مكتب المساعدة الأمنية التابع للحكومة الأمريكية ما يقارب ستة ملايير دولار كتمويل سنوي، في إطار المساعدة للدول المنخرطة ضمن الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب؛ وهو الذي يعد المغرب عضوا فاعلا به.

وحسب ما أعلن المكتب فإن هذا التمويل، الذي سيصرف خلال العام الجاري، سيسهم في بناء قدرات الشركاء على مدى الطويل وتوفير القدرات اللازمة في ساحة المعركة.

وقال المكتب إنه على مدار 2017 حقّق التحالف العالمي ضد "داعش" خطوات مهمة في كل من العراق وسوريا، مضيفا: "تحقيق هذه النجاحات تم بفضل الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي قدمه 74 عضوا في الائتلاف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأوضح المصدر نفسه أنه، خلال السنة المالية 2017، جرى تخصيص أكثر من 800 مليون دولار للمساعدة الأمنية، سواء القصيرة أو الطويلة الأجل لشركاء التحالف العالمي؛ فيما تم تخصيص ما يزيد عن 104 ملايين دولار من التمويل العادي والتكميلي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة مؤخرا في العراق وسوريا.

ومنذ السنة المالية 2014، اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تخصيص أكثر من 167 مليون دولار لبرامج تدمير الأسلحة التقليدية في العراق وسوريا.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون منح دعما ماليا جديدا للمغرب في إطار المساعدات الأمنية التي تخصصها له إدارة ترامب، بلغت قيمته 18 مليون دولار.

ويخصص هذا الدعم لتعزيز قدرات القوات الأمنية في المغرب، من قبيل تجهيزات تخص الشاحنات العسكرية والمسدسات والبنادق وإشراف القوات الأمريكية على تدريب العناصر المغربية للتعامل مع التهديدات الإرهابية الناشئة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت سابقا أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ "جو جو"، في صفقة مع شركة "ريثيون" الأمريكية؛ وهي الصواريخ المتقدمة التي تركب على مقاتلات "إف 16".

وأورد البنتاغون أنه سيتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة في مصانع الشركة في ولاية أريزونا، وستقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار والمعدات التيليمترية لهذه الصواريخ.