24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية (5.00)

  2. مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب* (5.00)

  3. "Miss Map" الأيقونة الأمريكية العجيبة (5.00)

  4. الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)

  5. أوبل تصدر سياراتها إلى المغرب بحثاً عن الانتعاش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | إشادة سودانية بتجربة النيابة العامة للمملكة المغربية

إشادة سودانية بتجربة النيابة العامة للمملكة المغربية

إشادة سودانية بتجربة النيابة العامة للمملكة المغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 01 فبراير 2018 - 02:10

اعتبر عمر أحمد محمد، النائب العام لجمهورية السودان، أن النيابة العامة بالمملكة المغربية تسير بخطوات حثيثة، بالرغم من قصر مدة استقلاليتها عن وزارة العدل في أكتوبر الماضي.

عمر أحمد محمد، في تصريح صحافي أدلى به على هامش زيارته للمغرب وتوقيعه اتفاقية تفاهم مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أشاد بجهاز النيابة بالمغرب، مؤكدا أن المشرفين عليها يدركون معنى استقلالية هذا الجهاز عن الوزارة.

وأكد النائب العام بجمهورية السودان أنه يتوقع أن تعرف تجربة النيابة العامة بالمغرب نجاحا كبيرا بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها القائمون عليها.

وأوضح المسؤول القضائي الكبير في السودان أن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل تؤدي إلى تحقق الحياد وعدم التبعية للجهاز التنفيذي، ويؤدي كل هذا إلى تعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز.

إلى ذلك، أبرم كل من محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعمر أحمد محمد، النائب العام بجمهورية السودان، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجال النيابة العامة بين البلدين.

ويروم هذا الاتفاق تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجال النيابة العامة في البلدين، على أن يشمل التعاون في مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة الجنائية، بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتوفير احتياجاتهم التدريبية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات.

مذكرة التفاهم الموقعة بين المسؤولين الكبيرين من شأنها، حسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعزز قدرات أعضاء النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة وكافة الاتفاقيات ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها في الدولتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد بلحسن الخميس 01 فبراير 2018 - 06:37
كنت أنتظر تلك الإشادة سودانية بتجربة النيابة العامة للمملكة المغربية نظرا لجودة التوصيات التي انبتقت بالندولتين العلميتين نظمتا في 2011 و 2017 بمقر المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت (لبنان).
كفاءات مغربية شاركت في أشغال الندوتين بالخبرة الوطنية المكتسبة طيلة 60 سنة تقريبا (أول قانون المسطرة الجنائية لفترة ما بعد الاستقلال صدر في 1959 و حدد مدة تقادم الجرائم في 30 سنة) أهم محطاتها توجد بالخطابات الملكية السامية لثلاث ملوك علويون يعتبرون "العدل اساس الملك".
مع كامل الأسف بعض العقليات المتحجرة عطلت الإصلاحات و لكن الحمد لله على استقلالية النيابة العامة في يوم السبت 07 أكتوبر 2017.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.