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كُتّاب وآراء
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دولة الإمارات تعيّن الكعبي سفيرا جديدا في المغرب
الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:10
أعلن في أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن تعيين علي سالم الكعبي سفيرا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الكعبي أدى، اليوم إلى جانب خمسة سفراء جدد تم تعيينهم في دول البحرين ونيجيريا وفيتنام وبنغلادش ورواندا، اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - كندي مغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:39
مرحبا بالسي الركبي سفيرا لجلالته لدى فخامة الامارات العربية المتحدة
تعليق غير لائق
-36
2 - سراب الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:58
هؤلاء السفراء يمثلون نظاما قمعيا استبداديا فلقد قضوا على ثورة ٢٥ يناير في مصر وأطاحوا بنظام انتخبه
الشعب وجاؤوا برجل ديكتاوري عسكري حتى تبقى مصر
مزرعة لهم.
الشعب وجاؤوا برجل ديكتاوري عسكري حتى تبقى مصر
مزرعة لهم.
3 - مرحبا الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:37
مرحبا بالسيد الكعبي في بلده الثاني.وبالتوفيق في مهامه لصالح البلدين الشقيقين.وأرجو من المعلقين الكرام أن يحترموا هدا اﻹسم الدي أفرح المﻻيين المغاربة في ملعب محمد الخامس وكان سببا في تأهل اﻷسود إلى المبارة النهاءية.
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