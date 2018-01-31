دولة الإمارات تعيّن الكعبي سفيرا جديدا في المغرب

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن في أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن تعيين علي سالم الكعبي سفيرا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الكعبي أدى، اليوم إلى جانب خمسة سفراء جدد تم تعيينهم في دول البحرين ونيجيريا وفيتنام وبنغلادش ورواندا، اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.