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أخرباش: إصلاح الحقل الديني يحارب الفكر التكفيري

أخرباش: إصلاح الحقل الديني يحارب الفكر التكفيري
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 فبراير 2018 - 09:14

قالت لطيفة أخرباش، سفيرة المغرب في تونس، إن إصلاح الحقل الديني في المغرب كانت له مساهمة معتبرة في محاربة الفكر التكفيري.

وأبرزت خلال أشغال ندوة حول "التعايش بين الأديان دعم للسياحة ومقاومة للإرهاب"، احتضنتها مدينة طبرقة، أوجه إصلاح مناهج تكوين الأئمة في المملكة، وتضمينها تعليم اللغات الأجنبية ودراسة الأديان المقارنة، مؤكدة أن إشراك المرأة في المجالس العلمية وتكوين عدد مهم من المرشدات ساهم، أيضا، في تأهيل المجتمع المغربي لإشاعة قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والفكر التكفيري.

وأكدت السفيرة المغربية أن "الرهان الآن في كل المجتمعات العربية والإسلامية هو الانتقال من مرحلة المرافعة إلى مرحلة التملك المجتمعي لقيم حوار الأديان وتراكم الثقافات"، مشددة على أن هذا "الانتقال هو القمين بأن يضمن مساهمة الكل في إشاعة هاته القيم وإنعاش فكرة أن الدين لله والوطن للجميع". ودعت إلى دعم تبادل التجارب والممارسات الحميدة بين الدول العربية والإسلامية في مجال ترسيخ ثقافة السلام ونشر قيم التسامح واحترام الغير.

وأعلنت الدبلوماسية المغربية، من جهة أخرى، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الدينية التونسية ستوقعان، قريبا، برنامجا تنفيذيا برسم سنوات 2018-2021 لاتفاقية التعاون التي تربطهما منذ سنة 2014. وذكرت أن من أهم محاور هذا البرنامج تبادل التجارب في مجال تأهيل أئمة المساجد، وتوأمة المعهد الأعلى للشريعة في تونس ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة و المرشدين والمرشدات، وتبادل الإصدارات والبحوث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريم الخميس 01 فبراير 2018 - 09:37
كلام معقول لكن السفيرة أخرباش -والتي أعلم مستواها العلمي الجيد وتجربتها في العمل الإداري والديبلوماسي - أطلب منها جوابا لم تدل به لحد الآن والمتعلق بدور سفارة المغرب بتونس بالقيام بالطرد التعسفي والمهين لأحد أمراء المغرب الأمير مولاي هشام؟ لماذا صمتت أخرباش ولم تتدخل لوقف هذا الإجراء الذي ولا شك أخرباش وسفارتها لهما دور في ما حصل...تحياتي لعزيزتنا "هسبريس" التي تفتح لنا ذراعيها لإبداء آرائنا..:كريم
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2 - متأمل الخميس 01 فبراير 2018 - 09:38
مقولة أخرباش أن الدين لله والوطن للجميع هذه عقيدة العلمانيين والملاحدة وهذا القول من أبطل الباطل وذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق فهو أدرى بما فيه مصالحهم في معاشهم ومعادهم قال الله تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك.14. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الإسلام دين شامل وحاكم على جميع شؤون حياته صغيرها وكبيرها ولا يجتمع في قلب عبد إيمان بالله واعتقاد فصل الدين عن شؤون الحياة قال الله سبحانه: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ).النساء:65. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى معلقاً على هذه الآية: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. انتهى.
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3 - أمير بلا إمارة الخميس 01 فبراير 2018 - 09:55
نحن في أمس الحاجة للاصلاح الديني.
الا حيدنا آيات الذبح والقتل والترهيب من القرآن سيتقلص سمكه الى السدس أو أقل.
كذل يجب غربلة الأحاديث والثرثرات من السنة والسيرة النبوية لأن 70% منها أو أكثر تعد جرائم في حق الإنسانية.
بهذا يمكن انقاذ الأجيال القادمة أما أجيال اليوم فهي مغيبة ومخدرة بمخدر الدين الوهابي والسلفي والداعشي الذي اكتسحنا منذ السبعينات وأوهمنا أننا على الدين الخطأ وأن دينهم هو الطريق الى جنة الحور العين وأنهار الخمور.
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