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الشكايات الكيدية تزعج رؤساء الجماعات بالمغرب

الشكايات الكيدية تزعج رؤساء الجماعات بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 16 فبراير 2018 - 09:10

عبّر عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب عن قلقهم وانزعاجهم من الشكايات المجهولة الموجهة ضد بعضهم، وقالوا إنها تهدف إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية.

وقالت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إن عدداً من أعضائها يعيشون وضعية مقلقة، وعبّرت عن "انشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية".

واعتبرت الجمعية التي يترأسها محمد بودرا أن هذا الأمر يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، الذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية.

وأكد رؤساء الجماعات، خلال اجتماع لهم، على "ضرورة احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وشددوا على أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات".

وقد قررت الجمعية عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين، من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية، من أجل تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية.

وقال محمد مبديع، النائب الأول للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في تصريح لهسبريس، إن حوالي 30 من رؤساء مجالس الجماعات يخضعون حالياً للتحقيقات من طرف القضاة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بشكايات كيدية مجهولة تمس بسمعتهم.

وأضاف مبديع أن "مهمة رئيس الجماعة سياسية وإدارية في الوقت نفسه ولديها خصوصية، خلافاً للمهن والمناصب الأخرى، وتطبيق المتابعة القضائية بناءً على شكاية كيدية مجهولة تؤدي إلى المتابعة من طرف النيابة العامة يتيح للبعض تصفية الحسابات السياسية".

وأشار مبديع إلى أن رؤساء الجماعات الترابية ليسوا ضد القانون، لكنه اعتبر أن "التحقيق مع رؤساء جماعات بناءً على وشايات مجهولة يمس بسمعة رئيس الجماعة، وبالتالي الانتقاص من القيمة السياسية، وهو ما يعرضه للتهمة من الجميع حتى قبل التحقيق".

وترغب الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في الخضوع في مثل هذه الحالات لمؤسسات متخصصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات المراقبة المالية ومفتشيات وزارة المالية والاقتصاد. وقال مبديع في هذا الصدد إن الغاية هي "حماية مؤسسة رئيس الجماعة التي تلعب دوراً في التنمية والتأطير الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المعقول الجمعة 16 فبراير 2018 - 09:42
لأن أغلبية رؤساء الجماعات يسرقون الأموال وبالقانون.
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37
2 - مغربي غيور الجمعة 16 فبراير 2018 - 10:54
هههه هذه نكتة جميلة هل تضحكون على عقول المغاربة من ناحيتي أنا يجب أن تكون المراقبة على جميع رؤساء الجماعات المحلية مراقبة صارمة ومتنوعة بجميع الأشكال لماذا لأن .شخصيا أرى في العديد من رؤساء الجامعات يحسب نفسه كأنه ورث المجلس الجماعي عن أبيه وجده يفعل في المجلس ما يشاء خاصة في الموارد المالية والوجيستكية والبشرية كأنه هو فرعون داخل مجلسه
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28
3 - سلام الصويري الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:13
الاستهزاء من ذكاء المواطنين واعتبارهم اغبياء !!!صحيح روساء الجماعات كلهم ملائكة !!
والجميع يرى في الواقع انه ما يقترف من التدمير والنهب والتهام الميزانيات وسياسة التفقير وتجاوزات تعد جراءم تاريخية في حق البلد لان قانون العقاب غير موجود نظرا لتواطء سلطة التحكم في إطار الريع لكسب الولاء .
والكل يعرف انه في غياب دولة الحق والقانون اسهل طريقة للاغتناء السريع هي ترأس الجماعة المحلية او الجهوية او الإقليمية او حتى العضوية في مكاتبها .
هذا يسمى الطنز والضحك على الذقون وارتداء لباس الأتقياء من طرف الذءاب المفترسة والواقع يؤكد ذلك .
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14
4 - ben الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:07
رؤساء الجماعات نظيفواليد، ومن يدعو إلى مراقبتهم هو مكيد أو حاسد،أين القضاء من هذا.؟ليعاقب الكائدين......ويرد الاعتبار لمنتخبينا الشرفاء،،،،،،،،،،،،؟
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-13
5 - MAROCAINE الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:12
وماذا عن المواطنين اللذين ضلمو من طرف بعض رؤساء المصالح ولكن الرئيس يدافع عليهم
صدق من قال بان رجل الدولة يفكر في الاجيال القادمة اما رجال السياسة فيفكرون في الانتخابات القادمة
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3
6 - ليس هناك دخان بلا نار !! الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:20
المتعارف عليه أنه حينما تذكر رئيس جماعة أول شيء يتبادر إلى ذهنك هو الإغتناء السريع بعدة طرق قانونية وغير قانونية.. على حساب المواطن البسيط أو الغير البسيط الذي يرغب في إختصار الطريق.. كمثال فقط: باغي تبني بالقانون غادي يبقاو يديوك و جيبوك حتى تندم و إلى خاصك غير وقة وحدة يديرو ليك العصا فالرويدة.. و بالقانون.. أما إلى عندك الغرض تبني غير وجد راسك و كلشي غا يجيك حتى لتحت الضالا.. و غيرها من الأمثلة كالصفقات و.و.و و بلا ما يجي شي منافق يقول لا لا لا هادشي مابقاش.. و بلابلابلا.. هادشي كاين حاليا ف 2018..
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10
7 - wood الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:30
معروف ان تسيير الشأن المحلي هو تقريبا المجال الوحيد للاغتناء و لا يوجد مجال اخر بل حتى مجال الاعمال و المقاولة يستحيل ان ينجح اذا لم يكن له غطاء و حماية و رعاية من السلطة و اصحاب النفود . فكما سبق ان اشار اليه المعلقين السابقين فإن رؤساء الجماعات يسيرونها كإقطاعية تابعة لهم يوزعون الامتيازات على اذنابهم و ينتقمون من معارضيهم . فيكفي متابعة حدة الحملات الانتخابية و حجم الاموال التي تصرف فيها للتأكد من حجم المنافع التي يدرها تسيير الشأن المحلي ، و الغريب ان السرقة و الاختلاسات و نفخ الفواتير و الرشوة و الرخص و الصفقات المشبوهة و احيانا وهمية تتم برعاية وزارة الداخلية الوصية على هذا القطاع !!!
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3
8 - moi meme الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:35
بما ان المواطن هو من اعطى ورقته الانتخابية على رئيس الجماعة فله الحق في تتبع الاوراش المنجزة. وهل هي جيدة ام لا . وله الحق ايضا بوضع شكاية على اية خروقات وما اكثرها. فكل جماعة في المغرب تعاني من انعدام البنية التحتية للدواوير من طرق وربط كهربائي ومائي .فهذه الخير تعاني من تأخر التنمية ونحن نعيش في القرن 21 .اظن ان تنمية العالم القروي تعد من الركائز لبناء مغرب قوي فلاخيا باعتباره المصدر الرئيسي لساكنة القرى خاصة والمغرب عامة . كفى من الشكوى والنواح . فكل شيء اصبح مألوف عند المغاربة وواضح سواء الخروقات او الاشغال كانت جيدة ام مغشوشة ....
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1
9 - المجيب الجمعة 16 فبراير 2018 - 13:48
التنديد بالشكايات الكيدية لابد ان يواكبه التنديد بالفساد الريعي للمجالس الجماعية التي خنقت روائحها المتعفنة الانوف والانفاس. والمطالبة بوضع اليات مختصة و فعالة لمحاربة الشكايات الكيدية لن تكون ذات مصداقية الا اذا صاحبتها المطالبة بوضع آليات مختصة وفعالة لمحاربة الفساد الريعي. ومهما اختلف المختلفون فالكيد والفساد معا يحتاجان لمقاربة جنائية صارمة زاجرة وليس لمقاربة سياسية متفهمة متغاضية. فكم هي المليارات من المال العام التي نهبت وضاعت وطواها النسيان باعلان المسؤولية السياسية فقط دون الحسم في المسؤولية الجنائية الكفيلة باستردادها بالاكراه البدني حتى افلاس الجاني إن اقتضت الضرورة ذلك.
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