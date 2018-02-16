الشكايات الكيدية تزعج رؤساء الجماعات بالمغرب

هسبريس - يوسف لخضر

عبّر عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب عن قلقهم وانزعاجهم من الشكايات المجهولة الموجهة ضد بعضهم، وقالوا إنها تهدف إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية.

وقالت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إن عدداً من أعضائها يعيشون وضعية مقلقة، وعبّرت عن "انشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية".

واعتبرت الجمعية التي يترأسها محمد بودرا أن هذا الأمر يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، الذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية.

وأكد رؤساء الجماعات، خلال اجتماع لهم، على "ضرورة احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وشددوا على أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات".

وقد قررت الجمعية عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين، من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية، من أجل تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية.

وقال محمد مبديع، النائب الأول للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في تصريح لهسبريس، إن حوالي 30 من رؤساء مجالس الجماعات يخضعون حالياً للتحقيقات من طرف القضاة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بشكايات كيدية مجهولة تمس بسمعتهم.

وأضاف مبديع أن "مهمة رئيس الجماعة سياسية وإدارية في الوقت نفسه ولديها خصوصية، خلافاً للمهن والمناصب الأخرى، وتطبيق المتابعة القضائية بناءً على شكاية كيدية مجهولة تؤدي إلى المتابعة من طرف النيابة العامة يتيح للبعض تصفية الحسابات السياسية".

وأشار مبديع إلى أن رؤساء الجماعات الترابية ليسوا ضد القانون، لكنه اعتبر أن "التحقيق مع رؤساء جماعات بناءً على وشايات مجهولة يمس بسمعة رئيس الجماعة، وبالتالي الانتقاص من القيمة السياسية، وهو ما يعرضه للتهمة من الجميع حتى قبل التحقيق".

وترغب الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في الخضوع في مثل هذه الحالات لمؤسسات متخصصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات المراقبة المالية ومفتشيات وزارة المالية والاقتصاد. وقال مبديع في هذا الصدد إن الغاية هي "حماية مؤسسة رئيس الجماعة التي تلعب دوراً في التنمية والتأطير الاجتماعي".