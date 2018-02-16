24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:07
|12:46
|15:48
|18:17
|19:32
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها
- هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟
- "المهندس الصغير" تقرب تلاميذ من معالجة المياه
- فريق مغربي لتسلق الجبال يبلغ أعلى قمة بإفريقيا في خمسة أيام
- عمال وموظفون يشلون مصالح جماعة الدار البيضاء
هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟ (5.00)
- بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد - (139)
- بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني - (103)
- خلافات الروخ ومشفى بيضاوي تمزق"الصفحة الأولى" قبل رمضان - (54)
- إسرائيل ترفض "مصادرة حرية" صحافيين مغاربة في زيارة تل أبيب - (51)
- قراء هسبريس يرفضون قرار تعويم الدرهم .. وخبير: الثقة منعدمة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فارس ينشد قوة "شراكة العدالة" المغربية السنغالية
استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، حارس الأختام وزير العدل السنغالي إسماعيلا ماديور فال، بمقر المحكمة نفسها.
وحسب بلاغ لمحكمة النقض فقد استعرض فارس، خلال هذا اللقاء، الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة، التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أن "دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون".
وأبرز في هذا الإطار المراحل التي قطعتها المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات المغربية السنغالية في مجال العدالة إلى مستوى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين.
من جهته، عبر وزير العدل السنغالي عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات؛ خاصة في مجال العدل والقضاء.
وأكد المسؤول السنغالي وجود إرادة حقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اشتغلت بالسنغال طيلة 4 سنوات و لاحظت أن المهندس السنغالي العامل بالأوراش الكبرى (قطاع الأشغال العمومية) حذر و يقظ و يخاف عكس قرينه المغربي متهور و ساذج و لا يخاف.
أنا متيقن بأن الشراكة السنغالية المغربية في قطاع العدل سيكون مثمر جدا خصوصا في تقنيات الوقاية من الاختلالات و الجرائم المالية في الصفقات العمومية. أتمنى تقارب كبير و تبادل الخبرات بين قضاة البلدين الشقيقين. كما أتمنى أن تسلم تراخيص لمحامين سنغاليين لفتح مكاتب بالمغرب و الترافع في ملفات الجرائم المالية و تقديم الدعم لفاضحي الفساد المالي.