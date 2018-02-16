فارس ينشد قوة "شراكة العدالة" المغربية السنغالية

هسبريس ـ و.م.ع

استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، حارس الأختام وزير العدل السنغالي إسماعيلا ماديور فال، بمقر المحكمة نفسها.

وحسب بلاغ لمحكمة النقض فقد استعرض فارس، خلال هذا اللقاء، الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة، التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأوضح أن "دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون".

وأبرز في هذا الإطار المراحل التي قطعتها المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات المغربية السنغالية في مجال العدالة إلى مستوى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين.

من جهته، عبر وزير العدل السنغالي عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات؛ خاصة في مجال العدل والقضاء.

وأكد المسؤول السنغالي وجود إرادة حقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.