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الرئيسية | مدارات | بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد

بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد

بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:30

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، أن الاتحاد المغاربي "مطلب شعبي"، وأن "هناك حاجة لمراجعة منظومة العمل فيه من أجل تكييفه مع المستجدات الحاصلة".

جاء ذلك في رسائل بعثها إلى قادة الدول المغاربية الأربع: العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس التونسي القايد السبسي، ومحمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بليبيا، بمناسبة حلول الذكرى الـ29 لتأسيس الاتحاد الموافقة لـ 17 فبراير.

وأكد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا وحرصها على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله، بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المتنامية".

وفي 17 فبراير1989، تأسس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي، وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

وواجه الاتحاد منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية؛ أهمها حسب مراقبين، الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء، بشكل جعله يعيش جمودا.

ووفق الرئيس الجزائري فإن هذه الذكرى "محطة تستدعي التمعن في مسيرة الاتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة" كما جاء في مضمون الرسائل التي نشرتها الإذاعة الرسمية.

وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة في نونبر الماضي إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بأبيدجان، تطرق فيها إلى الوضعية الجامدة للاتحاد المغاربي، والكلفة السياسية التي يؤديها المغرب بسبب هذه الحالة.

وقال العاهل المغربي "لقد كان بمقدور تجمعاتنا الإقليمية التصدى لهذا الوضع، بطريقة أكثر نجاعة وفعالية، وهنا يمكن أن نفكر في الاتحاد المغاربي لو كان موجودا حقا، لكنا أكثر قوة في مواجهة هذا التحدي”.

وأضاف الملك "لكن مع كامل الأسف، الاتحاد المغاربي لا وجود له، وبسبب النزاعات الإقليمية، فإن أفواجا عديدة من المهاجرين، غالبا ما تقع فريسة لشبكات الاتجار بمختلف أصنافها، التي تمتد من ترويج المخدرات إلى التنظيمات الإرهابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - المواطنة الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:43
دون.شك.حضرت.الموت.واراد.بوتفليق.ان.ينضر.في.ملف.الاتحاد.
حتى.يعي.الشهادة.قد.انها.كل.شيء.الى.الاتحاد.
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26
2 - خالد الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:45
نعم أنه مطلب شعبي و حله بين أيديكم ومشكل البوليزاريو يمكن أن يحل بين المغرب و الجزائر
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29
3 - تمغربيت الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:45
المشكل يا فخامة الرئيس أن حضرتكم توريدون أن يكون في المنطقة المغاربية دولة سادسة لم يكن لها وجود تاريخيا وانكم تدعمون تقسيم بلد جار.. يمكن أن فخامتك لست لا تدري ان بدأ تقسيم في المنطقة أين يمكن أن تصل الأمور.. عموما سيدي الرئيس لا داعي للكذب علي شعوب المنطقة انتم من تعرقلون شي اسمه اتحاد المغاربي..
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114
4 - ملاحظ الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:46
واخيرا
لما يحس الانسان بسكرات الموت يعود الى رشده ويعترف بزلاته طتلبا المغفرة منها.
فات الفوت عليك
ولسنا مختاجين لنصائح حرباء
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48
5 - oxygen الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:47
ها هاها وانسيتي عشرانك ما سيفيطي ليهوم الدعوة -بوزبال- راه غادي يبقا فيهوم الحال
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47
6 - الحواس الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:47
هذا ريئس يعز عليا كتير لقد فقد جميع الحواس و مزال العسكر يستعمله في الواجهة رغم أنه لايدري هل هوى رئس دولة أم أجد أم إنسان عادي، هوى فاقد الوعي لله ياخد بيده
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27
7 - مغربي حر الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:48
أفلح إن صدق .على رأي المثل المصري
اسمع كلامك أصدقك اشوف أمورك استعجب
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26
8 - قنيطري ،،، الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:48
كلام السيد بوتفليقة صحيح .. فعلا على الحكام العرب شمال افريقيا ان يغيروا سياساتهم و الابتعاد عن النزاعات و شراء الاسلحة و دفع الاموال للدول من اجل تأييد رأي عن الآخر ..
كفى من تكديس الأموال فالشباب أرهقته البطالة .. و انعدام المستوى الجيد او حتى المتوسط للتعليم او الصحة او العدل ..
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7
9 - Dr Abdelouarit الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:49
علاش بوتفليقة مازال عايش باش كيكتب الرسائل؟
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40
10 - مصلح الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:49
للأسف لعبت بكم فرنسا و إسرائيل حتى لا يجتمع العرب على كلمة و سقطتم في الفخ المنصوب و لا زلتم عالقين في المصيدة كل هذا على أشياء تافهة كان بإمكانكم الخروج من الإستعباد لكن بغبائكم و جشعكم و حبكم للدنيا بعتم أعراضكم و أعراض رعاياكم المسلمين.
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17
11 - الحاج برشعيب الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:50
باااااااز
البارحة بألمانيا وزيره في الخارجية يؤكد على اعتبار الصحراء مستعمرة يجب استقلالها واليوم الرئيس يطالب بمراجعة المنضومة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
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39
12 - الغزواني الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:52
غريب ماقاله بوتفليقة الله يجعلني نتيق . إنها لا محالة حيلة من الحيل التي ألفناها
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23
13 - أحمد الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:52
ما يكون غي خاطرك أسي عبد العزيز...ألله يا ودّين هادي لي ما تعاودش!!!!!
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8
14 - شاهد عيان الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:53
وصية محتضر يجب اخدها بعين الإعتبار....هيهات اسي بوتفليقة..
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8
15 - الحاج ادريس الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:53
ما هذا النفاق؟ بالامس مساهل يتحدث عن تصفية الاستعمار بالصحراء المغربية بالمانيا مع المبعوث كولر وياكد العداء الازلي للمغرب واليوم يتحدثون عن الاتحاد المغاربي.
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41
16 - مغاربي الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:57
لا حول ولا قوة الا بالله . راجع الحرية والديموقراطية ببلدك اولا . و اقبض على الجينيرالات المستبدة بخيرات الشعب وحريته و انت أولهم وأعط الفرص للشباب الجزائري . ثم انت لست مؤهلا لتسيير أمور لأنك رجل مريض وشغلك الشاغل الذي لا تفكر الا فيه هو صحتك وبدنك . اما الشباب المغاربي لو اتيحت فرصة لصنع العجب . حكام العرب لا حول ولا قوة ، الله يكون في عون الشعوب .
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12
17 - المغرب الفاسي الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:57
اولا و قبل كل شيء عليك اعادة المنضومة الى يد الشعب الجزاءري الشقيق قبل مراجعة المنضومة المغاربية لانك السبب انت وجنرلاتك المعتوهين في تاخر المنضومة وتازمها لانك و بكل بساطة مغتصب للسلطة وعليكمراجعة نفسك قبل فوات الاوان ان يوم الحساب لقريب كقرب حبل الوريد من الرضيع اتمنى ان تفهم كلامي لان يوم الحساب لن ينفعك الا عملك
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13
18 - زرادشت الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:57
بوتفليقة يتكلم ويوصي...سبحان الله العظيم.!
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15
19 - امغار ناريف الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:57
ربما تاثير السيروم اصبح قويا على بو تفليقة المقعد في كرسيه المتحرك وبدات تظهر له اضغات احلام في النهار فبعد مرور 29 سنة عن احداث الاتحاد المغاربي في غهد الرحل الحسن الثاني والقدافي و الشادلي وبن علي ولم يبق من المؤسسين الاحياء سوى بن علي الهارب وبوتفليقة المقعد ظعر لهذا الاخير النبش في ملف كان هو من حاربه كثيرا وطمسه بسبب اطماعه في الا ستحواد على الصحراء المغربية بمساعدة القدافي السؤال المطروح ما السبب وراء هذا الطلب اليوم في فتح ملف الاتحاد المغاربي؟ هل هو الا حساس بالذنب ام ماذا؟؟؟؟
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9
20 - الوجدي الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:58
والله العلي القدير ليس هنالك من يعرقل هذا الاتحاد سوى الجزائر وحكامها السدج . وذلك بسياستها العدائية تجاه بلدي الحبيب ومحاولة تقسيمه بدعمها للإرهاب ومن يواليهم مثل البوليزاريو
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15
21 - في الصميم الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:59
البارح بمايسمى وزير خارجيته أو وزير الخروج عن حسن الجوار والأمة العربية والإسلامية و مبادء والأخلاق السياسية يصرح بكلام ضد وحدتنا الوطنية واليوم التمسك بالإتحاد المغاربي !!!! عصابة دكتاتورية مخابراتية تزرع التفرقة والخراب. أسيدي خلينا ليكم هذاك الإتحاد تمسكوا به مزيان
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11
22 - مروكي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:00
ما تديوش عليه راه ايخرف السي بوتفليقة اولنا ضعيف واخرنا ضعيف اش من اتحاد علاش يهظر أو فين عمرو كان باش نهظرو عليه يافخامة الرئيس راك تحلم ابن عمي أولا راك تتمنيك علينا الله ايشافيك ويشوف من حالك واش حسابكوم حنا كوانب واحنا الي كانصنعو لقوالب
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10
23 - said الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:01
le pauvre il ne sait meme pas ou il est, qu'est ce qu'il fait...immaginons travailler, ce sont les memes messages creux, repetès avec les memes mots de toujours....,on change seulement la date et on envoie, pareille des deux cotès
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6
24 - سعيد الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:01
يقول خمسة (الاتحاد المغاربي) وسادسهم(,,,,,,,,,) ,البوليسارو باصط ذراعيه
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-6
25 - rado الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:02
السلام، لدي اليقين أنك لاتعرف من كلمة خيار شعبي إلا الاسم، فبالامس القريب إختار الشعب الجزائري الدي (تحكمه) حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ كي ينقده، ولكن ما بداخلكم لا يعلمه إلا الله، الغدر والمكر والنفاق، أنتم نافقتم شعبكم، فبالاحرا الشعوب الاخرى،
والله العضيم لما أقرأ تعاليق أغلب الجزائريين، كمن يقول لك أن شجرة الأركان تلد العنب، وتبقى الصحراء مغربية إلى الأبد بإذن الله واستعداد 38 مليون مغربي للموت من أجلها.
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14
26 - adil الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:03
لا خيار للدول الخمس اما ان تتحد لمواجهة مختلف التحديات امامها و الدول التي تتربص بالمنطقة. لوكان التحاد المغاربي لما قامت مصر و الامارات و اطاليا و امريكا و غيرهم بالتدخل في ليبيا ما ادّى الى تدميرها بهذا الشكل.
استغرب ان كل الدول تتدخل في ليبيا و دول المغرب العربي لم تتدخل لحمايتها كأن الامر لا يعنيها
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5
27 - الادريسي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:03
متى كان الميت يتحدث. كفى من الضحك على الذقون.
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10
28 - محمد المغاربي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:04
أمل اتحاد المغرب العربي أو بالأحرى المغرب الكبير كان جنينا ولكنه ولد فمات . نرجو الله أن ينعم بالحياة على انضمام المغرب الى مجموعة دول غرب إفريقيا لأنه سيفيد المغرب والمجموعة على جميع المستويات قلباً وقالباً وكفى من البرقيات والجمل المنمقة يا رئيسا بلا رأس ففاقد الشيء لا يعطيه.
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7
29 - حسام الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:04
(الأتحاد المغاربي مطلب شعبي وأن هناك حاجة لمراجعة منظومة العمل فيه من أجل تكييفه مع المستجدلت الحاصلة) .. سبحان الله ياعبد العزيز أي مستجدات هاته التي تتحدث عنها ؟ألم تسقطواهدا الاتحاد في نهر جليدي مند نشأته؟ أم ان الأمر مناورة لحشر مرتزقتكم بتندوف داخل الأتحاد الميت اصلا ام ان المغرب العربي فيه مستجدات بشرى تبشرون بها شعوبه ؟
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1
30 - المنطقي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:04
عندما كانت أسعار النفط مرتفعة كنتم تقولون انكم يابان إفريقيا. .وعندما كان جلالة الملك يدعوكم لفتح الحدود لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين كنتم تتهكمون على المغاربة في اعلامكم الوقح واصفين المغرب ببلد الجوع والكل يعلم أننا اول بلد عربي يحقق اكتفاء ويصدر المواد الغذائية. ...نحن الآن في موقع قوة ولا يهمنا اتحاد مغاربي...لا يسمن ولا يغني من جوع...وفيه شروط وووووو.المغرب لا يملك ولا قطرة بترول وقاوم في احك الضرورف وقادرون على رفع التحدي والقادم أفضل ....إنشاء الله
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17
31 - العبدي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:05
بو تفريقة غير موجود و يتكلم على اتحاد غير موجود في نظري من يقوم بدلك يريد تبليغ للشعب الجزائري ان بو تفريقة موجود رغم انه غير موجود
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5
32 - mohamed الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:05
الرئيس الجزائري يتحدث عن اتحاد المغرب العربي. أظن أنه فقد عقله. الا يدري ان العالم كله بعرف انه لا قوة ولا حول له وان من يحكم الجزائر هم جنرالات الجيش. أن الدول المكونة لاتحاد المغرب العربي هم المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا و موريتانيا أليس كذالك يا السيد بوتفليقة ؟ فلماذا تدافعون عن مرتزقة البوليساريو وتصرفات أموال الشعب الجزائري على الجمهورية الوهمية واتحاد المغرب العربي لم يتحسس إلا بعد استرجاع المغرب لصحراءه؟ احسن عوان الشعب الجزائري البترول والغاز والفقر.
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4
33 - rachid الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:07
المطلب في حيثياته امر محوري و لابد من مراعاة الظروف العامة للمنطقة ودور الاتحاد في محاكات الاوضاع الجارية بالمنطقة العربية وحتى العالمية..ولكن مامحل بوتفليقة في المبادرة ان رجعنا الى وضعه الصحي وعلاقته الغير الصحية مع الوضع الجزاءري اولا،وثانيا كيف يعقل هذا وهو السبب الرءيسي في تدهر العلاقات المغاربية ودوره في دعم ارهاب البوريخاريو...عجبااااا
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4
34 - عبدو الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:08
اضن أن هدا الكلام من الجنيرلات وأن بوتفليقة مجرد دمية فوق الات المشي.
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7
35 - مغربية الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:11
الآن اصبح الاتحاد المغاربي خيارا و مطلبا شعبيا ملحا حين اصبحت تونس ليبيا و الحزائر على صفيح ساخن :انعدام الاستقرار ، مشاكل اقتصادية بطالة دواعش هربت من سوريا و العراق القاعدة في المغرب العربي (بالامس الجيش الجزائري طارد عناصر من القاعدة على الحدود مع تونس) ، ملشيات في ليبيا تختطف البشر تتاجر في السلاح و المخدرات و الهجرة احتجاجات شعبية في البلدان الثلاثة ضد الجوع و الغلاء و...و...لا يا بوتفليقة وألف لا نرفض ان تنتقل لبلدنا الحبيب هده العدوى و هدا ما تريده انت لا يهمك لا اتحاد و لا هم يحزنون تريدنا ان نعيش معكم ازماتكم و مشاكلكم حين كانت الرفاهية والاستقرار و ثمن النفط في العلالي لم تطالب بالاتحاد و سممت علاقاتنا بقضية الصحراء المغربية "شدو همكم عندكم ما بغينا اتحاد باغينا نوليو بحالكم الله يسترنا و يحفظ بلدنا منكم
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7
36 - IBN JAZAIER الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:11
يا سيادة الرئيس هل تعلم ان 99 فالمئة لا يردون هذا الاتحاد الملغم ان اردت ان تتاءكد من صحة ما اقول فما عليك الا بقيام صبر الاراء وسوف ترى النتيجة ااكد الجزائر لا تستفيد من هذا الاتحاد الا نهب خيرات الجزائر وسوف ترى الجيهات الخمس كيف تنهبون ثرواتنا واغرائنا بالمهاجرن والممنوعات والدعارة ووووو لا اتحاد ولا هم يحزنون الكل يتربس للاستلاء عن ما يطالب الاحسن تقوم باءعلان لا لفتح الحدود وللابد وكل واحد ادبر راسو لسنا المانيا او فرنسا او اسبانيا التي لها شعوب واعية ومثقفة وتحترم بعضها البعض رغم اختلافهم فالدين والوغة احسن ان تحترم خيار الشعب وشكرا
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-3
37 - lousoure miloud.it الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:13
رسالة من عبد ربه الى بوتفليقة ، يشرفنا كمغاربة ان نكون مع اشقائنا موحدين ولا مشكلة لدينا لكن ان نتعامل بوجه واحد في عهدكم والمنضومة العسكرية الحاكمة لا نريد اتحادا لانكم لا تمثلون الشعب الجزائري بل انتم عصابة استوليتم على السلطة وتتعاملون مع العصابات والمرتزقة لا يمكن ان نأمن لكم اما عن الوحدة المغاربية فهي قادمة بكل تأكيد لكن ليس في عهدكم بل حين ينتخب الاخوة الجزائريين ممثليهم الدين سيخدمون وطنهم بشرف ونزاهة ليس مثلكم لهذا انصحك ان ترتاح وتنتبه الى صحتك ودع عنك هذا المجهود فهو متعب لك ولن يسجل في تاريخك لا اتحاد المغرب العربي هو شرف ولن يسجل الا باسم الشرفاء.
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5
38 - Zohair الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:15
بوتفليقة إن كان جادا في إعادة بناء الاتحاد المغاربي مطالب بإرجاع الصحراء الشرقية و مناطق أخرى إلى المغرب, و مطالب كذلك تعويض مئات الآلاف المغاربة الذين طردوا من الجزائر في السبعينات من القرن الماضي.
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7
39 - ايت السجعي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:15
هاذ السيد الله يهديه والملح ديال المغرب راه بارك ليه فالركابي ونطلب من الله ان يجازي كل من يضمر شرا لمملكة المغرب الشريفة اما السيد بوتفليقة ما تديوشي عليه راه تفرقات ليه الكبدة وتخلطو ليه الدواسة ذاك الشي علاش راه يسلح الناس ديال البوليزاريو اللي كيهددو بشن حرب على المغرب وفنفس الوقت باغي يبني معانا المغرب العربي وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق.
حفظ الله المغرب العظيم.
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2
40 - المغرب العربي الميت الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:16
السي بوتفليقة رآه هاد الاتحاد تولد يتيم من نهاره الأول...أنا بعدا قاطع لياس...كثرة العداء والكراهية بين الشعبين لا نهاية لها...روح شوف وساءل الاتصال الاجتماعية بين البلدين...قلبك يوجعك...كوريا الجنوبية و الشمالية 60 عام ديال العداء والآن يشاركون في الأولمبياد تحت راية واحدة...ودولاتان بوذيياتان ماشي مسلمين...اِوا وحنا؟ شكون مسلم هوما ولا حنا؟ عيب وعار عليكم كاملين...قطعت علينا الصلة مع حبابنا دعيناكم إلى مولانا الرحمن الرحيم...لوكان ماتنساوش الماضي ماعمرو ما زيدو لقدام...واللي يدير الخطوة الأولى هو الفائز عند الله...ولا أنا غالط؟ ولا خصنا نعلموكم الدين؟ العند و قسوحية الرأس ماتجيب حتى نتيجة...واش معقول عاءلتنا في تلمسان...مسافة قريبة جدا...بالسيارة ساعة ونصف تقريبا...نسافر عليها نهار كامل و 2 مليون بالطائرة...واش معقول هاد الشيء ولا راني نخور؟
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4
41 - manipulation الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:16
ces des manipulation des généraux d’Alger le Maroc ne doit pas rependre a ce genre de manipulation au contraire il doit ce préparer a une éventuelle , guerre Alger ne va pas changer dejas depuis 42 ans que sa dure
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2
42 - مراسل الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:16
اذا قالها بوتفليقة في خطبة الجمعة اليوم فعلى المعنيين بالامر اخدها بعين الاعتبار
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3
43 - Ben khouilti الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:17
فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحدث عن اتحاد المغرب العربي على اي اتحاد تتكلم بالامس كانت حكومتك تشترط على هدا الاتحاد الميت وكل واحد من حكومتكم يجتهدون على تاسيس الاتحاد المغرب العربي من المثقفون والسياسيون والصحافيون ياتينا بقوانين من اين اتيت يا السيد الرئيس هدا الخطاب هل حكومتك تعلم وهل وافقت على كلامك المغرب اصبحت لاتعلم من يحكم الجزائر
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1
44 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:19
بوتفليقة يدعو المغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد . المغاربة يدعون بوتفليقة لاسترجاع اراضيهم المغتصبة من الجزائر منذ الاستعمار الفرنسي . بما فيها (تيدكالت تنذوف حاسي بيضة قنادسة بشار واماكن اخرى نحو الغزوات) وتحرير الصحراويين المختطفين على الأراضي الجزائرية لعودتهم لبلادهم المغرب .
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4
45 - وحدوي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:19
والله لست ادري باي منطق يفكر هذا العجوز بوتفليقة ....يرفض دعوة المغرب المتكررة لفتح الحدود والان يتكلم عن الاتحاد المغاربي ...انه الزهايمر والخرف ....اعتقد بان التكتلات العالمية كلها مبنية على حسن الجوار واحترام الوحدة الترابية للبلدان الاعضاء والدفاع المشترك ضد كل الاخطار لكن النظام الجزائري خذلنا مرتين الاولى في دعمه للمرتزقة وحشد الافارقة ضد مصلحة المغرب والثانية خلال ازمة جزيرة ليلى مع اسبانيا .....عموما لا امل في الجزائر في ظل شياطين المرادية
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4
46 - المحاميد الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:20
بلا شک ان بوتفلیقہ اصابہ مرض الزھیمر او فاقد الوعی اویحلم علی من تکدب یابوتفلیقہ انک تضحک علی نفسک فلا تضحک علی الناس الناس فاقو یا فاقد الوعی اللہ اجبک علی خیر
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3
47 - Azimaoui الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
الجزائر لا يهمها المغرب الكبير.خطاب الرئيس الجزائري لا يعدو كونه ذرا للرماد في الأعين.البارحة وزير خارجيته كان يطعن في وحدة المغرب ورئيسه اليوم يظهر للعالم حرصه على الوحدة ورسالته أن الجزائر لا مشكل لها مع المغرب مع انها تجعله في عقيدتها عدوها الأول.
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1
48 - said Amazigh الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:27
فتح الحدود سيزيد الرواج الاقتصادي
للصناعة الغداءية تلمغربية وتنخفض كلفة الطاقة للمغرب ادا استورد الغاز الجزايري
كماتتوفر الجزاير على صناعة الكترونية الالكترودومستيك تلاجات ...تلفون....مجموعة كوندور
وكان يمكن للجزايرين ان يتملكو بالمغرب والعكس
لكن صراع صبيان والعقول العقيمة...
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49 - عبدو الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:31
نفس الاسطوانة المشروخة لملء الفراغ وتفويت التاريخ. المغرب اكبر من تفكيركم الصبياني العدواني اقد اختار المسار الصحيح وترك لكم الهواجس والاحلام والاغاني والليالي السوداء ...
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50 - Saadoun الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:32
ان الانسان في اخر حياته و لما يحس بقرب اجله و لقائه مع الله يصبح يفكر في اخرته و يريد ان يصلح مع كل من ادنب في حقه طالبا من الله المغفرة و التوبه لان الحق بين و الباطل كدالك هدا هو حال بو تفليقة الان و نتمنا ان يكمل موراده و يغفر له ربه ما ادنب في حق بلده التاني المغرب الدي قرا فيه و عاش بين احضانه سنوات ...........
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51 - ossama الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:32
هل بوتفليقة ما زال يفكر!!! ادن هو لا زال موجودا على الاقل لحد كتابة هذه الاسطر فهو لازال حي ولو انها حياة "الستارتير"
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52 - Moha الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:36
Salam. Ça ne pourrait être que SAKRATOU LMAWT.....Ces propos si vraiment ils sont du président algérien!!! Comment pourrions nous comprendre ces propos façe aux agissements de la diplomatie algérienne envers le Maroc? Mr Bouteflika devrait rendre visite aux Saints de la ville de OUJDA où il est né pour demander pardon à ses habitants qui l'ont connu gamin et adolescent dans les rues de cette ville milinaire....et organiser une soirée de COUSCOUS ET TOLBA pour implorer le TOUT PUISSANT à ce que les deux peuples puissent revivre en harmonie....frères et soeurs de part et d'autre de la frontière.... .plus tard...on parlera de la chimère GRAN MAGHREB
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53 - Mohammed-Ali الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:37
Il est malade, il ne faut pas le croire.
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54 - مطحون الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:39
كفاكم ضحكا على الدقون، فلا النظام الجزاءري ولا المغربي يستطعان تفعيل ذلك، ببساطة ان القرار ليس باديهم وانما بادي اسيادهم، القرار في يدي ماما فرنسا، منذ الاستقلال وانا اسمع بعذه الاستوانة المشروخة ومع ذلك لم نرى شيىء على ارض الواقع، مرة البول زبال مرة الساسة الجزاءريون يسيوءن ويخرضون على المغرب وهكذا تمر الايام ونحن محكومين بالوكالة، ثرواتنا تنهب امام اعيننا ونحن كالقطيع نساق يمينا وشمالا، ونساعد النظامين في المزيد من النهب التجويع والتحقير، ونحن الشعوب مشغولة في سب وشتم بعضها، متى نستفيق من غفلتنا يا امة ضحكت من جهلها الامم
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55 - مغربي حر الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:40
الجزائر دائما في تناقد وصراع مع نفسها، فهي عضو بالاتحاد الذي تأسس في مدينة مراكش المغربية وفي نفس الوقت تستهدف الوحدة الترابية للمغرب الذي يعد العضو المؤسس والمحتضن لفكرة الاتحاد...واليوم بعدما فشلت كل محاولات المس بالمغرب سواء عن طريق دعم الانفصاليين أو ادخال الأقراص المهلوسة أو عن طريق المناورات الاقتصادية مع فرنسا....لكن ارادة الله اقوى من كل شر....ان كانت سكرات الموت استطاعت أن تنتزع الحقيقة من شفاه بوتفليقة فمرحبا بالحقيقة...ويدنا دائما ممدودة للعمل الجاد والفعال....فلو فهم الجزائريين أن مصلحتهم مع المغرب وفي المغرب...لما انتظروا دقيقة
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56 - عدول الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:41
بوتفليقة اصبح يخرف... من جهة يطالب بتفعيل الاتحاد ومن جهة اخرى يصر على ابقاء الحدود مغلقة... من جهة يتحدث عن المصالح المشتركة ومن جهة يسعى الى فصل المغرب عن صحرائه...
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57 - سمارة بجعد الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:42
إلى IBN JAZAIER++++++
ونحن أيضا لا نريد هذا الاتحاد البئيس المنحوس ، لكن هل تعلم أن رئاسة لجنة محاربة المخدرات في الاتحاد المغاربي هي عند الجزائر منذ سنين وسنين ومع ذلك لم تفعل هذه اللجنة أي شيء يفيد الدول المغاربية حتى أصبحت الدولة الجزائرية من منتجي الحشيش وكثير من أنواع المخدرات وخاصة الحبوب المهلوسة ومع ذلك تصرخ بأن المغرب هو الذي يغرق الجزائر بالمخدرات ، العالم كله يعلم أن حكام الجزائر سفهاء لا عقل لهم بدليل تضييع وتشتيت آلاف الملايير من الدولارات على الخزعبلات والشباب الجزائري يركب قوارب الموت مثله مثل شباب النيجر والصومال ، ألا تخجل من نفسك أن تتحدث بالسوء عن المغرب الذي شهد له العالم كله بالمصداقية والكد والجد ومع ذلك فهو يعمل بصمت ، قل خيرا في المغرب أو اسكت
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58 - عنثرة الفيزاية الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:46
سبحان الله البرقية وصلت بسرعة البرق
الخاطف نظنك ميتا وهذه اكذوبة الشهر
بين الجينيرالات الجزائرية والمغربية
ومن المعلوم أن الأوضاع هناوهناك
سواء التدهورالمعيشي القمعي
والتهميشي والتفقيري والسجني
وتميزالعنصري التفريقي .
السبب هو الدولة المسؤولون
ولهذا انت ميت وتحلم بالمستحيل
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59 - algerien الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:47
حتى ان كانت الاجواء السياسية غير صافية بين بعض دول المغرب العربي عادي ان يبعث الرءيس الجزاءري برسالة للقادة المغاربيين ،المشكل في غالبية التعليقات و الاراء التي تعكس مدى الكره و الحقد الذي ولده الاعلام ،و انا كجزاءري اقول ان الاغلبية الساحقة من الشعب الجزاءري لا تريد فتح الحدود الغربية و هذا اصبح مطلب شعبي ،العلاقات الجزاءرية المغربية كانت داءما متوترة قبل مشكل الصحراء الغربية و الان و بصراحة نحن نعاني من المخدرات الاتية من المغرب حتى و الحدود مغلقة اظن ان غلق الحدود يبقى السبيل الانجع لنا حتى تتوفر بعض الشروط و لا ننسى ان المغرب كان السباق في تعكير الاجواء و اخص سنة ١٩٩٤،ربما لم يستفيقو حكامنا الى ان هناك اطراف اجنبة تريد البقاء على هذا المشكل قاءما و الكارثة تريد ابقاءالعلاقات بين البلدين داءما متوترة.
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60 - moha الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:47
إنه النفاق بأم عينيه . رجل يحتضر ويطلب بمراجعة قوانين اتحاد المغرب الكبير الذي لم يبق له وجود بعد أن شتته سياسته التوسعية والحقودة على المغرب لاستكمال وحدته الترابية. ربما رأى ملك الموت وحذره بالمطالبة السماحة والعفو للمغرب فيما اقترفه هو وحاشيته في حقه . والله إن ترسا اوليدي.
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61 - زيان الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:52
بوتفليقة يحلم
من قال أن بوتفليقة تكلم فقد كذب.
منذ 2013 وبوتفليقة في غيبوبة.
الجنرالات يتكلمون باسمه.
الشعب الجزاءري يعي ذالك.
المغرب بخير وعلى خير.
الأخد بالله خير من الإتكال على البترول.
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها،هذا هو شرط المغرب في الدخول في الكلام على الوحدة المغاربية التي طال ما نادى بها المغرب وكانت الجزاءر بل جنرالات الجزاءر يعارضونها.
المغرب بخير وعلى خير.
نحن لانقلق من إخواننا الجزاءريين المغلوبين على أمرهم.
باسم جميع المغاربة نقول أننا نحب الشعب الجزاءري الشقيق لأنهم إخواننا وأبناء عمومتنا.
أما بوتفليقة وجنرلاته فهم مجرمون رحلوا قصرا جميع المغاربة الذين كانوا يتواجدون بالديار الجزاءرية منهم من ازداد بالجزاءر بل أكثر من هذا وذاك ،صدروا جميع ممتلكاتهم .
اليهود ميتعاملوش بهذه الطريقة.
الجنرالات تقتر ف الذوب وتنسى أوتتناسى لكن التا ريخ لا ينسى.
يا ضلمة!!!!؟ " إن الله يمهل ولا يهمل."
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62 - omar الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:53
اتحاد المغرب العربي سيعطي قوة اقتصادية وسياسية للمنطقة باكملها وسيعم الخير و الرخاء لشعوبنا ... نتمنى ذالك في القريب العاجل .
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63 - koukou الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:00
c'est pas une invitation les marocains.
C'est le dernier avertissement avant de larguer le maroc Le train va demarrer avec ou sans vous. Les ports sont presques prets, les autoroutes faites (trans sahariennes), les passages ouverts avec la Mauritanie la Rasd et le tunisie en attente de la Libye Le gaz va s'arreter pour le Maroc en 2021, les frontieres avec la mauritanie ne seront pas accessibles par Guerguerates. A vous de decider de prendre ce train ou suivre Mama Fafa et compagnie CEDEAO.
En tout cas, Nous on n'attend personne ...
pour ceux qui disent du mal du president Algerien et lui souhaitent la mort, je leur dis combien de jeunes sont morts depuis qu'il est tombe malade.
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64 - تمغربيت الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:02
سبحان الله السيد ابن الجزائر يقول انه لا يريد فتح الحدود لأن الكل سوف يستغل بلده ووو حسنا الست انت الذي تتكلم عن الاخوة في بعض المرات ولا ادري ماذا لا أعرف ماهو مفهوم الأخوة عندك يمكن أخوة من بعيد... حتي انك اتهمتني مرة بنشر الفتنة والتفرقة ههه.. قول ماشئت لكن يجب عليك أن لا تغير رايك كل مرة علي حسب المقال نحن لا نعاني من الزهايمر..
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65 - med الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:06
كلام العسكر وليس بوتفليقة.. اتحاد المغرب العربي لن يكون له قيمة بدون حل النزاع المفتعل ببن المغرب والجبهة ااوهمية بوليساريو المدعومة من طرف الجزائر... اما بوتفليقة مسكبن موحال وواش راه عاقل على راسو فين عايش دابا...
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66 - FILALI الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:06
واش هذا بوتفليقة كيتسط علينا ما اعرفناه واش ناعس ولا فايق يا سيدي.اذا لم يكن في علمك الاتحادالمغاربي انتهت صلاحيته حينما كنت منتصب القامة تصرف الملايير على بوزبال من اجل تدمير المغرب جارك يا حسرتاه زد في نومك احسن لك......
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