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كُتّاب وآراء
بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد
أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، أن الاتحاد المغاربي "مطلب شعبي"، وأن "هناك حاجة لمراجعة منظومة العمل فيه من أجل تكييفه مع المستجدات الحاصلة".
جاء ذلك في رسائل بعثها إلى قادة الدول المغاربية الأربع: العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس التونسي القايد السبسي، ومحمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بليبيا، بمناسبة حلول الذكرى الـ29 لتأسيس الاتحاد الموافقة لـ 17 فبراير.
وأكد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا وحرصها على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله، بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المتنامية".
وفي 17 فبراير1989، تأسس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي، وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
وواجه الاتحاد منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية؛ أهمها حسب مراقبين، الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء، بشكل جعله يعيش جمودا.
ووفق الرئيس الجزائري فإن هذه الذكرى "محطة تستدعي التمعن في مسيرة الاتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة" كما جاء في مضمون الرسائل التي نشرتها الإذاعة الرسمية.
وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة في نونبر الماضي إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بأبيدجان، تطرق فيها إلى الوضعية الجامدة للاتحاد المغاربي، والكلفة السياسية التي يؤديها المغرب بسبب هذه الحالة.
وقال العاهل المغربي "لقد كان بمقدور تجمعاتنا الإقليمية التصدى لهذا الوضع، بطريقة أكثر نجاعة وفعالية، وهنا يمكن أن نفكر في الاتحاد المغاربي لو كان موجودا حقا، لكنا أكثر قوة في مواجهة هذا التحدي”.
وأضاف الملك "لكن مع كامل الأسف، الاتحاد المغاربي لا وجود له، وبسبب النزاعات الإقليمية، فإن أفواجا عديدة من المهاجرين، غالبا ما تقع فريسة لشبكات الاتجار بمختلف أصنافها، التي تمتد من ترويج المخدرات إلى التنظيمات الإرهابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
حتى.يعي.الشهادة.قد.انها.كل.شيء.الى.الاتحاد.
لما يحس الانسان بسكرات الموت يعود الى رشده ويعترف بزلاته طتلبا المغفرة منها.
فات الفوت عليك
ولسنا مختاجين لنصائح حرباء
اسمع كلامك أصدقك اشوف أمورك استعجب
كفى من تكديس الأموال فالشباب أرهقته البطالة .. و انعدام المستوى الجيد او حتى المتوسط للتعليم او الصحة او العدل ..
البارحة بألمانيا وزيره في الخارجية يؤكد على اعتبار الصحراء مستعمرة يجب استقلالها واليوم الرئيس يطالب بمراجعة المنضومة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله العضيم لما أقرأ تعاليق أغلب الجزائريين، كمن يقول لك أن شجرة الأركان تلد العنب، وتبقى الصحراء مغربية إلى الأبد بإذن الله واستعداد 38 مليون مغربي للموت من أجلها.
استغرب ان كل الدول تتدخل في ليبيا و دول المغرب العربي لم تتدخل لحمايتها كأن الامر لا يعنيها
حفظ الله المغرب العظيم.
للصناعة الغداءية تلمغربية وتنخفض كلفة الطاقة للمغرب ادا استورد الغاز الجزايري
كماتتوفر الجزاير على صناعة الكترونية الالكترودومستيك تلاجات ...تلفون....مجموعة كوندور
وكان يمكن للجزايرين ان يتملكو بالمغرب والعكس
لكن صراع صبيان والعقول العقيمة...
ونحن أيضا لا نريد هذا الاتحاد البئيس المنحوس ، لكن هل تعلم أن رئاسة لجنة محاربة المخدرات في الاتحاد المغاربي هي عند الجزائر منذ سنين وسنين ومع ذلك لم تفعل هذه اللجنة أي شيء يفيد الدول المغاربية حتى أصبحت الدولة الجزائرية من منتجي الحشيش وكثير من أنواع المخدرات وخاصة الحبوب المهلوسة ومع ذلك تصرخ بأن المغرب هو الذي يغرق الجزائر بالمخدرات ، العالم كله يعلم أن حكام الجزائر سفهاء لا عقل لهم بدليل تضييع وتشتيت آلاف الملايير من الدولارات على الخزعبلات والشباب الجزائري يركب قوارب الموت مثله مثل شباب النيجر والصومال ، ألا تخجل من نفسك أن تتحدث بالسوء عن المغرب الذي شهد له العالم كله بالمصداقية والكد والجد ومع ذلك فهو يعمل بصمت ، قل خيرا في المغرب أو اسكت
الخاطف نظنك ميتا وهذه اكذوبة الشهر
بين الجينيرالات الجزائرية والمغربية
ومن المعلوم أن الأوضاع هناوهناك
سواء التدهورالمعيشي القمعي
والتهميشي والتفقيري والسجني
وتميزالعنصري التفريقي .
السبب هو الدولة المسؤولون
ولهذا انت ميت وتحلم بالمستحيل
من قال أن بوتفليقة تكلم فقد كذب.
منذ 2013 وبوتفليقة في غيبوبة.
الجنرالات يتكلمون باسمه.
الشعب الجزاءري يعي ذالك.
المغرب بخير وعلى خير.
الأخد بالله خير من الإتكال على البترول.
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها،هذا هو شرط المغرب في الدخول في الكلام على الوحدة المغاربية التي طال ما نادى بها المغرب وكانت الجزاءر بل جنرالات الجزاءر يعارضونها.
المغرب بخير وعلى خير.
نحن لانقلق من إخواننا الجزاءريين المغلوبين على أمرهم.
باسم جميع المغاربة نقول أننا نحب الشعب الجزاءري الشقيق لأنهم إخواننا وأبناء عمومتنا.
أما بوتفليقة وجنرلاته فهم مجرمون رحلوا قصرا جميع المغاربة الذين كانوا يتواجدون بالديار الجزاءرية منهم من ازداد بالجزاءر بل أكثر من هذا وذاك ،صدروا جميع ممتلكاتهم .
اليهود ميتعاملوش بهذه الطريقة.
الجنرالات تقتر ف الذوب وتنسى أوتتناسى لكن التا ريخ لا ينسى.
يا ضلمة!!!!؟ " إن الله يمهل ولا يهمل."
C'est le dernier avertissement avant de larguer le maroc Le train va demarrer avec ou sans vous. Les ports sont presques prets, les autoroutes faites (trans sahariennes), les passages ouverts avec la Mauritanie la Rasd et le tunisie en attente de la Libye Le gaz va s'arreter pour le Maroc en 2021, les frontieres avec la mauritanie ne seront pas accessibles par Guerguerates. A vous de decider de prendre ce train ou suivre Mama Fafa et compagnie CEDEAO.
En tout cas, Nous on n'attend personne ...
pour ceux qui disent du mal du president Algerien et lui souhaitent la mort, je leur dis combien de jeunes sont morts depuis qu'il est tombe malade.