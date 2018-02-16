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كُتّاب وآراء
بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني
بعدما توارى إلى الخلف، إثر تسببه في أزمة داخل الأغلبية الحكومية كادت تعصف بتماسكها، بسبب تهكمه على زعماء أحزابها خلال مؤتمر شبيبة "المصباح" الأخير، عاد عبد الإله بنكيران، الذي طاله إعفاء ملكي صادم أنزله من كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، للظهور من جديد عبر "فيديو هاوٍ" وهو يتنزه في إحدى الضيعات الفلاحية نواحي الرباط.
"الفيديو" الذي ظهر فيه "زعيم الإخوان" المغضوب عليه من طرف تيار عريض بحزب "العدالة والتنمية"، أحبط محاولته لنيل ولاية ثالثة لقيادة "البيجيدي"، رغم أنه صور بشكل هاو عبر هاتف نقال، إلا أنه بدا موضبا بشكل مقصود من أجل توجيه رسائل إلى "من يهمهم الأمر"، إذ ظهر فيه الأمين العام السابق للحزب الإسلامي وهو منتش طيلة لقطات المقطع الذي دام نحو دقيقتين و15 ثانية.
وأظهرت اللقطات، التي صورت داخل "تعاونية سياحية بحد البراشوة طريق الرماني" نواحي الرباط، وفق ما نشره سائقه الخاص، بنكيران وهو يتناول وجبة تقليدية من كأس شاي وخبز تقليدي وزيت زيتون طبيعية؛ كما أطلق "زعيم الإخوان" المغضوب عليه ضحكاته المعهودة وهو إلى جانب نساء التعاونية من أجل التقاط صور تذكارية.
المصدر المرئي أظهر بنكيران وهو يتحدث في مواضيع مع بعض أعضاء التعاونية حول "الحمام" و"المعونة"، قبل أن يطالب الواقفين على المشروع الاجتماعي ببيعه كميات من "الكسكس" "والخرطال"، في لقطات ظل متمسكا خلالها بسبحته المعهودة، مرتديا زيا تقليديا من جلباب وطربوش شتوي ذي لون داكن.
ويأتي الظهور المثير لبنكيران في هذا "الفيديو الهاوي"، الذي بدا فيه غير مبال بالأجواء السياسية التي خلقتها تصريحاته، في وقت تعيش الأغلبية الحكومية على صفيح ساخن، وعلى وقع حالة من الاستنفار والاستياء بعد ما اعتبرته تواتر الإساءات إلى زعمائها، وكان آخرها الخروج الإعلامي لبنكيران ضد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، خلال المؤتمر الوطني لشبيبة "المصباح" بالرباط، وهي التصريحات التي وصفت بـ"الإساءة غير المسبوقة".
ورغم الإعفاء الملكي الصادم الذي طاله وأنزله من كرسي رئاسة الحكومة، فتنحيته من ولاية ثالثة للأمانة العامة لـ"حزب المصباح"، وهما المنصبان اللذان نالهما سعد الدين العثماني بتعيين ملكي ثم بانتخابات ديمقراطية داخلية، إلا أن القيادي الإسلامي السابق اختار أن يثير مزيدا من الغبار خلفه، بظهوره الإعلامي المثير، بشكل يطرح عدة أسئلة، وكاد أن يخلق أزمة وسط الأغلبية الحكومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
مع دلك شعبية بنكيران لم تتأثر بالاحدات بل تقوت عند الشريحة الفقيرة والعاميين ' البيجدي بدون بنكيران ستخسر الانتخابات المقبلة، وهدا ما تبحت عنه أحزاب الصالونات والفنادق خمس نجوم
Mes soeurs et mes frères marocaines, je vous aime infiniment
بن كيران شرح فهم حتى الاميين بسياسة و اي خطوة كان كيديرها كيشرح و يدرج حتى يفهم المكلخ
و هاد الشي اللي ما بغيينش شي ناس باغيين اللي يخدم فالظلام و يقسم معهم
رئيس حكومة شريف يخدم طبقة 10 دراهم لليوم
اما الموظفين يشكيوا و يبكيوا ب 4000 درهم او 5000 درهم او حتى 10000 هما ديما هل من مزيد يساوموا مول لقزبور على 30 سنتيم
كيفاش ميكرهوش اللي غينقص لهم من صالير
بن كيران جزاك الله خيرا و ما قدمت من خير مكتوب عند الله فبدل ذم الرجل حاسبوا انفسكم
c est bcp mieux pour toi de etre neutre dans analyse et ton chronique.......
Vive Benkiran l ennemi des Fasad au maroc
معنى الحديت انه ادا ولي عبد ما امر هده الأمة فضيق عليهم ضيق آلله عليه هدا حال صاحبنا
لقد أصبح الإنسان يعبد المال وأصحاب المال في عدمه. وكل ما اقترفه بنكيران في حق الشعب المغربي أ لا وهو نظيف اليدين و ابيض القلب .ولكن الله يجزي الغني والفقير ولكن ويل ثم ويل للمكذبين والمنافقين .
بنكيران يمارس حياته بشكل طبيعي يستمتع بطريقته لايقوم بعمل شيئ يغضب الله لايشرب خمر ولا يجلس على مائدة فيها خمر هنيئا لك شخص نضيف غيور على وطنه
اما اللدين يتهموه بانه قام بافقارهم وصرقتهم وجهكم قاصح متتحشموش معجبكش الحال متصوتش
عليه بنكيران اتا عن طريق صناديق الاقتراع لم يرغم احد بتصويت عليه وهو بشر يخطأ ويصيب لاكنه يضل نضيف ولم يقم بستغلال منصبه لجمع تروه كما قام به وزراء المحسوبين على المخزن
ان كنتم أذكياء ستجدون ان كل قرارات بنكيران كانت لقطع الطريق على الانتهازيين اللدين يستفدوت من مساعدة دوله للفقراء متل رفع دعم عن البنزين عوض لوم بنكيران كان عليكم لوم الانتهازيين اللدين يستفدون من دعم والكل يعلم سبب انقلاب على بنكيران
المغرب عباره عن شركه لها فروع في كل قطاعات يمتلكها عدد قليل من انتهازيين تصاهرو مع سياسه والشعب سوى طاب معاشو ههههه والبيطاليين واقفين في الموقف ينتضرون ضورهم.
لاكن.كان.سببا.في.صرقة.امال.كل.الفقراء.
الم.تكن.متضررا.من.صندوق.المقاصة.الم.تكن.متضررا.
من.التقاعد.ان.كنت.موضفا.او.مستخدما.
حقا.لم.يسمع.عليه.ان.ختلس.ولاكن.لم.يكن.مع.الشعب.بل.
كان.ضضهم.لوكان.مع.الشعب.لكان.الشعب.معه.ولا.مات.
من.اجله.المغاربة.معروفين.بشهامة.ومن.خدلهم.لا.يعتبرونه.
ولو.امشي.حتى.الزحليكة.
ما يلاحظ عنه أيضا أنه عشق السلطة والكرسي ولم يستطع مسكين بعد نسيانهما!
الله يعفو عليك امسكين ، مروا شخصيات سياسية بارزة اكبر منه بكثييير ودهبوا لحالهم بصمت وبكل احترام..
جاء ليصلح ما أفسده السابقين.وبدأ في الإصلاح،إلا أن لأمر صعب ويحتاج وقت طويييل.
والدليل على هذا سيكون في موعد الإنتخابات المقبلة.حينئذ ستظهر حقيقة العدالة والتنمية بدون بنكيران
Un homme d'état
il ment moins que les autres
Ces messages sont clairs
Un exemple...