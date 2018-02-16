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الرئيسية | مدارات | بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني

بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني

بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني
هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:00

بعدما توارى إلى الخلف، إثر تسببه في أزمة داخل الأغلبية الحكومية كادت تعصف بتماسكها، بسبب تهكمه على زعماء أحزابها خلال مؤتمر شبيبة "المصباح" الأخير، عاد عبد الإله بنكيران، الذي طاله إعفاء ملكي صادم أنزله من كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، للظهور من جديد عبر "فيديو هاوٍ" وهو يتنزه في إحدى الضيعات الفلاحية نواحي الرباط.

"الفيديو" الذي ظهر فيه "زعيم الإخوان" المغضوب عليه من طرف تيار عريض بحزب "العدالة والتنمية"، أحبط محاولته لنيل ولاية ثالثة لقيادة "البيجيدي"، رغم أنه صور بشكل هاو عبر هاتف نقال، إلا أنه بدا موضبا بشكل مقصود من أجل توجيه رسائل إلى "من يهمهم الأمر"، إذ ظهر فيه الأمين العام السابق للحزب الإسلامي وهو منتش طيلة لقطات المقطع الذي دام نحو دقيقتين و15 ثانية.

وأظهرت اللقطات، التي صورت داخل "تعاونية سياحية بحد البراشوة طريق الرماني" نواحي الرباط، وفق ما نشره سائقه الخاص، بنكيران وهو يتناول وجبة تقليدية من كأس شاي وخبز تقليدي وزيت زيتون طبيعية؛ كما أطلق "زعيم الإخوان" المغضوب عليه ضحكاته المعهودة وهو إلى جانب نساء التعاونية من أجل التقاط صور تذكارية.

المصدر المرئي أظهر بنكيران وهو يتحدث في مواضيع مع بعض أعضاء التعاونية حول "الحمام" و"المعونة"، قبل أن يطالب الواقفين على المشروع الاجتماعي ببيعه كميات من "الكسكس" "والخرطال"، في لقطات ظل متمسكا خلالها بسبحته المعهودة، مرتديا زيا تقليديا من جلباب وطربوش شتوي ذي لون داكن.

ويأتي الظهور المثير لبنكيران في هذا "الفيديو الهاوي"، الذي بدا فيه غير مبال بالأجواء السياسية التي خلقتها تصريحاته، في وقت تعيش الأغلبية الحكومية على صفيح ساخن، وعلى وقع حالة من الاستنفار والاستياء بعد ما اعتبرته تواتر الإساءات إلى زعمائها، وكان آخرها الخروج الإعلامي لبنكيران ضد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، خلال المؤتمر الوطني لشبيبة "المصباح" بالرباط، وهي التصريحات التي وصفت بـ"الإساءة غير المسبوقة".

ورغم الإعفاء الملكي الصادم الذي طاله وأنزله من كرسي رئاسة الحكومة، فتنحيته من ولاية ثالثة للأمانة العامة لـ"حزب المصباح"، وهما المنصبان اللذان نالهما سعد الدين العثماني بتعيين ملكي ثم بانتخابات ديمقراطية داخلية، إلا أن القيادي الإسلامي السابق اختار أن يثير مزيدا من الغبار خلفه، بظهوره الإعلامي المثير، بشكل يطرح عدة أسئلة، وكاد أن يخلق أزمة وسط الأغلبية الحكومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - جبل لاتهزك ريح الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:13
واش بن كيران سرق كلى المال العام خدا حقوق الناس بالحيلة ولكدوب .لي كيخاف الله الله سبحانه وتعالى يخيف به العباد ماكاين زلزال اشد من زلزال الله سبحانه وتعالى اما لبشر ماعندو مايزولك .حب الله اقوى من كل شيء .
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80
2 - الوجدي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:13
مهما كان انه لم يكن سارقا . الموظفون دائما يشتكون و دائما يرددون كلمة غمكانش . بينما الفقير العفيف يحمد الله . أحب هذا الانسان محبة لله و نطلب العزيز القدير ان يجزي كل إنسان حسب نيته و على ما قدم لهذا الوطن الحبيب
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99
3 - امستردام الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:14
اتقوا الله و اتركوا هدا الرجل انه رجل لا كالرجال قبل حكومته لم يجرا احد على التطاول على رئيس الحكومة و الان طوال ليكم اللسان .... انه من اشرف الرجال السياسيين أحب من أحب وكره من كره
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107
4 - عيسى الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:16
راجل بمعناها السياسي لم يمر رئيس حكومة مثله في المغرب استطاع أن يخرج المغرب من مأزق كبير وهذا الأمر يجب ألا ننساه . وأن أختلف معاه في بعض الأمور أو معنديش مع سياسة شكراً
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88
5 - said ben الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:18
سيبقى بنكيران جاثما على قلوب الحاقدين حتى وهو خارج المشهد السياسي
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92
6 - توفيق الرماني الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:19
‏بنكيران هو الرجل الوحيد فيها هذه الدولة, ‏يريد الإصلاح
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78
7 - مراقب الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:20
شخص قريب جدا من المواطن العادي و تشجيعا منه بالتسويق الى ما تنتجه أيادي الفقراء .
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45
8 - عبدو الكزاوي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:21
بنكيران لم يقل في موثمر الشبيبة الا مايعرفه جميع المغاربة.... اما العاصفة ستاتي لا محالة..... الله يلطف بنا
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62
9 - محمد السني الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:21
لم يشهد المغرب في تاريخه ابدا وزيرا شعبيا بسيطا محبوبا بهذا الشكل فموتوا بغيظكم. اذكركم انني لا اصوت لاحد ابدا ولااثق قي اي حزب
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60
10 - MOHAMED الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:24
السيد يريد أن يثبت للخصوم أن بنكيران لازال بنكيران ولكن المنصب زال والجاه زال ورئاسة الحكومة زالت وقيادة الحزب زالت لكن عزة النفس باقية والهمة باقية رغم ما تسببته قراراته من مهالك للشعب أليس هو من قال أن السفينة نجت من الغرق بعد تطبيق لكل الاملاءات التي عجزت عنها حكومات اليوسفي وجطو وعباس الفاسي بتمديد سن التقاعد والاقتطاع من الاجور لممارسة حق الاضراب والزيادة في النقصان من الاجور وإيقاف الدعم دعم المحروقات والسكر والدقيق
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30
11 - Farah الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
بنكيران من حقه الاستجمام بعد الضحك على الدقون و استفادته من التقاعد، فيلا فالسويسي ووووو... عندما تلاحظ طريقة عمل الوزير الاوروبي متلا و مدى اهتمامه بالتفاصيل التقنية في كافة الملفات الشائكة و دفاعه عن الحلول التقنية التي تدعو الشركات و الفاعلين الاقتصاديين لتحمل مسؤولياتهم... كتبقى تضحك على الوزير الملتحي الدي لا يعرف سوى الحلول السهلة المتمتلة في جيوب المواطنين !! فرق كبييير مع الاسف بين الوزير الحقيقي و تاجر الدين الدي يمتهن النفاق لقضاء مصالح شخصية.
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-52
12 - Simo الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
رغم اني اكره السياسة والسياسيين لما سببوه لهاد البلد من تأخر مزمن على جميع الأصعدة، فلولا الخيرات التي يتوفر عليا المغرب لوصلنا الى السكتة القلبية،
مع دلك شعبية بنكيران لم تتأثر بالاحدات بل تقوت عند الشريحة الفقيرة والعاميين ' البيجدي بدون بنكيران ستخسر الانتخابات المقبلة، وهدا ما تبحت عنه أحزاب الصالونات والفنادق خمس نجوم
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43
13 - طفل الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:28
حكومة اطفال صغار تتازم بتصريحات لعضو في حزب من الاغلبية هل هدا يستقيم ان كانت مجرد التصريحات تخلق ازمة فمادا سيقع للحكومة ان قامت حرب ﻻقدر الله بينا والجهات الخارجية هل سيهربوا الى الخارج جبناء
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20
14 - khalid canada الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:32
السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربة نحبكم في الله. أقولها بصدق لم أعرف حقيقة ما يقع في بلدي المغرب الحبيب إلا بعد مجيىء هذا الأخ. وهذا فضل من الله عز وجل لتنصلح أحوال البلاد والعباد.
Mes soeurs et mes frères marocaines, je vous aime infiniment
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16
15 - خالد الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:33
بدون نفاق أحسن لم يجدوا سبيلا لإسكاته...سيد الرجال
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23
16 - فاطمة الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:34
سبحان الله دائما من يخدم البلاد بشرف مكروه و لكن لا يكرهه الا المنافقين
بن كيران شرح فهم حتى الاميين بسياسة و اي خطوة كان كيديرها كيشرح و يدرج حتى يفهم المكلخ
و هاد الشي اللي ما بغيينش شي ناس باغيين اللي يخدم فالظلام و يقسم معهم
رئيس حكومة شريف يخدم طبقة 10 دراهم لليوم
اما الموظفين يشكيوا و يبكيوا ب 4000 درهم او 5000 درهم او حتى 10000 هما ديما هل من مزيد يساوموا مول لقزبور على 30 سنتيم
كيفاش ميكرهوش اللي غينقص لهم من صالير
بن كيران جزاك الله خيرا و ما قدمت من خير مكتوب عند الله فبدل ذم الرجل حاسبوا انفسكم
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22
17 - أبوحنفي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:34
أتذكر هذا الشخص عندما قال : آن الأوان لكي ترفع الدولة يدها عن قطاعي التعليم والصحة،إستغربت في البداية ولكن عندما أجد أن شعبيته تزداد يوما بعد يوم علمت أنه على حق...ففي حالة وجود مجتمع متخلف جاهل تنتعش شعبية المتاجر بالدين وهذا ما يمكن إستخلاصه من قراءة بعض التعليقات...هزلت وزبلت مع تكاثر الغوغاء والدهماء
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-4
18 - عثمان من جماعة كيسان الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:35
ابن كيران لن انساه ابدا..منين مشا بن كيران ودعت تتبعي للسياسة... احسن وافضل شخص داز فعالم السياسة هنا بالمغرب... الله يحفظو كندعي معاه مع نفسي دائما...
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20
19 - simo espana الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:36
ca se voit que tu aime pas BenKiran......tous les Marocaines aiment tres bien les discours de ce Leader ....parce qu il dis la vérité et démasque les voleurs de la richesse de ce pays
c est bcp mieux pour toi de etre neutre dans analyse et ton chronique.......
Vive Benkiran l ennemi des Fasad au maroc
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11
20 - الرحمني الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:37
رغم اختلافي معه فالذي قاله هو الحقيقة فهل رأيتم يا حزب صغير ليس له فريق برلماني ويرأس البرلمان
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18
21 - محمد ك الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:37
ان بنكيران بعد أن ضيق على هدا الشعب بقبوله اضافه السياسي لمجموعة من القوانين التي ضربت في عمق فقر الشعب المغربي ضيق آلله عليه فاصبح كالعلكة ادا لفضتها ووطئتها قدماك
معنى الحديت انه ادا ولي عبد ما امر هده الأمة فضيق عليهم ضيق آلله عليه هدا حال صاحبنا
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-16
22 - BAY DAWI الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:38
بالبارحة يا بنكيران تدك القوة الشرائية للفقراء وتستنزف جيوبهم والان تاخذ صورا معهم فلعنة الله على الظالمين .قمة النفاق والى مزبلة التاريخ رغم انف مجموعة من الضالين التي تحاول تحسين صورتك.
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-9
23 - الملاحظ الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:38
السلام عليكم
لقد أصبح الإنسان يعبد المال وأصحاب المال في عدمه. وكل ما اقترفه بنكيران في حق الشعب المغربي أ لا وهو نظيف اليدين و ابيض القلب .ولكن الله يجزي الغني والفقير ولكن ويل ثم ويل للمكذبين والمنافقين .
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-3
24 - كريم الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:40
احسن شيء قد يقوم به هذا الرجل هو( يحشم ويتخزن ) لااحد يريد ان يراه لانه اراد ان يرقص على الحبلين فخسر كل شيء.
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-5
25 - غير دايز الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:45
سبحان الله لي كيقرا هدا تعليقات كيجبوا الله كنهضروا على اردوغان و لا مهاتير ديال ماليزيا لي نقذوا بلادهم من الفساد و الجهل و رجوا بلادنهم في مصافي الدول كبري اقتصاديا و اجتماعيا ☹️ قاليك بنكيران زعيم اخوان منين جاتوا السيد مجرد بيضق دبروا عليه تفاعموا معاه و تا هو دبر على راسوا و على ولادوا و غرق يماها بلاد باقتراض و زاد في كولشي و منى سلات مدة صلاحية ديالوا لاحوه في الزبل . هذه هي الحقيقة لي بنادم كيخبيه و سلا م
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-5
26 - rachad hadri الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:46
للاسف الشديد وكما توقعنا ستنطلق التعليقات الممجدة للرجل وانه الواحد الأحد الذي يريد الإصلاح في هذا البلد !؟ ذاكرتنا ضعيفة جدا ودائما نفكر بانفعال ومشاعر متهورة . صورة واحدة انست كل القرارات السياسية والاقتصادية التي مررت في عهدته الحكومية والتي ستظل تنهك الفقراء ومن هو معلق في حبل الطبقة الوسطى المنجدب الى الاسفل سنوات طوال !؟ سكان طنجة لن ينسوا ابدا أنه المسؤول الاول عن إرتفاع فاثورة الكهرباء وانه اعترف بذلك وطالب فقراء المدينة بالصبر مع اخد الصور الجميلة للذكرى !؟ اللهم شافي أبناء وطني من مرض النسيان ....آمين
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0
27 - مواطن ريفي الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:46
بنكيران لم يسرق بنكيران لا يعرف النفاق بنكيران قل أمثاله بنكيران به عُرِف حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية بدون بنكيران كالجسد بدون روح
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1
28 - لا للتجريح الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:47
ليكن في علم من يتهجم على الغير بالباطل.انه لن ينال منه اي شيئ . بل يزيده اعتباراً ومحبة أو قل عطفاً من قبل شريحة عريضة من الناس . لا تضيعوا اوقاتكم ووقت القراء بما لا ينفع . ودعوا للتاريخ حفظ مقام كل واحه من الخلق .
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4
29 - كولونيا الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:48
من قال لكم ان الفيديو نشر بعمد ربما من قام باخده شخص من تعاونية او او او
بنكيران يمارس حياته بشكل طبيعي يستمتع بطريقته لايقوم بعمل شيئ يغضب الله لايشرب خمر ولا يجلس على مائدة فيها خمر هنيئا لك شخص نضيف غيور على وطنه
اما اللدين يتهموه بانه قام بافقارهم وصرقتهم وجهكم قاصح متتحشموش معجبكش الحال متصوتش
عليه بنكيران اتا عن طريق صناديق الاقتراع لم يرغم احد بتصويت عليه وهو بشر يخطأ ويصيب لاكنه يضل نضيف ولم يقم بستغلال منصبه لجمع تروه كما قام به وزراء المحسوبين على المخزن
ان كنتم أذكياء ستجدون ان كل قرارات بنكيران كانت لقطع الطريق على الانتهازيين اللدين يستفدوت من مساعدة دوله للفقراء متل رفع دعم عن البنزين عوض لوم بنكيران كان عليكم لوم الانتهازيين اللدين يستفدون من دعم والكل يعلم سبب انقلاب على بنكيران
المغرب عباره عن شركه لها فروع في كل قطاعات يمتلكها عدد قليل من انتهازيين تصاهرو مع سياسه والشعب سوى طاب معاشو ههههه والبيطاليين واقفين في الموقف ينتضرون ضورهم.
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5
30 - abouama الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:50
ماذا ننتظر من اناس اغلبهم جاهلين ما يدور في فلكهم.؟ لاثقة في اصحاب اللحي المتاجرين بالدين ولو كانوا في المريخ او في اعرق الديمقراطيات. الكفر كله ملة واحدة. لايهمكم السباحة او السجاد.
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-7
31 - مواطن الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:53
حقيقتا.لم.يكن.صارقا.ردا.على.احد.المعلقين.
لاكن.كان.سببا.في.صرقة.امال.كل.الفقراء.
الم.تكن.متضررا.من.صندوق.المقاصة.الم.تكن.متضررا.
من.التقاعد.ان.كنت.موضفا.او.مستخدما.
حقا.لم.يسمع.عليه.ان.ختلس.ولاكن.لم.يكن.مع.الشعب.بل.
كان.ضضهم.لوكان.مع.الشعب.لكان.الشعب.معه.ولا.مات.
من.اجله.المغاربة.معروفين.بشهامة.ومن.خدلهم.لا.يعتبرونه.
ولو.امشي.حتى.الزحليكة.
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-1
32 - عبدالسلام من البيضاء. الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:53
ما يلاحظ عن بنكيران أنه مولوع جدا بحب الظهور، بالإضافة انه يحب أن تصوره الصحافة وتتابع أخباره.. وكأنه هو الدي يسير مؤسسات الدولة ،إن لم يكن حاضرا ستقف الحركة في المغرب ههههه ؟
ما يلاحظ عنه أيضا أنه عشق السلطة والكرسي ولم يستطع مسكين بعد نسيانهما!
الله يعفو عليك امسكين ، مروا شخصيات سياسية بارزة اكبر منه بكثييير ودهبوا لحالهم بصمت وبكل احترام..
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-1
33 - Abdellah_Electron_Libre الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:54
C’est un très grand populiste. Il fait du marketing pour soigner son image. Il veut nous montrer que c’est un gas du peuple.
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-3
34 - خالخال الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:58
و من قال لكم يا ايها العفاريت انه مغضوب عليه
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-1
35 - Ahmed 54 الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:59
va dans les bidonvilles et tu verras comment tu seras reçu une population qui a voté pour toi suite à ta compagne électorale mensongère toi et ton parti vas-y essaie.
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0
36 - fahd الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:01
الدواء لهذا الداء الذي أصاب حزب العدالة والتنمية ومن خلاله البلاد هو أن لا يوليه الإعلام أي مبلاة وان لا يتكلم عنه أحد. حينذاك سيسقط ويتلاشى. فهو داء يعيش و ينتعش بمثل هذه الخرجات
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0
37 - jamal الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:02
ما عندكم ما تكولوا على هاد السيد .واعر بزاف.جوج كليمات كالهوم.خلات كلشي كيترعد.او كلشي كيكتب.او مشحال من واحد مجاهج النعاس
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0
38 - مولاي يونس الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:04
بن كيران ليس مغضوب عليه من طرف فئة عريضة من الحزب كما تقولون ولكن العكس هو الصحيح .
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39 - rachid الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:04
أغلبية المغاربة لم يكونوا يفهموا الخطابات السياسية إلى أن جاء هذا الرجل.فتكلم بالعامية.فأصبح المغاربة يتابعون جلسات البرلمان....الخ
جاء ليصلح ما أفسده السابقين.وبدأ في الإصلاح،إلا أن لأمر صعب ويحتاج وقت طويييل.
والدليل على هذا سيكون في موعد الإنتخابات المقبلة.حينئذ ستظهر حقيقة العدالة والتنمية بدون بنكيران
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40 - Hicham الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:06
Un vrai Leader
Un homme d'état
il ment moins que les autres
Ces messages sont clairs
Un exemple...
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41 - zineb الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:06
بصراحة انا لم اكن اعرف ما يجري في البلاد الا بعد قدوم هذا الرجل فتح ملفات لم يجرؤ احد على فتحها من قبل فمثلا صندوق التقاعد كان ممكن ان يتغافل عنه لكونه لن يمسه ضرر في ولايته كما فعلت الحكومات السابقة الا انه تجرء وبدأ في الاصلاح ولكن ..............
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42 - ابن مسكويه الجمعة 16 فبراير 2018 - 16:07
قرات بعض التعليقات لمريدي واتباع هذا الرجل وتعجبت لذاكرتهم التي سرعان ما نسيت ان في عهده تم الاجهاز على جميع المكتسبات :ضرب القدرة الشراءية. الزيادات المتتالية.ضرب وسحل رجال التعليم امام الملا.الاقتطاع من اجور المضربين.استباحة الاقتطاع لما سمي اصلاح صناديق التقاعد من قوت الموظفين وذويهم.رفع سن التقاعد. العفو عن .المفسدين وناهبي المال العام.اقبار الحوار الاجتماعي ودفنه.عدم الزيادة في الاجور طول مدة ولايته .عجبا لقصر ذاكرة هؤلاء!!!!!!
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