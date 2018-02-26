الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ لهيئة أطباء الملك محمد السادس، أن العاهل المغربي أجرى يومه الإثنين 26 فبراير الجاري عملية كللت بالنجاح.

وهذا ما ورد في البلاغ:

عرف جلالة الملك، نصره الله، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء جلالة الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلب normalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر جلالة الملك، حفظه الله، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من :

• DR Abdelaziz Maouni

• DR Olivier Thomas

• DR Sébastien Bloc

• DR Olivier Dubourg

• DR Ali Chaib

• DR Lahcen Belyamani